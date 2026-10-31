Asador 7 de Julio: parrilla vasco-navarra donde el producto y el fuego son los únicos protagonistas

El Asador 7 de Julio es una de esas casas imprescindibles. Fundado en 1998 por Rufino Brioso —quien volcó en la hostelería la misma precisión artesanal que aplicaba al trabajo con la madera—, este proyecto familiar cumple más de dos décadas defendiendo con orgullo la contundencia y honestidad de la cocina tradicional vasco-navarra.

Fachada de Asador 7 de Julio en Madrid.

Casi 30 años después, con la segunda generación al frente —los hermanos Siddharta, Javier y Patricia Brioso— y con tres espacios consolidados entre Valencia (Manises y la recién reabierta Massanassa) y Madrid (en la zona de Conde de Torroja), el asador vive una etapa de plena madurez manteniendo intacto su ADN: fuego de carbón vegetal de encina, generosidad en la mesa y un producto de altísima calidad.

Entrantes de raíz y sabor

Comer en Asador 7 de Julio es someterse a un ritual gastronómico reconfortante y sin prisas. La experiencia arranca con un desfile de entrantes que rinden homenaje a los grandes clásicos de la cocina del norte, diseñados para compartir y abrir el apetito desde el rigor de la tradición.

Pimientos del piquillo rellenos de carne de vacuno.

Las croquetas de la abuela, de jamón ibérico (3,50 € ud.), abren plaza luciendo un exterior crujiente que da paso a una bechamel melosa, cremosa y repleta de tropezones de buen ibérico; un bocado de corte clásico que demuestra el dominio de los fondos y el mimo por la cocina casera. A continuación, los pimientos del piquillo rellenos de carne de vacuno (4,50 € ud.) ofrecen un equilibrio redondo donde la dulzura ahumada del pimiento abraza un sabroso y contundente relleno de carne guisada a fuego lento.

Foie a la llama con pan de pasas.

Entre los entrantes más sofisticados destaca el foie a la llama con pan de pasas (M 18,50 € | E 32,50 €), una aportación elegante donde el foie, acariciado sutilmente por el fuego para aportarle notas tostadas y una textura fundente, encuentra en el toque dulce del pan el contrapunto ideal. No podía faltar en este festín la tortilla de bacalao (M 9,50 € | E 14,50 €), verdadera especialidad de la casa e imprescindible en cualquier templo de inspiración sidrera. Servida en su punto justo de cuajado, jugosa y melosa, destaca por la generosidad y el desalado impecable de las lascas del pescado.

Tortilla de bacalao.

El gran protagonista

El verdadero clímax de la visita llega cuando la parrilla toma el mando de la mesa. En Asador 7 de Julio el comensal no es un mero espectador, sino que se convierte en parte activa del ritual.

Chuletón de vacuno mayor madurado.

El indiscutible rey de la comida es su emblemático chuletón de vacuno mayor madurado (1 kg aprox.) (58,50 €). Las carnes de la casa proceden de una rigurosa selección y se someten a un proceso propio de curación Dry-Aged en cámaras de maduración controladas durante un mínimo de 30 días. El resultado es un corte profundamente sabroso, tierno, con un aroma complejo y una grasa entreverada que se funde suavemente al contacto con el calor.

Parrilla de carbón vegetal.

La pieza se presenta trinchada en la mesa junto a una parrilla individual de carbón vegetal de encina, lo que permite a cada comensal sellar la carne exactamente al punto de cocción deseado, disfrutando en directo del aroma del humo y el chisporroteo del fuego. Como escolta imbatible para semejante joya carnívora, se sirve una guarnición tradicional que nunca falla: patatas fritas caseras, cortadas a mano y en su punto justo de crocanti, acompañadas de unos pimientos de Padrón fritos al momento (5,45 €).

Para terminar con un toque dulce, la tarta de queso con mermelada (6,50 €), cremosa, sabrosa y perfecta para acompañarla con el chupito de pacharán gentileza de la casa.

Bodega y hospitalidad

La experiencia se redondea con una bodega elegida con criterio, donde destacan las grandes denominaciones nacionales (Rioja y Ribera del Duero), junto con su vino de la casa, Familia Brioso (Rioja Crianza de Garnacha), franco y de trago ágil, pensado específicamente para acompañar el volumen y la potencia de las carnes a la brasa. Sin olvidar la sidra que te la sirves tú mismo directamente de las cubas que adornan el amplio comedor.

Comedor Asador 7 de Julio.

Alejado de las zonas de moda, Asador 7 de Julio reafirma que el secreto del éxito sigue siendo el mismo de siempre: buen producto, fuego de verdad y ganas de hacer feliz al cliente.

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Datos de interés

Asador 7 de Julio

Página web: www.asador7dejulio.com

Direcciones: Madrid: Av. del Ingeniero Conde de Torroja, 16 | Manises (Valencia): Avinguda d'els Arcs, 7 | Massanassa (Valencia): Carrer del Camí Fus, 69.

Teléfonos: Madrid: 919 55 29 00 | Manises: 961 52 46 64 | Massanassa: 961 25 23 23

Horario: De lunes a sábado de 11 a 23h, domingos de 11 a 18h. Cocina, de 13:00 a 16:00 y de 20:30 a 23:00h.

Ticket medio: 50 €

Menú Castellano: 37 € | Menú 7 de Julio: 51 €

Instagram: @asador7dejulio

Valoración: 7 fogones