Galo Martín Aparicio, historiador, sobre los 'Cementerios de España': "Ahí no hay mentira"

Galo Martín Aparicio habló en El Placer de Viajar, el podcast de viajes de esRadio y Libertad Digital que presentan Carmelo Jordá y Kelu Robles, en el episodio del 22 de octubre de 2026. Contó por qué empezó a recorrer cementerios, qué cuentan sobre una ciudad y por qué cree que en España merecen una visita. Su libro, Cementerios de España, vida alrededor de la muerte, está editado por Anaya Touring, y el autor es historiador y periodista.

Los presentadores recordaron que Martín Aparicio ha escrito en El Viajero, de El País, y en revistas como Traveler y Viajar, además de en otros libros sobre Tailandia, China, Ecuador y Perú.

De los mercados gastronómicos a las tumbas

El invitado explicó que visitaba cementerios mucho antes de plantearse el libro. "Me empecé a cansar un poco de los mercados gastronómicos, de los free tours", señaló. El punto de partida fue Oporto: allí visitó el típico cementerio de gran ciudad con una guía que contó muchas historias de la ciudad a partir de lo que iban viendo en el camposanto, y aquello se le quedó grabado.

Desde entonces, cada vez que viaja procura visitarlos, igual que podría ir a un estadio de fútbol. Lo que descubrió fue la cantidad de información que dan sobre una ciudad, porque, en sus palabras, "ahí está la verdad, ahí no hay mentira". Según añadió, incluso las cosas que se quieren ocultar las tienes en los cementerios, además del valor patrimonial que siempre se les suele atribuir.

El libro nació con esa idea. Con su editor en Anaya Touring, David Lozano, tenía claro que no quería hacer un listado de cementerios, aunque no sabía qué contar exactamente. El resultado lo justificó así: "Es inevitable cuando hablas o escribes de los cementerios que lo hagas también de la muerte y por ende de la vida".

Lo que cuentan las fechas

Al recorrer las tumbas, el autor se fija en los nombres y en las fechas. "Si veo que esa persona se ha muerto con más de 80 años, como que siento tranquilidad", contó. Las tumbas de los niños le resultan muy impactantes, igual que las de los cementerios militares.

Uno de los que aparecen en el libro es el cementerio militar de Cuacos de Yuste, en Extremadura, donde están enterrados soldados alemanes que participaron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que fueron reubicados allí. Lo que tienen en común esas tumbas, explicó, es que todos eran soldados y todos "superjóvenes", algo que también vio en Normandía, donde, según dijo, el 80 % de los muertos no superaban los 25 años.

Los cementerios también reflejan a quién apartaba la sociedad. Martín Aparicio recordó el de Palamós, donde las madres solteras y los homosexuales, entre otros, están enterrados en una especie de anexo al cementerio del pueblo.

¿Morboso y oscuro?

El autor defendió el necroturismo y recordó que "no es una cosa nueva, que ya es algo que hacían los viajeros del Grand Tour europeo". Admitió que a muchos españoles "de primeras les parece que el necroturismo es algo como morboso y oscuro y que solo hace gente retorcida", pero Galo defiende que no es así.

Su argumento parte de los viajes que ya hace cualquier turista: "Si habéis ido a Praga, seguramente que habéis ido al cementerio judío, o si habéis ido a París, habéis ido a Père Lachaise a ver la tumba de Jim Morrison o de otros". De ahí su pregunta: "¿Y eso en España por qué no lo podemos hacer?", si hay cementerios que merecen la visita solo por su patrimonio. Muchos de los que aparecen en el libro tienen visitas guiadas cada cierto tiempo.

Puso como ejemplo los grandes panteones de Valencia, Alcoy o Palma. Según explicó, son ciudades que vivieron la Revolución Industrial, y los comerciantes e industriales que hicieron dinero encargaron casas modernistas a arquitectos y, "cuando se morían, querían ser enterrados en panteones también modernistas".

Un peregrinaje hacia una tumba

El ejemplo más discutible del libro lo sacó Jordá: el autor habla del Camino de Santiago como necroturismo. Martín Aparicio se reafirmó: "Fríamente no deja de ser un peregrinaje hacia una tumba dentro de una catedral".

Jardines con bancos

El libro dedica un capítulo a los cementerios británicos en España, que al autor le interesan porque hablan de la presencia británica en el país. En el caso de Huelva, esa presencia se explica por las minas de Riotinto, que atrajeron a ingenieros, abogados y comerciantes que vivían y morían en España sin tener dónde ser enterrados.

La concepción es distinta a la de los cementerios católicos españoles. "Están más pensados como si fuesen jardines", explicó. En Inglaterra ha visto que la gente pasea por ellos, se sienta en un banco y se toma un sándwich, una escena que recordó en la serie After Life, de Ricky Gervais, cuyo protagonista va todos los días a hablar con su mujer muerta sentado en un banco del cementerio. Algunos cementerios ingleses ni siquiera tienen muros, mientras que los españoles sí los tienen. El británico de San Sebastián, según dijo, es muy pequeño y no debe de tener más de 18 tumbas, pero su ubicación ya merece la visita.

Tres cementerios para empezar

Cuando los presentadores le pidieron tres recomendaciones, eligió primero uno militar: el de Cuacos de Yuste, porque "nadie se imagina encontrar en España un cementerio militar de alemanes cuando España no participó ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial".

También citó el cementerio de Ciriego, en Santander, por su labor para el necroturismo. Además de visitas guiadas, organizó una actividad llamada Postales desde el umbral, en la que una veintena de personas de las artes y la cultura de la ciudad contaban en tres minutos qué era Ciriego para ellas.

El tercero es el de la cubierta del libro: el de Niembro, en Asturias, cerca de Llanes, muy pequeño. "A mí lo que me gusta es que cambia por la marea, la marea sube y baja", explicó. "Yo la primera vez que lo vi había gente haciendo paddle surf, entonces veías que ahí se asomaban las cruces y alguien haciendo paddle surf."