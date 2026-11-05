Asador Etxebarri, coronado como el mejor restaurante del mundo en 2026

Asador Etxebarri ha alcanzado el primer puesto de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026. El establecimiento que dirige Bittor Arginzoniz en Axpe, en el valle de Atxondo (Vizcaya), se convierte así en el cuarto restaurante español que logra encabezar este ránking y eleva a nueve las ocasiones en las que un establecimiento nacional ha conseguido el número uno.

El restaurante llevaba años entre los diez primeros puestos. Después de quedar segundo en 2024 y 2025, ha logrado esta vez el reconocimiento en la gala celebrada en Lima. Su victoria supone también su salida de futuras ediciones de la clasificación, al incorporarse al grupo de los Best of the Best, reservado a los antiguos números uno.

De la posición 44 al primer puesto

La trayectoria de Asador Etxebarri en la clasificación comenzó en 2013, cuando apareció en el puesto 44. Un año después subió al 34 y en 2015 alcanzó la decimotercera posición. En 2016 entró por primera vez entre los diez primeros, al ocupar el décimo lugar.

Desde entonces se ha mantenido en ese grupo. Fue sexto en 2017, décimo en 2018, tercero en 2019 y 2021, sexto en 2022 y cuarto en 2023. En 2024 y 2025 se quedó a las puertas del primer puesto, que finalmente ha conseguido en la edición de 2026.

El restaurante está situado en Axpe, una localidad del valle de Atxondo, en el entorno rural de Vizcaya. Su propuesta está vinculada a la parrilla, al frente de la cual se encuentra Bittor Arginzoniz.

España suma nueve victorias en la clasificación

Con este resultado, España se convierte en el país que más veces ha contado con un restaurante en el primer puesto de la lista. Asador Etxebarri se suma a tres establecimientos que ya habían conseguido ese reconocimiento: elBulli, El Celler de Can Roca y Disfrutar.

El restaurante de Ferran Adrià encabezó la clasificación en cinco ocasiones, en 2002 y entre 2006 y 2009. El Celler de Can Roca, dirigido por los hermanos Joan, Josep y Jordi Roca, ocupó el primer puesto en 2013 y 2015. Disfrutar, de los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, lo consiguió en 2024.

En 2025, el primer puesto fue para el restaurante peruano Maido, del chef Mitsuharu Micha Tsumura. La victoria de Asador Etxebarri devuelve este año el número uno a un establecimiento español. Dinamarca ocupa la segunda posición por países, con seis victorias: cinco de Noma y una de Geranium.

DiverXO baja al noveno puesto

La edición de 2026 también deja cambios para los otros restaurantes españoles presentes entre los 50 primeros. DiverXO, el establecimiento madrileño de Dabiz Muñoz, ha pasado del cuarto al noveno puesto y abandona así el grupo de los cinco primeros.

El restaurante había permanecido cuatro años consecutivos en el top 5. Fue cuarto en 2022, 2023 y 2025, y tercero en 2024.

Por su parte, Enigma, el restaurante barcelonés de Albert Adrià, ha subido del puesto 33 al 29. Elkano, situado en Getaria (Guipúzcoa) y dirigido por Aitor Agerri, ha bajado del 24 al 33.

La lista íntegra

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026.

Asador Etxebarri (Atxondo, Vizcaya, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia. Alchemist (Copenhague, Dinamarca). Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica. Wing (Hong Kong). The Chairman (Hong Kong). Kjolle (Lima, Perú). Kadeau (Copenhague, Dinamarca). DiverXO (Madrid, España). Plénitude (París, Francia). Atomix (Nueva York, EEUU). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef. Sorn (Bangkok, Tailandia). Mérito (Lima, Perú). Sühring (Bangkok, Tailandia). Odette (Singapur). Tuju (Sao Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista. Mingles (Seúl, Corea del Sur). Nusara (Bangkok, Tailandia). Jan (Múnich, Alemania). Piazza Duomo (Alba, Italia). Meert the bund (Shanghai, China). Boragó (Santiago de Chile, Chile). Vyn (Skillinge, Suecia). Al Gatto Verde (Módena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer. Lasai (Río de Janeiro, Brasil). Masque (Bombay, India). Reale (Castel di Sangro, Italia). Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos). Enigma (Barcelona, España). Steirereck (Viena, Austria). Celele (Cartagena de Indias, Colombia). Potong (Bangkok, Tailandia). Elkano (Getaria, España). Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia). Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África. Ru Yuan (Hangzhou, China). Nuema (Quito, Ecuador). Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia). Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza). Jordner (Copenhague, Dinamarca). Onijum (Seúl, Corea del Sur). Bozar (Bruselas, Bélgica). Le Calandre (Rubano, Italia). Don Julio (Buenos Aires, Argentina). Mayta (Lima, Perú). El Chato (Bogotá, Colombia). Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco). Ikoyi (Londres, Reino Unido). Naar (Kasauli, India). Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.

Este premio se dio a conocer en una gala en Lima, capital de Perú.