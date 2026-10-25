Hay proyectos gastronómicos que nacen de una idea repentina y otros que se cocinan a fuego lento durante dos décadas. Origine by Salvatore Romano surge tras más de 21 años afincado en Madrid y con el éxito consolidado de Totò e Peppino de la que ya te hablé en Libertad Digital, el chef napolitano Salvatore Romano —recientemente galardonado en los Premios all'Italianità 2026— ha abierto en la calle de Rafael Calvo, 36, su propuesta más personal: una descarada y elegante alianza entre la tradición italiana y despensa ibérica de proximidad.

Uno de los salones del restaurante Origine.

En un espacio luminoso, mediterráneo y dividido a partes iguales entre gastrobar y restaurante, Origine ofrece un ritual gastronómico cercano, guiado por un servicio "de la vieja escuela" liderado por Romano y su mano derecha, Carmine Babusso.

Bocados para empezar

Pero vayamos a lo importante: la mesa. Aprovechando que este domingo 25 de octubre es el Día Mundial de la Pasta hicimos un recorrido por una propuesta donde el producto habla por sí solo y los guiños a España están perfectamente integrados en el recetario italiano.

Parmigiana fritta.

La experiencia comienza con el pan artesanal (3,50 € p.p.), elaborado a diario por sus propios pizzaiolos y servido caliente junto a una mantequilla de tomate con sal de vino tinto, elaborado en la casa, suave y cremosa.

Brochetas de mortadella a la brasa.

Para abrir el apetito, nos decantamos por las ricas y cremosas parmigiana fritta (6 €/ud), una crujiente croqueta que reinterpreta la clásica parmigiana di melanzane combinada con tomate a la pizzaiola y el punto salino y profundo de la cecina de Black Angus. Continuamos con unas espectaculares brochetas de mortadella a la brasa (6 €/ud), un bocado goloso enriquecido con guanciale, pesto de pistacho, ricotta, un sutil toque ahumado y picante de chipotle y mayonesa de limón para aportar frescura.

Otra fusión hispano-italiana llega con el No es un vitello tonnato (18 €). Frente a la clásica receta piamontesa, Salvatore propone una versión con redondo de novillo, ajoblanco malagueño, tartar de uva, cracker de maíz con polvo de tomate y la rallada del queso Provolone del Monaco.

La revolución del Padellino

Si algo distingue a Origine en la escena gastronómica madrileña es ser el primer restaurante de la capital especializado en padellino, un formato de pizza horneado en sartén originario de Turín. De masa alta, ligera, aireada por su larga fermentación y con un interior suave y crujiente a la vez, se presenta cortado en porciones ideal para compartir sin prisa y con hambre, porque es un bocado contundente.

La oferta de padellini de Origine.

Probamos dos de sus mejores versiones. La ricordo d'Infanzia (20 € / 4 pzs – 24 € / 6 pzs), con una base de salsa a la pizzaiola horneada, butifarra, queso gorgonzola cremoso y tartar de uva que aporta un contraste dulce refrescante. Y la bellota Mia (22 € / 4 pzs – 26 € / 6 pzs), una auténtica oda al producto. Sobre un pesto de tomate rojo del Vesubio semiseco marinados con ajo y albahaca, se corona con stracciatella de leche de búfala DOP, gel de albahaca y unas impecables láminas de jamón ibérico 100% de bellota.

Pasta con alma española

En el apartado de pastas, donde conviven clásicos como la Carboibérica o los Agnolotti del Plin, apostamos por la simplicidad y potencia de la pasta de aglio, olio e peperoncino (18 €). Spaghetti emulsionados en aceite picante, ajo y perejil, redondeados con crujiente de pan a las hierbas y el toque umami de una anchoa del Cantábrico 00 de calibre excepcional.

Pasta de aglio, olio e peperoncino.

Para acompañar la comida, la bodega de Origine guarda una curiosa proporción: un 90 % de referencias españolas seleccionadas de pequeños y grandes productores, frente a un 10 % de vinos italianos. En nuestro caso, maridamos la velada con un vino tinto Bellaria, redondo y de carácter mediterráneo, perfecto para equilibrar la potencia de los embutidos y quesos, elaborado con 100 % uva Aglianico por la bodega Bellaria.

Salvatore Romano, en la puerta de Origine.

Para otro día dejamos las pizzas, napolitanas eso sí, y destaco también que tienen un fabuloso menú del día por 16,95 € con cuatro primeros y otros cuatro segundos a elegir, además de postre o café, pan y bebida. Origine es un imprescindible en Chamberí ideal tanto para un picoteo desenfadado en la barra de su gastrobar como para una comida o cena reposada en el comedor compartiendo buena pasta y vino.

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Datos de interés

Origine by Salvatore Romano

Página web: www.originemadrid.com

Dirección: Calle de Rafael Calvo, 36, Madrid

Teléfono: 913 456 160

Horario: Martes a viernes de 7:30 a 23:30 h; sábados de 12:00 a 22:30 h; domingos de 13:00 a 16:00 h; lunes de 7:30 a 16:00 h.

Ticket medio: 30 – 40 €

Menú del día: 16,95 €

Instagram: @originerestaurante

Valoración: 7 fogones