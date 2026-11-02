¿Uno de los pueblos más bonitos de España? De paseo por Puebla de Sanabria y su singular entorno natural
En el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, donde la meseta castellana comienza ceder terreno para dar paso a las montañas galaico-leonesas, se esconde uno de los rincones más bonitos de la todo Castilla y León. La comarca de Sanabria no es solo un destino, sino un refugio donde el tiempo parece haber ralentizado su marcha. Aquí, el viajero se encontrará un paisaje que respira historia, naturaleza y tranquilidad. Las calles de Puebla de Sanabria, empedradas y empinadas, forman parte de uno de los pueblos más bonitos de España y por supuesto de Castilla y León. Además, apenas a 15 kilómetros de la villa se encuentra el mayor lago de origen glaciar de la Península Ibérica y uno de los mayores de Europa. Una visita obligatoria en su conjunto.
Las casonas, construidas con robustos sillares de piedra, exhiben sus balconadas de madera y sus característicos tejados de pizarra negra, una arquitectura tradicional que dota a la villa de una identidad visual inconfundible.
En uno de los flancos de la plaza mayor se alza la fachada del Ayuntamiento, mientras que a escasos pasos la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue impone su presencia románica del siglo XII. Sus puertas, decoradas con capiteles esculpidos y figuras, son el preludio perfecto antes de ascender al punto más alto y defensivo de este promontorio estratégico.
Llegar a Puebla de Sanabria es adentrarse en un decorado de época que, sin embargo, palpita con vida propia. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, su trazado urbano es un laberinto ascendente de calles empedradas que exigen ser recorridas sin prisa.
Cada mes de agosto, el municipio se transforma por completo para acoger uno de los Mercados Medievales más espectaculares y galardonados de España.
El Castillo de los Condes de Benavente es el gran emblema de la villa medieval de Puebla de Sanabria. Esta imponente fortaleza militar del siglo XV domina el contorno desde lo alto de un promontorio rocoso, ofreciendo unas vistas panorámicas espectaculares del valle y del río Tera.
La verdadera esencia de la localidad reside en estrechas calles como Florida, un auténtico museo al aire libre. Aquí, las casonas exhiben sus escudos de armas tallados en granito, que contrastan con la delicadeza de los balcones repletos de flores, sobre todo en primavera y verano.
Los vecinos mantienen viva la tradición de engalanar los balcones de madera con geranios o petunias, que contrastan dramáticamente con la sobriedad oscura de la pizarra y la piedra.
El Lago de Sanabria, el mayor lago de origen glaciar de la península ibérica y uno de los más grandes de Europa. Hace más de 100.000 años, un glaciar de más de veinte kilómetros de longitud excavó esta inmensa cubeta que hoy alberga más de 3.000 millones de litros de agua cristalina. Una joya natural de milenios pasados que aún puede disfrutarse en Zamora.
Durante los meses de verano, el lago se convierte en un vibrante epicentro de ocio al aire libre. Sus playas de arena y piedra, como Custa Llago y Viquiella, se llenan de bañistas y sus dos chiringuitos, rebosan clientes casi durante todo el día.
La posición estratégica de Puebla de Sanabria, a un paso de la frontera con Portugal (la conocida como "Raya"), la convirtió en un enclave militar y comercial clave durante siglos.