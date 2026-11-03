Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial y gastronomía a 45 minutos de Madrid

Hay ciudades que se entienden mejor cuando se recorren sin prisa. Alcalá de Henares es una de ellas. A apenas 45 minutos del centro de Madrid, la ciudad que vio nacer a Miguel de Cervantes reúne siglos de historia, una universidad que marcó la cultura española y una gastronomía que se puede descubrir tanto en sus restaurantes como en sus calles.

Su casco histórico forma parte del Patrimonio Mundial de la Unesco desde 1998, un reconocimiento ligado a su importancia como ciudad universitaria y a un modelo urbano que acabaría convirtiéndola en uno de los grandes referentes culturales de España.

Pero Alcalá no solo se visita: también se come. Y buena parte de su identidad puede descubrirse alrededor de una mesa, de una barra o de alguno de los dulces que forman parte de su tradición.

De la cocina tradicional a propuestas de autor

La gastronomía complutense ofrece propuestas para distintos gustos. Entre sus restaurantes se encuentran establecimientos como La Hostería del Estudiante, Ambigú o Ki-jote, junto a propuestas más contemporáneas como Eximio by Fernando Martín, incluido en la Guía Michelin.

Ambigú

La cocina tradicional convive así con nuevas interpretaciones y con una de las costumbres más arraigadas de la ciudad: salir de tapas. Recorrer el centro histórico de Alcalá permite combinar las visitas culturales con diferentes paradas gastronómicas, descubriendo una ciudad que mantiene viva la cultura de la barra y la tapa.

Hostería del Estudiante

Y después llega el momento de los dulces. Las rosquillas de Alcalá, las costradas y las almendras garrapiñadas del Convento de las Clarisas de San Diego forman parte de una repostería local que también cuenta la historia de la ciudad.

La ciudad de Cervantes

La figura de Miguel de Cervantes está presente en muchos rincones de Alcalá. El Museo Casa Natal de Cervantes, el Centro de Interpretación Los Universos de Cervantes y la Plaza de Cervantes permiten acercarse a la vida y la obra del escritor, mientras que el Corral de Comedias recuerda la tradición teatral de la ciudad.

Pero el legado de Alcalá va mucho más allá de Cervantes. El corazón monumental se encuentra en torno a la Universidad de Alcalá, cuyo Colegio Mayor de San Ildefonso y su Paraninfo son dos de los grandes símbolos de la ciudad. La universidad convirtió Alcalá en un importante centro intelectual y contribuyó a la difusión y estudio de la lengua española.

Plaza de Cervantes

A su alrededor aparecen algunos de los espacios imprescindibles para entender la historia complutense: la Calle Mayor, una de las grandes arterias del casco histórico; la Catedral Magistral de los Santos Justo y Pastor; el Palacio Arzobispal; el Palacio de Laredo; el Monasterio de San Bernardo o el Hospital de Antezana, vinculado a la historia de la medicina del Siglo de Oro.

De la Complutum romana a las murallas

La historia de Alcalá tampoco comienza en la Edad Moderna. En la Ciudad Romana de Complutum se pueden conocer los restos de la antigua ciudad romana, mientras que el yacimiento de la Casa de Hippolytus permite acercarse a la vida cotidiana de sus habitantes.

El recorrido puede continuar por el espacio de Alcalá Medieval y sus murallas, la Iglesia de Santa María la Mayor y la Capilla de las Santas Formas, o el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid.

A esta oferta se suma el Museo de Arte Iberoamericano de la Universidad de Alcalá, junto a otros espacios culturales y edificios históricos como el Convento de los Capuchinos o el Convento de la Imagen.

Llegar hasta Alcalá de Henares desde la capital es sencillo. Cercanías conecta Madrid con la ciudad, mientras que también existe la posibilidad de convertir el propio desplazamiento en parte de la experiencia a bordo del Tren de Cervantes, una propuesta turística vinculada a la historia y al patrimonio complutense.