Virgin Voyages: el crucero solo para adultos que rompe las reglas, con Mundomar Cruceros

Virgin Voyages es la naviera solo para adultos que ha cambiado las reglas del crucero: restaurantes de especialidad, bebidas esenciales, wifi, espectáculos y clases de fitness van incluidos en todas sus tarifas.

Mundomar Cruceros la ofrece en España y Portugal con salidas en 2027 desde Barcelona por el Mediterráneo, por las Islas Griegas, por el Caribe o por Alaska, y con escalas nocturnas para vivir cada destino también de noche.

Es un crucero para quien busca una experiencia prémium sin niños, sin etiquetas y con casi todo ya incluido en el precio.

Una naviera distinta, solo para adultos

Virgin Voyages se presenta como la revolución de los cruceros y solo admite a mayores de 18 años. La idea es que todo a bordo, desde la comida hasta el entretenimiento y las actividades, esté pensado para gustos adultos: copas junto a la piscina sin gritos y cenas tranquilas en restaurantes de nivel.

La flota la forman cuatro barcos, Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady y Brilliant Lady, este último el más reciente. Los camarotes se diseñaron para sorprender: la luz ambiental, la televisión y hasta las cortinas se controlan desde una tablet, y en las cabinas con terraza espera una hamaca tejida a mano.

Lujo siempre incluido

En todos los cruceros de Virgin Voyages, la tarifa incluye:

Todos los restaurantes de especialidad y más de 20 espacios gastronómicos, para pedir lo que se quiera, las veces que se quiera.

Bebidas esenciales: agua, té, café americano, refrescos y zumos.

WiFi.

Un espectáculo cada noche, creado por productores y artistas de renombre.

Clases de fitness en grupo, como yoga, meditación, ciclismo o HIIT.

Las bebidas con alcohol y las especiales se pagan en la cuenta de a bordo o con un Bar Tab, un crédito que se puede añadir a la cuenta hasta 24 horas antes de zarpar donde te dan más valor por tu dinero. Se gasta pasando The Band, la pulsera conectada a la cuenta del pasajero.

Fuente: Mundomar Cruceros.

Hay además rituales propios: la fiesta de pijamas de la primera noche y, a mitad de viaje, la Scarlet Night.

Destinos y salidas en 2027

El punto de partida más cómodo para el viajero español es Barcelona. Desde allí zarpa el Resilient Lady en itinerarios de 8 días por Italia, España y la Riviera Francesa, con escalas en puertos como Roma, Marsella, Ajaccio, Villefranche, Salerno, Catania o Palma de Mallorca. Además de noche en Ibiza en algunas de sus travesías. Se embarca sin vuelos largos ni traslados complicados y se regresa al mismo puerto.

La naviera también navega por las islas griegas y el Adriático desde Atenas y, en invierno, por el Caribe.

Fuente: Mundomar Cruceros.

Precios en cabina interior, con tasas incluidas y sujetos a disponibilidad, según la web de Mundomar.

Escalas nocturnas: la noche también es parte del viaje

Virgin Voyages incluye en varios itinerarios escalas largas y noches en puerto, pensadas para ver cada destino de día y también de noche. En las islas griegas hay una noche en Mykonos y, en algunos itinerarios del Mediterráneo oriental, también en Estambul, donde cenar, salir y volver al barco sin prisas cambia por completo la experiencia.

Es una forma de viajar que encaja con la filosofía de la naviera: menos carreras por cumplir un horario y más tiempo para disfrutar del destino cuando la ciudad se transforma.

Fuente: Mundomar Cruceros.

Por qué reservar con Mundomar

Mundomar Cruceros, con más de 20 años de experiencia, se presenta como número 1 en cruceros prémium y asesora a cada viajero según lo que busca. Con Virgin Voyages, eso significa acertar con el barco, el itinerario y la tarifa antes de reservar, y hacerlo con tiempo: cuanto antes se reserva, más opciones de fecha y de camarote.

Los cruceros de Virgin Voyages pueden consultarse y reservarse en radiocruceros.com o en el 91 197 55 20. Por ser lector de Libertad Digital, Mundomar Cruceros ofrece ventajas exclusivas. Las plazas son limitadas.

Porque viajar bien empieza por elegir bien. Y elegir bien es elegir Mundomar Cruceros.