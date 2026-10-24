Un paseo por los cementerios de España y por lo que podemos aprender de la morada de los muertos

En esta nueva entrega de El Placer de Viajar, el espacio de viajes de Libertad Digital y esRadio conducido por Carmelo Jordá y Kelú Robles, el programa centra su atención en dos propuestas muy distintas pero complementarias: el encanto tradicional de una localidad del interior del Algarve portugués y el rico patrimonio cultural, histórico y artístico que atesoran los cementerios de España, además del repaso mensual a la actualidad viajera.

La primera parada del viaje nos sitúa en Loulé, un municipio situado a unos 15 kilómetros de la costa del Algarve que ofrece una faceta muy diferente al turismo playero habitual. Esta urbe conserva un trazado medieval de origen islámico con calles encaladas y vestigios de la antigua muralla y el castillo, dentro del cual se halla el Museo Municipal de Arqueología y los restos de unos antiguos baños públicos almohades. Su patrimonio histórico y arquitectónico se complementa con templos como la iglesia matriz de San Clemente y las panorámicas del Santuário de Nossa Senhora da Piedade.

Entre los mayores atractivos de la localidad portuguesa destaca el monumental Mercado Municipal de Loulé, un emblemático edificio inaugurado en 1908 de inspiración neoárabe que bulle de actividad comercial, especialmente los sábados con los productores locales. El recorrido por sus tradiciones incluye también la artesanía en palma de la Casa da Empreita, el último taller de calderería tradicional y una rica gastronomía marcada por dulces de almendra, higo y algarroba, así como carnes a la brasa y la famosa cataplana de marisco.

Cementerios: encuentros entre la vida y la muerte

El programa cuenta en el estudio con la presencia del historiador y periodista Galo Martín Aparicio para presentar su obra Cementerios de España. Vida alrededor de la muerte. El autor defiende el interés del necroturismo como una disciplina que permite aprender sobre la historia, la cultura y la evolución de las sociedades a través de los camposantos, reivindicando que estos espacios hablan fundamentalmente de los vivos y albergan un valioso patrimonio artístico y funerario.

A lo largo de la conversación se repasan diversos recintos singulares del territorio español, desde el diminuto camposanto de Teresa en el Valle de Arán —con una sola tumba y una conmovedora historia— hasta el gigantesco Cementerio de la Almudena de Madrid, el más grande de Europa Occidental y habitual escenario cinematográfico.

Otro camposanto del que se habla es el cementerio de Alcoy, testimonio del auge de la arquitectura modernista impulsada por la burguesía industrial de la época, además de llamativas anécdotas sobre epitafios y rodajes.

El libro también dedica espacio a enterramientos singulares como los cementerios británicos en suelo peninsular —entre ellos los de Huelva, San Sebastián o Madrid— y el cementerio militar alemán de Cuacos de Yuste en Extremadura. Los protagonistas del programa recomiendan además enclaves de gran belleza paisajística y cultural como el camposanto costero de Niembro en Asturias, el de Ciriego en Santander o el cementerio modernista de Comillas, conocido por sus esculturas y sus nichos infantiles.

Vuelos y exposiciones

En el tramo final, Santiago Molina resume las novedades turísticas del mes, entre las que sobresalen las nuevas rutas aéreas de Wizz Air, la futura apertura de un hotel de lujo de Meliá en Dubái y destacadas citas culturales: la muestra sobre Goya en Zaragoza, la reapertura de los museos de pintura y arquitectura del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la ampliación del Museo Sorolla en Madrid y la retrospectiva dedicada a Edward Hopper en Pisa.