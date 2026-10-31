Ciudades de paz, calles dedicadas a la cerveza y el esplendor del Hansa en una ruta por una Alemania de verdad

En una nueva entrega de El Placer de Viajar, el espacio de viajes de Libertad Digital y esRadio, nuestros anfitriones Carmelo Jordá y Kelu Robles concluyen su recorrido por las urbes de la asociación Historic Highlights of Germany. En esta ocasión, los viajeros exploran cuatro joyas del norte y oeste alemán: Münster, Osnabrück, Lübeck y Rostock, destinos unidos por su rica historia medieval, comercial y monumental.

La primera parada del itinerario es Münster, una ciudad universitaria célebre por su calidad de vida y su omnipresente cultura ciclista, estructurada a través de un anillo verde que sustituyó a las antiguas murallas defensivas. Pese a la devastación sufrida durante la Segunda Guerra Mundial, la urbe fue reconstruida respetando su fisonomía histórica original, como atestiguan la monumental calle comercial Prinzipalmarkt y la iglesia de San Lamberto.

En Münster cobra un protagonismo capital la Paz de Westfalia de 1648, tratado que puso fin a la Guerra de los Treinta Años y a la de los Ochenta Años entre España y las Provincias Unidas. En el Ayuntamiento histórico se conserva el célebre Salón de la Paz, donde negociaron las potencias católicas, mientras que en su exterior dos bancos de piedra enfrentados, obra de Eduardo Chillida, simbolizan la reconciliación y el diálogo diplomático.

La iglesia de San Lamberto en Münster conserva además un impactante recuerdo de la rebelión de los anabaptistas del siglo XVI: las jaulas de hierro donde se expusieron los cadáveres de sus cabecillas. Asimismo, la torre del templo mantiene viva la secular figura de la torrejera, encargada de vigilar la ciudad y hacer sonar su cuerno cada media hora durante la noche.

Osnabrück

Muy próxima se encuentra Osnabrück, la otra sede de las negociaciones de Westfalia, donde se reunieron los representantes protestantes. La localidad destaca por su animada Plaza del Mercado, la iglesia luterana de Santa María y la pintoresca Calle de la Cerveza, denominación de origen histórico debida a la salubridad que ofrecía esta bebida fermentada frente al agua corriente en épocas medievales.

En el ámbito cultural, Osnabrück alberga el Museo Felix Nussbaum, diseñado por el prestigioso arquitecto Daniel Libeskind. El complejo rinde homenaje al pintor judío asesinado en Auschwitz, valiéndose de una arquitectura opresiva, laberíntica y angular que busca transmitir físicamente al visitante la angustia de la persecución y el Holocausto.

Lübeck

El viaje prosigue hacia el mar Báltico hasta alcanzar Lübeck, cuna de la Liga Hanseática fundada en 1158. Con un centro histórico insular declarado Patrimonio de la Humanidad, la ciudad deslumbra con su arquitectura de ladrillo rojo, la imponente puerta medieval de Holstentor y la iglesia de Santa María, cuyas bóvedas de crucería de 38,5 metros de altura sirvieron de modelo para decenas de templos hanseáticos.

Lübeck es también cuna de grandes letras y exquisita gastronomía. En ella nacieron dos galardonados con los premios Nobel de Literatura, Thomas Mann y Günter Grass. Además de visitar la casa museo de los Buddenbrook y los antiguos almacenes de sal, la urbe es mundialmente reconocida por su centenaria fábrica de mazapán.

Rostock

Por su parte, Rostock destaca por su estratégico enclave en el estuario del río Warnow y su opulento legado comercial. En su casco histórico sobresalen la puerta fortificada de Steintor, la iglesia de San Pedro con su torre mirador de 117 metros y el Ayuntamiento en la plaza Neuer Markt, célebre por su singular fachada barroca sobre la que asoman pináculos góticos originales. Como atractivo marítimo, la ciudad alberga el mayor museo flotante del país a bordo de un antiguo carguero y la hermosa zona costera de Warnemünde, dotada de extensas playas bálticas y un histórico faro.

Un gran hotel

Para concluir el programa, los presentadores abandonan Alemania y recomiendan una escapada al sur de Portugal de la mano del Hotel Palácio Tavira, un exclusivo alojamiento boutique en el Algarve. Ubicado en un palacete histórico restaurado y gestionado por Marugal, el establecimiento combina arquitectura señorial y diseño de reminiscencias árabes en su zona de la medina, complementado por piscinas en la azotea y una propuesta culinaria de primer nivel en su restaurante Mursal.