Carmelo Jordá, sobre el memorial del Holocausto de Ámsterdam: "Es de estos sitios que te tocan"

Carmelo Jordá, que presenta con Kelu Robles el podcast El Placer de Viajar, de esRadio, dedicó la parte final del episodio publicado el 15 de octubre de 2026 a un recorrido por la historia judía de Ámsterdam. El programa ya había estado en la capital de Holanda en su segunda temporada, pero Jordá ha vuelto a la ciudad un par de veces en un par de años y ha acumulado cosas que quería contar. En esta ocasión anunció "un pequeño tour por una serie de sitios que están [...] conectados y que he conocido en mis últimos viajes".

Una estructura de espejos vista desde una furgoneta

El primero de esos lugares lo encontró casi sin buscarlo. Hace muy pocos días, Jordá viajaba por Ámsterdam en una furgoneta, dentro de un viaje organizado que no tenía ese sitio como destino, cuando pasó junto a una estructura que le llamó la atención. "Yo sabes que soy de fijarme", recordó. Lo que vio desde fuera "era una cosa así como extraña de espejos". "Bueno, pues resulta que era el Monumento Nacional a los Nombres de las Víctimas del Holocausto", explicó.

Jordá señaló que el tema le interesa mucho y que el proyecto, a medio camino entre la arquitectura y la escultura, es obra de Daniel Libeskind, al que describió como "uno de los arquitectos más famosos del mundo". Aunque reconoció que a veces se comporta como suelen hacerlo los arquitectos estrella, añadió que "la verdad es que hace cosas muy interesantes".

Ladrillos con más de 100.000 nombres

El presentador detalló cómo es el monumento. La parte superior está formada por unos espejos muy cuidados, en los que se refleja el cielo de tal manera "que te cuesta saber qué es espejo y qué es cielo". Estos se apoyan en una base de ladrillos pequeños, y "cada uno de esos ladrillos tiene el nombre", junto con la fecha de nacimiento, la de fallecimiento y la edad de cada uno de los más de 100.000 judíos holandeses asesinados durante el Holocausto.

La forma del conjunto también tiene un significado. Según explicó, si se mirara desde lo alto como un dron, esas formas de espejo que parecen caprichosas son en realidad "las letras del alfabeto hebreo que quieren decir en memoria de". Para localizar a las víctimas existe además una aplicación que se puede descargar, aunque él no la utilizó porque no necesitaba buscar ningún nombre. Jordá subrayó que el monumento no deslumbra por sus dimensiones sino que "era algo relativamente pequeño".

Una visita a última hora de la tarde

Después de verlo de pasada, el presentador volvió por su cuenta: "Me escapé un rato para poder ir allí", contó. "Tuve suerte porque era la penúltima hora de la tarde y todavía estaba iluminado con rayos de sol", explicaba, añadiendo que "había poca gente" y que el monumento "de verdad era uno de esos sitios que te tocan".

Jordá admitió que este tema le apela quizá más que a otras personas, pero aseguró que la forma en que el monumento cuenta la historia "resultaba francamente emocionante", porque el visitante está dentro, rodeado de los nombres, y puede tocarlos en la pared. "Me pareció una forma realmente bonita de rendir ese homenaje y de que todos los nombres estén allí", añadió.

Kelu Robles relacionó la visita con otra obra de Libeskind. La copresentadora recordó el museo dedicado al pintor judío Felix Nussbaum en Osnabrück, Alemania, que produce, según explicó, una sensación física: "Uno somatiza lo que quiere transmitir el arquitecto".

La casa de Ana Frank y un teatro

El recorrido siguió por un lugar mucho más conocido. Jordá visitó la casa de Ana Frank en su viaje anterior a la ciudad, el edificio donde la joven vivió escondida durante años hasta que la localizaron a ella y a su familia y los enviaron a un campo de concentración en el que murieron casi todos. Hoy es un museo visitable con un montaje que resulta "quizás un poquito [...] demasiado espectacular", pero que "aún así la visita sigue siendo muy interesante".

Lo que más le afectó fue estar en el lugar donde se escondía la familia, porque allí uno puede hacerse "solo un poco de idea de esa vida que llevaron durante años allí escondidos, que no podían ni salir ni hacer nada". "Es una historia terriblemente trágica y no solo por su final", señaló.

También recomendó el Hollandsche Schouwburg, un antiguo teatro que se usó como centro de tránsito para reunir a judíos. Según relató, miles de personas llegaron a estar hacinadas allí antes de ser trasladadas a los campos. En la visita se cuenta, entre otras historias, cómo se organizó un sistema con el que "se lograba sacar a los niños a través de un sótano". El teatro como tal no se conserva, y Jordá cifró en 50.000 las personas que pasaron por él "en el camino de la muerte, porque es que no tiene otro nombre".

Una sinagoga del siglo XVII aún abierta al culto

Robles pidió que el episodio no terminara "así tan abajo", y Jordá guardó para el final un lugar menos triste. Ámsterdam tiene "una de las sinagogas más bonitas que he visto nunca": la Sinagoga Portuguesa, que perteneció a la comunidad sefardí de la ciudad. Esos judíos de España y Portugal se establecieron en Holanda, donde, según dijo, les fue bastante bien.

En el siglo XVII levantaron un templo "realmente grande y lujoso para ser una sinagoga", ya que suelen ser edificios discretos. Jordá la describió como muy luminosa, con grandes ventanales, maderas nobles y un techo de bóvedas de madera. En su visita, dentro de un viaje organizado, los recibió el rabino mayor, y "tienen allí la tradición de que el rabino mayor va con sombrero de copa"; con traje normal, "es un hombre normal con un sombrero de copa", precisó.

En muchas ciudades las sinagogas dejaron de ser lugares de culto porque ya no quedan judíos, sobre todo por el Holocausto; sin embargo, la Sinagoga Portuguesa de Ámsterdam "sigue siendo un lugar de culto", lo que siempre es un motivo de alegría.