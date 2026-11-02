Carmelo Jordá, sobre Lübeck, la cuna de la Hansa: "Es muy bella, está congelada en el tiempo"

Carmelo Jordá, que presenta El placer de viajar en esRadio junto a Kelu Robles, dedicó buena parte del episodio emitido el 29 de octubre de 2026 a Lübeck. El programa era el cuarto que hacían con la Asociación Historic Highlights of Germany, que, según explicaron, es una asociación de 17 ciudades que están por toda Alemania. En esta última entrega viajaron a Münster, Osnabrück, Lübeck y Rostock. Robles se encargó de las dos primeras y Jordá, de las dos ciudades del norte.

Ladrillo y canales cerca del Báltico

Jordá empezó por situar la ciudad. "Está muy cerca de la costa, pero no está en la costa", explicó, y la describió como "una ciudad con tradición marinera, pero no está en la costa". Se encuentra en el norte de Alemania, en la zona del mar Báltico, en la parte de la derecha, según se mira en el mapa, respecto a la península de Jutlandia.

El presentador la presentó como la ciudad en la que se creó la Hansa, la liga de ciudades comerciales del norte de Europa, y la resumió así: "Es muy medieval, es muy bella, es una ciudad preciosa". Añadió que "está hecha en ladrillos, una cosa típica de esa zona". También tiene algunos canales.

Según Jordá, el pasado hanseático se nota primero en el aspecto de la ciudad. Cuando el comercio dejó de tener tanta importancia, "las ciudades se quedan ahí como congeladas en el tiempo". También se aprecia en los monumentos: "Aquí, cuando hicieron esto, tenían parné", comentó.

La puerta de los billetes de 50 marcos

Lo primero que ve el viajero al llegar es la Holstentor. Jordá la definió como "una puerta medieval muy grande", con dos torres redondas y tejados puntiagudos de pizarra. La puerta es de finales del siglo XV y está considerada uno de los monumentos medievales más conocidos de Alemania, según explicó.

El presentador dio dos razones para esa fama. La primera es su aspecto. La segunda, "quizá para esto un pelín más importante, es que estaba en los billetes de 50 marcos", los billetes alemanes de 50 marcos de antes del euro.

Las bóvedas de ladrillo de la Marienkirche

La ciudad tiene además una colección de iglesias góticas preciosas y que son también de ladrillo, un estilo que, según Jordá, es muy típico del norte de Alemania. La más famosa es la Marienkirche, que, según explicó, tiene las bóvedas de ladrillo más altas del mundo, con 38,5 m. "Eso desde abajo lo miras y es enorme, es altísima la iglesia", describió.

El templo es luterano y tiene un aspecto sobrio, aunque Jordá cree que "esa austeridad yo creo que le da una cierta belleza". Conserva un reloj astronómico, que es la copia del que había, porque el original, del siglo XVI, quedó destruido junto a parte de la iglesia en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. La reconstrucción no recuperó todo lo que había dentro, y eso, para el presentador, "hace que el gótico de la iglesia brille de una forma especial".

Jordá contó que fue la primera iglesia construida en ladrillo con esas dimensiones y que sirvió de modelo. Por eso, según dijo, la Marienkirche de Lübeck tiene unas 70 hijas. En el centro histórico recomendó ver también la catedral y la iglesia de San Pedro.

El ayuntamiento, de ladrillo, gótico y renacentista, le pareció "realmente de los más bonitos que he visto nunca". Dentro hay una bodega medieval que todavía se usa como bodega.

Un museo moderno para entender la Hansa

Para conocer esa historia, Jordá recomendó el Museo Europeo de la Hansa, que se abrió en 2015, es un edificio moderno junto al puerto. "La arquitectura está muy bien y está muy bien porque es moderno", señaló, pero al mismo tiempo "se integra perfectamente" con su entorno, entre otras cosas porque se ha "elegido como material el ladrillo".

Dentro hay muchísimo material audiovisual, reproducciones de espacios de época, como la tienda de un comerciante o un barco, muchísimos objetos originales y salas inmersivas. "Aprendes un montón sobre la Hansa cuando estás allí", aseguró. Para él, "me parece un imprescindible de la ciudad".

Desde el museo se puede pasear por el puerto, donde hay algunas zonas pues con almacenes antiguos, no tan antiguos como medievales, pero muy bonitos, de ladrillo rojo, y restaurantes con mesas fuera.

La casa que inspiró a Thomas Mann

Lübeck tiene también peso literario. Jordá recordó a Thomas Mann y Günter Grass, ambos premios Nobel de Literatura, y señaló que de ambos hay una casa museo. La que más le gustó fue la de la familia Mann, que es el edificio, la residencia que él tomó como modelo para la casa de los Buddenbrook, protagonista de Los Buddenbrook, una de sus más celebradas novelas.

Esa casa, que fue la del abuelo de Thomas Mann, alberga hoy el Centro de Heinrich y Thomas Mann, porque su hermano Heinrich también fue escritor. Para el presentador, "es una de las visitas que yo creo que vale la pena hacer en la ciudad".

Callejuelas, sal y mazapán

Preguntado por lo que más le gustó, Jordá dejó a un lado los monumentos: "Lo que más me gustó fue pasear por el casco antiguo". Y añadió un detalle, que esta zona "es en realidad una isla", rodeada por un canal y llena de calles estrechas. Algunas zonas tienen pequeños patios, que son una auténtica delicia.

Junto a uno de los canales, muy cerquita de la Holstentor, está el Salzspeicher, un grupo de casas medievales que eran los almacenes de sal, el producto que se llamaba el oro blanco de la Edad Media.

La última recomendación fue dulce. Según Jordá, Lübeck tiene la fábrica de mazapán más famosa de toda Alemania, y la ciudad es un poco el epicentro de esa tradición en el norte del país. El presentador visitó la fábrica en su último viaje y vio cómo se elaboran las piezas. "La mezcla esa de una cosa tan medieval en sí como es el mazapán con una fábrica modernísima [...] me pareció una cosa fascinante".