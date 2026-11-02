¿Uno de los pueblos más bonitos de España? De paseo por Puebla de Sanabria y su singular entorno natural

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En uno de los flancos de la plaza mayor se alza la fachada del Ayuntamiento, mientras que a escasos pasos la Iglesia de Nuestra Señora del Azogue impone su presencia románica del siglo XII. Sus puertas, decoradas con capiteles esculpidos y figuras, son el preludio perfecto antes de ascender al punto más alto y defensivo de este promontorio estratégico.