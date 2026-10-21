Japón 2027: la mayor temporada de Princess llega en viaje completo con Mundomar Cruceros

En 2027, Princess Cruises vivirá su mayor temporada en Japón, con dos barcos, 78 salidas y 50 itinerarios, y Mundomar Cruceros convierte varias de ellas en un viaje completo: vuelos desde España, hoteles, visitas, crucero Premium y tour leader en español de principio a fin.

Para quien lleva años queriendo conocer el país del Sol Naciente y no sabe por dónde empezar, es la forma más cómoda de hacerlo: se deshace la maleta una sola vez y Japón va apareciendo, puerto a puerto, cada día.

Por qué 2027 es el año de Japón en Princess

Princess desplegará en 2027 su programa más amplio en Japón: 78 salidas y 50 itinerarios de entre 7 y 28 noches, de marzo a diciembre, con base en la región de Tokio. Es la primera vez que la naviera destina dos barcos al país en una misma temporada.

Los itinerarios tocan 45 puertos en seis países, entre ellos Japón, Corea del Sur, Taiwán y Vietnam, y dan acceso a 21 Patrimonios de la Humanidad de la Unesco. Incluyen además siete festivales de verano, como el Nebuta de Aomori o el festival de fuegos artificiales de Kumano.

Se puede decir que es un regreso a casa. Y no es una forma de hablar: los dos barcos que operarán la temporada nacieron en Japón.

Fuente: Mundomar

Dos barcos nacidos en Japón

Diamond Princess y Sapphire Princess son barcos gemelos, con capacidad para 2.670 pasajeros, construidos en el astillero de Mitsubishi Heavy Industries en Nagasaki. El Diamond Princess se concibió para el mercado japonés y conserva detalles que no se encuentran en otros cruceros: baños termales de inspiración japonesa y una gastronomía adaptada a los destinos que visita.

Así, el barco forma parte del viaje. Tras un día entre templos y mercados, esperan un baño caliente al estilo japonés, una cena que dialoga con el destino y cine al aire libre bajo las estrellas. Y, según la salida, la propia navegación regala postales: el monte Fuji desde la bahía de Shimizu o el estrecho de Kanmon, entre las islas de Honshu y Kyushu.

El viaje completo de Mundomar: Japón de principio a fin. Cada viaje combina unos días en tierra, con hoteles de 4 estrellas y visitas guiadas, con 11 o 12 días de crucero a bordo del Diamond Princess o del Sapphire Princess. Todo está incluido en un único paquete:

Vuelos de ida y vuelta desde Madrid (directos), Barcelona o Lisboa.

desde Madrid (directos), Barcelona o Lisboa. Hoteles de 4 estrellas en Tokio y, según la salida, en Kioto.

en Tokio y, según la salida, en Kioto. Visitas guiadas de Tokio y Kamakura y, en la mayoría de las salidas, de Kioto y Nara.

de Tokio y Kamakura y, en la mayoría de las salidas, de Kioto y Nara. Crucero con todas las comidas a bordo, entretenimiento y uso de las instalaciones del barco.

con todas las comidas a bordo, entretenimiento y uso de las instalaciones del barco. Traslados durante todo el viaje.

Tour leader en español, que acompaña al grupo, ayuda en el embarque y en las excursiones opcionales.

Viajes a Japón. Fuente: Mundomar

Algunas salidas ya están abiertas a la reserva y otras lo estarán próximamente, así que conviene consultar la disponibilidad actual de cada una.

Habrá nuevas salidas que se publicarán próximamente.

Toda la información está en: https://www.radiocruceros.com/

Por qué un crucero Premium

No todos los cruceros son iguales, y en un destino tan rico en matices como Japón la diferencia se nota. Un crucero Premium significa servicio excelente, atención personalizada, gastronomía cuidada y un equipo pendiente de cada detalle, desde el embarque hasta la última cena a bordo.

Mundomar Cruceros, con más de 20 años de experiencia, se presenta como número 1 en cruceros Premium y figura en 2026 entre las 500 empresas españolas líderes en crecimiento, según Cepyme. En sus viajes completos, esa experiencia se traduce en algo muy concreto: nadie tiene que organizar vuelos, hoteles ni traslados, y siempre hay una persona que habla tu idioma al lado.

Cómo reservar

Los viajes completos a Japón 2027 pueden consultarse y reservarse en radiocruceros.com o en el 91 197 55 20. Por ser lector de Libertad Digital, Mundomar Cruceros ofrece ventajas exclusivas.

Porque viajar bien empieza por elegir bien. Y elegir bien es elegir Mundomar Cruceros.