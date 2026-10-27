Alcalá de Henares, la joya universitaria y Patrimonio Mundial a solo 45 minutos de Madrid

Hay ciudades que se visitan y ciudades que se leen. Alcalá de Henares pertenece a las segundas. Basta recorrer sus calles para descubrir que detrás de cada plaza, cada fachada y cada edificio hay varios siglos de historia que explican buena parte de la cultura española. Y aunque la figura de Miguel de Cervantes sea su gran carta de presentación, quedarse solo con ella sería dejar fuera buena parte de lo que hace de esta ciudad un destino que merece ser disfrutado con calma.

Miguel de Cervantes.

Apenas 45 minutos separan Alcalá del centro de Madrid, una distancia que permite llegar fácilmente en Cercanías y que incluso puede convertirse en parte de la experiencia si se opta por el Tren de Cervantes, una propuesta turística que conecta la capital con la ciudad complutense. Una vez allí, lo recomendable es olvidarse del reloj y reservar al menos dos o tres días para recorrer sus calles, entrar en sus museos, descubrir su patrimonio y sentarse a disfrutar de su gastronomía.

Una ciudad que nació alrededor del conocimiento

La mejor forma de entender Alcalá de Henares es empezar por aquello que le valió su reconocimiento como Patrimonio Mundial. La ciudad histórica y la Universidad de Alcalá forman parte de la lista de la Unesco desde 1998, en reconocimiento a un modelo urbano y cultural ligado desde hace siglos a la enseñanza y a la difusión del conocimiento.

El corazón de este legado se encuentra en la Universidad de Alcalá, fundada por el cardenal Cisneros a comienzos del siglo XVI. El Colegio Mayor de San Ildefonso y su espectacular Paraninfo permiten acercarse a una institución que marcó la historia cultural de España y que convirtió a Alcalá en uno de los grandes centros universitarios de Europa.

El recorrido por la ciudad universitaria conduce también hasta el Palacio de Laredo, actual Museo Cisneriano, y permite descubrir cómo el pasado académico y el monumental conviven en apenas unas calles. Pero Alcalá tiene todavía mucho más que contar.

Cervantes, mucho más que un nombre

Hablar de Alcalá es hablar inevitablemente de Miguel de Cervantes. Aquí nació el autor de El Quijote y su presencia sigue formando parte del paisaje urbano. La visita al Museo Casa Natal de Cervantes permite acercarse a la vida cotidiana de la época y conocer el entorno en el que nació el escritor.

La Plaza de Cervantes, la calle Mayor y el Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes completan un recorrido que permite entender la relación entre el escritor y su ciudad natal.

Y hay un lugar que resume especialmente bien esa identidad: la calle Mayor. Sus soportales acompañan al visitante durante un recorrido por una de las arterias más características de Alcalá y, además, por la calle doblemente porticada más larga del mundo.

La historia literaria no termina aquí. El Corral de Comedias, uno de los espacios teatrales más antiguos de Europa todavía en funcionamiento, recuerda la importancia que tuvieron las artes escénicas en la vida cultural de la ciudad.

El Corral de Comedias.

De la Complutum romana a las murallas medievales

Pero Alcalá de Henares no empieza en el siglo XVI. Mucho antes de la Universidad y de Cervantes ya existía una ciudad con una historia milenaria.

La antigua Complutum permite viajar hasta la época romana y descubrir los restos de una de las ciudades más importantes de la Hispania romana. Muy cerca se encuentra también la Casa de Hippolytus, un yacimiento arqueológico que ayuda a comprender cómo era la vida en aquella época.

El recorrido histórico puede continuar por la Alcalá medieval y sus murallas, con espacios de interpretación que permiten reconstruir la evolución de la ciudad, y por edificios como el Palacio Arzobispal, el Monasterio de San Bernardo o la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor.

A ellos se suman otros rincones menos conocidos pero igualmente interesantes, como el Convento de la Imagen, el Convento de los Capuchinos, el Hospital de Antezana —vinculado a la historia de la medicina del Siglo de Oro— o la iglesia de Santa María la Mayor y la Capilla de las Santas Formas.

Quien quiera profundizar todavía más en la historia de la ciudad tiene varias opciones. El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid ofrece un recorrido por la evolución de la región a través de sus colecciones, mientras que el Museo de Arte Iberoamericano de la Universidad de Alcalá amplía la mirada hacia el patrimonio artístico del otro lado del Atlántico.

Una ciudad que también se come

Después de recorrer siglos de historia, llega otra forma de conocer Alcalá: sentarse a la mesa.

La gastronomía forma parte de la experiencia de la ciudad y encuentra uno de sus rasgos más característicos en la cultura de la tapa. La oferta de restauración permite desde propuestas tradicionales hasta cocinas más actuales, con establecimientos como La Hostería del Estudiante, Ambigú, Ki-jote o Kuoco.

Y si hay una manera especialmente dulce de cerrar el recorrido, es con la repostería local. Las rosquillas de Alcalá son probablemente su emblema más reconocible, pero no están solas. Las costradas y las almendras garrapiñadas elaboradas por las Clarisas del Convento de San Diego completan una tradición repostera que forma parte de la identidad de la ciudad.

El calendario convierte además la visita en una experiencia diferente según la época del año. Entre las citas más destacadas se encuentra Complutum Renacida, que recupera el pasado romano de la ciudad y transforma sus calles en un escenario histórico.

La Semana Cervantina es otra de las grandes fechas del calendario alcalaíno y pone el foco en la figura de su vecino más universal, mientras que la Semana Santa permite descubrir otra dimensión de su patrimonio y de sus tradiciones.

Una escapada que puede ir más allá de Alcalá

Dos o tres días permiten conocer Alcalá sin prisas, pero la visita puede prolongarse todavía más. Los alrededores ofrecen otras paradas de interés para completar la escapada por el este de la Comunidad de Madrid.

La Alcarria madrileña permite acercarse a lugares como Nuevo Baztán, con su conjunto histórico y su palacio, Olmeda de las Fuentes o Loeches, donde se encuentra el Panteón de los duques de Alba.

Así, una escapada que comienza entre las calles de Alcalá puede convertirse en un recorrido por algunos de los rincones menos conocidos del patrimonio madrileño.

Cinco Patrimonios Mundiales en una misma Comunidad

Alcalá forma parte, además, de un patrimonio excepcional que se extiende por toda la región. La Comunidad de Madrid cuenta con cinco enclaves reconocidos por la Unesco: el Paisaje de la Luz en la capital, el Monasterio y Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, el Paisaje Cultural de Aranjuez, la Universidad y el centro histórico de Alcalá de Henares y el Hayedo de Montejo, reconocido como Patrimonio Natural.

Cinco lugares muy diferentes entre sí que muestran la variedad histórica, cultural y natural de la región y que convierten Madrid en un destino mucho más amplio de lo que pueda sugerir una primera visita.