Lanzarote y Fuerteventura en un mismo viaje: cómo organizar la escapada entre islas

Combinar dos islas en un mismo viaje es una de las mejores formas de aprovechar las vacaciones en el archipiélago. Lanzarote y Fuerteventura se encuentran a muy poca distancia, así que es muy fácil diseñar una ruta fluida para disfrutar de sus paisajes volcánicos y sus amplias playas sin perder apenas tiempo en desplazamientos.

Un itinerario equilibrado para disfrutar de ambas islas

Para una escapada de 7 días, repartir el tiempo en función del tipo de actividades que ofrece cada lugar te permitirá disfrutar de una experiencia más completa.

Días 1 a 4: Lanzarote. En 4 días podrás explorar los puntos imprescindibles con calma. Te dará tiempo a visitar el Parque Nacional de Timanfaya, descubrir las intervenciones arquitectónicas de César Manrique en los Jameos del Agua o el Mirador del Río y recorrer los singulares paisajes vitícolas de La Geria. Además, tendrás margen para pasar unas horas en las calas de Papagayo .

con calma. Te dará tiempo a visitar el Parque Nacional de Timanfaya, descubrir las intervenciones arquitectónicas de César Manrique en los Jameos del Agua o el Mirador del Río y recorrer los singulares paisajes vitícolas de La Geria. Además, tendrás . Días 5 a 7: Fuerteventura. Los últimos 3 días pueden centrarse en el norte y el centro de Fuerteventura. La llegada a Corralejo te dejará a tiro de piedra del Parque Natural de las Dunas. Desde ahí, podrás acercarte a las playas de El Cotillo o hacer una excursión hasta el pueblo de El Cotillo y la villa de Betancuria.

Si tienes más días, puedes ampliar la estancia en Fuerteventura descendiendo hacia la península de Jandía y la playa de Sotavento.

La conexión marítima entre Playa Blanca y Corralejo

El trayecto entre ambas islas se hace por vía marítima desde el sur de Lanzarote hasta el norte de Fuerteventura. Salir desde el puerto de Playa Blanca y desembarcar en el de Corralejo es la opción más directa y cómoda. La distancia entre ambos puntos es de unos 15 kilómetros y la travesía dura entre 25 y 35 minutos, dependiendo del tipo de barco y la compañía que escojas.

Para planificar el trayecto y consultar los horarios disponibles, procura reservar el ferry entre Lanzarote y Fuerteventura con antelación para asegurarte una plaza a la hora que mejor se ajuste a tus planes.

Consejos prácticos para el puerto y el transporte

Para que el cambio de isla sea sencillo y sin contratiempos, conviene tener en cuenta varios aspectos de movilidad:

Embarque con vehículo de alquiler : viajar con coche te dará total libertad para moverte por las islas. Si alquilas un vehículo en Lanzarote y pretendes llevarlo en el barco a Fuerteventura, consulta antes la política de la empresa de alquiler. Algunas compañías permiten el traslado entre islas sin problema, mientras que otras exigen contratar una cobertura adicional o prefieren que dejes el coche en el puerto de origen y reserves otro al llegar a destino.

: viajar con coche te dará total libertad para moverte por las islas. Si alquilas un vehículo en Lanzarote y pretendes llevarlo en el barco a Fuerteventura, consulta antes la política de la empresa de alquiler. Algunas compañías permiten el traslado entre islas sin problema, mientras que otras exigen contratar una cobertura adicional o prefieren que dejes el coche en el puerto de origen y reserves otro al llegar a destino. Llegada a los puertos : tanto en Playa Blanca como en Corralejo, el acceso a las terminales está muy bien indicado. Si viajas con vehículo, conviene estar en el puerto unos 45 minutos antes de la salida. Si haces la travesía como pasajero a pie, basta con acudir con 30 minutos de antelación.

: tanto en Playa Blanca como en Corralejo, el acceso a las terminales está muy bien indicado. Si viajas con vehículo, conviene estar en el puerto unos 45 minutos antes de la salida. Si haces la travesía como pasajero a pie, basta con acudir con 30 minutos de antelación. Flexibilidad y equipaje: ir en barco simplifica el trámite de facturación y permite llevar más equipaje sin las restricciones habituales de los vuelos interinsulares.

Antes de emprender el viaje, confirma siempre los horarios vigentes y las tarifas de las navieras, ya que las frecuencias suelen variar según la temporada del año. Con la ruta bien gestionada, combinar Lanzarote y Fuerteventura se convierte en una experiencia completa para descubrir dos caras distintas del paisaje canario en las mismas vacaciones.