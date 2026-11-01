Grupo Cañadío: 45 años de historia y la receta secreta de su éxito en Madrid

Cuarenta y cinco años se dicen pronto, pero en el vertiginoso y a menudo efímero pulso de la hostelería madrileña, alcanzar esa cifra es sinónimo de resistencia, respeto y verdad. El Grupo Cañadío celebra su 45 aniversario mirando al futuro sin apartar ni un solo instante la mirada de los orígenes. Aquella semilla plantada en 1981 por Paco Quirós en la plaza santanderina de Cañadío ha madurado hasta convertirse en una de las casas grandes de la gastronomía de la capital, un refugio donde el recetario del norte late con fuerza gracias a la complicidad empresarial de Carlos Crespo y a un equipo que entiende que la cocina, antes que cualquier otra cosa, es un ejercicio diario de honestidad.

Carlos Crespo y Paco Quirós.

Para celebrar esta efeméride como mandan los cánones de la buena mesa, nos dimos cita en La Bien Aparecida, el buque insignia más gastronómico del grupo en la madrileña calle de Jorge Juan. Allí, sentados alrededor de una mesa donde la sobremesa se alarga de manera natural, repasamos la trayectoria de un grupo que hoy roza los 520 empleados y que demuestra que se puede crecer sin perder el alma.

"Preferimos ganar menos y perdurar 40 años que ganar mucho y no llegar a cinco. Esa es la estrategia del grupo. Hay grupos de restauración que su estrategia es hacer un build-up para coger una venta, tener una venta rápida. La nuestra, nuestra estrategia, no es hacer un build-up... Nuestra estrategia es llevar 45 años", comentan a Libertad Digital desde la casa.

Detalle del comedor de Cañadío

Esa filosofía de permanencia y control constante —ejercida con rigor por el chef ejecutivo Jesús Alonso y el jefe de operaciones Jesús Selma, quienes supervisan personalmente los servicios de cada casa— se refleja milimétricamente en cada plato que sale de sus cocinas.

Un recorrido por el sabor

El almuerzo de celebración en La Bien Aparecida fue un homenaje en toda regla a la memoria culinaria del norte adaptada al paladar madrileño. Comenzamos el desfile goloso abriendo boca con los snacks del menú degustación: un delicado bombón de mejillón en escabeche que estalla en boca con la acidez justa, un espectacular crujiente barquillo de anguila ahumada, el refinado bocado crujiente de steak tartar y una impecable croqueta de lacón ibérico, preludio de lo que vendría después.

Los entrantes del menú degustación de La Bien Aparecida.

Pasamos a continuación a compartir grandes clásicos de carta que ya forman parte del patrimonio sentimental de la ciudad: arrancamos con la imprescindible Ensaladilla La Bien Aparecida, limpia y equilibrada, seguida de unas soberbias Rabas fritas de calamar que transportan directamente a los muelles de Santander.

Ensaladilla La Bien Aparecida.

La textura continuó afinándose con la Berenjena asada con romesco y aceite de café, un juego de matices tostados y vegetales de altura, para dar paso a uno de los grandes hitos de la casa, La Purrusalda: una finísima velouté suave de ajo, crema fina de bacalao y pasta fresca que reconforta el alma y demuestra que el recetario marinero tradicional admite lecturas de alta cocina sin artificios innecesarios.

En el apartado de los principales, la carne brilló con luz propia a través de una Carrillera de ternera wagyu glaseada con jugo de oporto, melosa hasta fundirse sin resistencia al contacto con el tenedor. Y como el cierre de una casa como Cañadío no se concibe sin sus altares dulces, coronamos la celebración con la indiscutible Tarta de queso de Cañadío (1981) —cremosa, tostada en su punto exacto y eterna— y unas delicadas Fresas rellenas de chocolate blanco con helado de nata que cerraron un aniversario redondo.

La Purrusalda de La Bien Aparecida.

Este restaurante toma su nombre de la patrona de Cantabria y combina una estética cuidada —firmada por el estudio Tarruella-Trenchs— con un recetario que eleva la cocina tradicional del norte hacia la técnica refinada. Es la única marca que ofrece menú degustación en un ambiente elegante, sofisticado y sereno, con guiños arquitectónicos a las bóvedas e imaginería de las iglesias.

Comedor de La Bien Aparecida ambientado en las iglesias católicas.

El Grupo Cañadío afronta su madurez con la tranquilidad de los que saben que lo importante no es correr, sino saber exactamente a dónde se quiere llegar. Por otros cuarenta y cinco años más de bistrós honestos, cucharas afinadas y felicidad bien entendida en la mesa.

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Datos de interés

La Bien Aparecida

Página web: https://grupocanadio.com/restaurantes/madrid/la-bien-aparecida/

Dirección: Calle de Jorge Juan, 8, Madrid

Teléfono: 91 159 39 39

Horario: lunes a jueves, de 13:00 a 16:00, y de 20:00 a 23:00; de viernes a domingos, de 13:00 a 16:30, y de 20:00 a 23:30

Ticket medio: 80 - 100 €

Menú degustación corto: 64 € | Menú degustación largo: 95 €

Instagram: @labienaparecida

Valoración: 8 fogones