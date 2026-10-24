Ubicado en el céntrico barrio bilbaíno de Deusto, el restaurante Waman se ha consolidado como una de las aperturas más estimulantes y personales de los últimos años en el País Vasco. Reconocido como espacio recomendado por la Guía Michelin apenas dos meses después de alzar la persiana, este proyecto liderado por los hermanos Gabriel y Renzo Huaman representa un impecable punto de encuentro entre la memoria culinaria andina y la devoción por el producto local de la costa y el interior de Vizcaya.

Gabriel y Renzo Huaman.

La historia de Waman nace de un largo recorrido familiar. Su antecedente directo fue Rocoto, una modesta casa de cocina tradicional peruana abierta en Bilbao en 2014 que funcionó como sostén emocional y económico para la familia. Con los años, aquel germen —que sigue abierto— permitió dar el salto hacia una propuesta de alta cocina de autor, libre de tópicos y profundamente ligada al territorio.

Al frente de los fogones está Gabriel Huaman (33 años), formado en la Escuela Superior de Hostelería de Artxanda y curtido durante más de dos años en Azurmendi a las órdenes de Eneko Atxa. "Waman nació sin una dirección cerrada, pero con una idea clara: construir una cocina honesta, contemporánea y en constante evolución", destaca el chef. Sobre la identidad del proyecto, Gabriel subraya el peso del mestizaje en su propia biografía: "Nací en Perú, llegué aquí con 14 años, estudié cocina aquí y siempre he aprendido a cocinar mirando a Vizcaya. Al final nace este concepto bajo peruano. Mi menú se llama 'Memorias' justamente por eso: quiero recordar los sabores de antaño de mi familia".

El acogedor comedor de Waman.

A la visión narrativa de Gabriel se suma la precisión técnica de su hermano menor, Renzo Huaman (22 años), cuya formación incluye estancias en grandes templos de la gastronomía mundial como Maido, Central, Kjolle, Mil y Mérito. Renzo define el propósito de la casa con ambición técnica: "Busco llevar la cocina a un nuevo nivel técnico, profundizar en procesos y emplatados, y convertir cada menú en una experiencia completa, donde el comensal no solo pruebe, sino que entienda, juegue y se emocione".

Esta filosofía se apoya en una red de pequeños artesanos y productores locales de la región: el pan de Panadería Crosta, las verduras del agricultor Iker Villasana Hernáez, el pescado de la costa vizcaína, la carne de oveja Carranzana Cara Negra del Valle de Karrantza, el café del tostador bilbaíno Nocora, y la vajilla artesanal moldeada en exclusiva por una ceramista de Munguía, acompañada por cubiertos traídos directamente de artesanos peruanos.

Un viaje por las "Memorias"

La propuesta culinaria se articula a través del menú degustación Memorias (85 €), un paseo pausado donde la técnica andina dialoga con los ingredientes del Cantábrico. El trayecto arranca con un aperitivo compuesto por un bollo de yuca acompañado de jamón de magret y pato con miel y mayonesa acevichada, escoltado por una Inca Kola casera, refrescante bebida fermentada a base de citronela y macas que reinterpreta el célebre refresco andino.

Tartaleta de mango rellena de changurro.

El primer pase principal presenta una acertada dualidad marinera. Por un lado, una gilda deconstruida sobre merengue seco de mango y ají amarillo con emulsión de aceituna botija, anchoa de Bermeo, mostaza encurtida de maracuyá, guindilla y flor de clavel. A su lado, una tartaleta de mango rellena de changurro a la donostiarra guisado con ají panca, virutas de yuca fermentada con remolacha y polvo de lechuga de mar. Este plato destaca por su compromiso con el aprovechamiento total del producto, transformando el caparazón del marisco en una "tierra" crujiente que sirve de soporte a la elaboración.

La huerta cobra protagonismo en los anticuchos vegetales de apionabo y manzana, marinados en salsa de pimiento choricero antes de pasar por la brasa y rematados con crema de apionabo y torresas. A continuación, el recetario vasco y el peruano se funden en un talo de maíz que envuelve una cigala anticuchera con cebolla de Zalla encurtida y crema de champiñones, rematado en mesa con un caldo chilcano elaborado a partir de las cabezas del marisco y un toque de aceite de achiote.

Talo de maíz que envuelve una cigala anticuchera.

El recorrido continúa con una versión propia de "La Parmesana" de la costa central peruana, donde un limón de Bakio madurado sirve de recipiente para una ensalada chalaquita, vieiras a la parrilla y una crema de queso asada y gratinada. En los pases marinos destaca también el tiradito de pez limón servido con leche de tigre clásica y camote crujiente, seguido del ceviche Nikkei de atún rojo marinado en ponzu con maíz chulpe, cubierto por un velo de leche de tigre de tomate de árbol y acompañado de pan de masa madre con semillas andinas.

Tiradito de solomillo y canilla madurados.

Rompiendo los moldes habituales de los tiraditos, los hermanos Huaman introducen una versión carnívora utilizando solomillo y canilla madurados durante 15 días con una compleja mezcla de pimientas (rosa, blanca, negra y verde), napados con una leche de tigre de ají panca seco y chalaquita de maíces. La parte salada concluye con un rabo de toro estofado y desmigado sobre locro de calabaza loche —variedad nativa de Lambayeque— y quinoa crujiente, para cerrar con una revisión del guiso ancestral de la carapulcra y la seca chinchana adaptada a la carne de cerdo.

El tramo dulce comienza con un pre-postre a base de tubérculos que rememora los recuerdos de infancia del chef junto a su abuelo. Se trata de una elaboración cremosa de chuño —la milenaria técnica de liofilización natural de la patata en los Andes— combinada con crumble de maca, tapioca, cúrcuma y zanahoria. El broche final lo pone el Theobroma Cacao, un homenaje integral al cacao de la Amazonía peruana (San Martín) que combina distintas concentraciones de chocolate con polvo de lúcuma, frambuesa y algas, manteca de cacao, nibs garrapiñados, helado de mucílago de cacao con maracuyá y un toque de leche de oveja Latxa, servido junto a una cubertería artesanal que rinde tributo al otorongo o jaguar amazónico.

Maridaje sin complejos

La bodega de Waman, diseñada por el sumiller Guillermo Miranda, cuenta con más de 400 referencias y propone un maridaje alternativo (57 €) que esquiva las combinaciones predecibles para adentrarse en vinos criollos peruanos, elaboraciones ancestrales, txakolis tintos de baja producción y referencias de pequeña escala de Jerez, Portugal y Rioja Alavesa.

La bodega de Waman.

Para regar el aperitivo empezamos con un champagne Les Crayères, elaborado por la bodega Champagne La Malaurie. Para potenciar los matices ahumados del apionabo a la brasa, la propuesta continúa con un clarete Palito V, elaborado por la bodega Cuarto Lagar, de Ribera del Duero a base de Tempranillo y Albillo Mayor. La acidez y salinidad de los pases marinos encuentran su contrapunto en un blanco criollo de Ica (Perú), Albita elaborado por Pepe Moquillaza y Matías Michelini en viñedos costeros pegados al Pacífico, así como en un singular blanco gaditano criado en bota de Jerez previamente envinada con manzanilla. Hablamos del gran Los Loros, de La Bota de Mateo.

En lugar de recurrir a blancos jóvenes y cítricos para acompañar los ceviches, Renzo apuesta por Soalheiro, un Alvarinho del norte de Portugal de la añada 2015. Con diez años de guarda y cultivado a más de 500 metros de altitud, este vino aporta notas de cera y fruta confitada conservando una textura envolvente que abraza el picante de la leche de tigre.

La entrada de Waman.

La potencia de la carne madurada y las especias del tiradito carnívoro se armoniza con un txakoli tinto de Hondarrabi Beltza (añada 2019) elaborado por Tonina Gorrotxatek y criado durante 24 meses en roble francés. Para el rabo estofado con locro de calabaza y quinoa, se sirve Txinga, un Rioja Alavesa de Labastida firmado por Rebeca García y Carlos Sánchez, cuya vinificación con raspón y suave toque de madera aporta notas terrosas y especiadas.

Renzo Huaman presentando un vino.

El tramo final del menú se acompaña de MIMO, un Orange Wine de uvas pisqueras (Italia y Criolla) traído de Perú para la carapulcra, seguido de Pandorga, un Pedro Ximénez de Pasto de la cosecha 2023 elaborado por Ramiro Ibáñez en Jerez, cuyo perfil fresco y poco empalagoso se acopla a los matices del postre de tubérculos y chuño. Finalmente, una referencia de uva Italia fermentada en madera de brandy firma el cierre junto al postre de cacao amazónico y leche de oveja Latxa.

Waman se consagra en Deusto como un imprescindible encuentro entre la memoria andina y el excelente producto de la costa y la huerta vizcaína liderado con brillantez por los hermanos Huaman. Un proyecto que cuida hasta el más mínimo detalle y se redondea con la sobresaliente propuesta líquida.

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Datos de interés

Waman

Página web: https://wamanrestaurante.com

Dirección: Calle de Madariaga Etorbidea, 5, Desuto (Bilbao)

Teléfono: 688 858 217

Horario: De martes a sábado, de 13:30 h a 16:30 h y de 20:30 h a 22:30 h. Domingo y lunes cerrado.

Menú degustación Memorias: 85 € | Maridaje: 57 €

Instagram: @wamanrestaurante

Valoración: 8 fogones