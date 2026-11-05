Museo del Vino Pagos del Rey: un viaje interactivo por la historia del vino para toda la familia

Situado en Morales de Toro (Zamora), el Museo del Vino Pagos del Rey propone una novedosa experiencia para toda la familia que combina realidad virtual, recorridos interactivos, actividades infantiles y degustaciones de vinos y productos locales. Una forma diferente de acercarse a la cultura del vino, una tradición estrechamente vinculada a la historia, la gastronomía y la identidad de España.

Combinando elementos originales de la antigua bodega con nuevas tecnologías, el museo ofrece un recorrido por la historia y evolución del vino, desde el cultivo de la vid hasta los procesos de elaboración y crianza. Los visitantes pueden descubrir las tradiciones vitivinícolas de la comarca de Toro y conocer su evolución a lo largo de los siglos.

Además, el espacio cuenta con una programación cultural que incluye conciertos, teatro, flamenco y certámenes artísticos.

Un viaje por la historia del vino con realidad virtual

Uno de los grandes atractivos del museo es su experiencia de realidad virtual, un viaje a diferentes momentos de la historia vitivinícola sin salir de sus instalaciones. Gracias a unas gafas de realidad virtual, los visitantes pueden trasladarse a un viñedo en plena vendimia, descubrir qué sucede durante la fermentación, adentrarse en una sala de crianza o conocer cómo los vinos de Toro llegaron al Nuevo Mundo.

En la sala de barricas, un personaje que representa al tiempo explica de forma inmersiva cómo la madera, la humedad, la temperatura e incluso el silencio intervienen en la crianza del vino.

El museo conserva los 28 depósitos originales de fermentación de la antigua cooperativa, algunos de los cuales se han transformado en espacios que se pueden recorrer por dentro con recursos audiovisuales y elementos interactivos que explican el ciclo de la vid, la elaboración del vino y la importancia de la vendimia en la cultura local.

El recorrido comienza en el jardín exterior, donde un viñedo didáctico permite conocer distintas variedades de uva y observar las herramientas y la maquinaria que se usaba en el cultivo tradicional. Continúa por las salas interiores, que muestran la evolución de las técnicas de elaboración y la vinculación del vino con la literatura, el arte y la ciencia.

La visita culmina en la sala de crianza de Pagos del Rey, que alberga más de 2.000 barricas de roble, donde los vinos continúan su proceso de envejecimiento. Esta etapa permite comprender la importancia de la crianza en la elaboración de los vinos de Toro, una denominación en la que Pagos del Rey cuenta con referencias como Bajoz y El Pillo Viñas Rebeldes, este último reconocido con decenas de premios por su calidad, entre los que destacan la medalla de oro en el Berliner Wine Trophy 2026, los 90 puntos otorgados por la Guía Peñín 2026 y la Gran Medalla de Oro en CINVE 2025.

Una escapada para disfrutar en familia de la mano de Marco Topo

En el museo, los niños también pueden conocer la cultura del vino desde una perspectiva educativa y divertida. Así, Marco Topo, un juego interactivo de pistas, convierte a los más pequeños en exploradores. Con ayuda de un dispositivo móvil y un plano con pegatinas, los más pequeños recorren las distintas salas, resuelven enigmas y descubren curiosidades sobre la cultura del vino. A medida que superan las pruebas, los niños completan su recorrido y, al finalizar, reciben una pulsera de Marco Topo como recuerdo de la experiencia.

Museo del Vino Pagos del Rey

Además, durante la vendimia, también pueden recoger uvas directamente de la viña, participar en el pisado tradicional y elaborar su propio mosto. Una vez obtenido, pueden embotellarlo y diseñar una etiqueta personalizada para llevarse un recuerdo inolvidable.

Del viñedo a la copa: una experiencia gastronómica completa

Por otro lado, los amantes del vino y la gastronomía pueden disfrutar de una degustación de vinos de Pagos del Rey acompañada de una tapa de productos típicos de Zamora, como quesos, embutidos, aceites, patés y garbanzos de Fuentesaúco. Una forma de completar la experiencia y acercarse a algunos de los sabores más representativos de la zona.

Esta propuesta permite descubrir la personalidad de los vinos de la DO Toro, entre los que destacan referencias de Pagos del Rey como Bajoz, líder de la denominación de origen en el canal de alimentación, El Pillo y El Púgil, tres ejemplos de la diversidad de elaboraciones de la bodega y de su apuesta por poner en valor los vinos de esta región vitivinícola.

A lo largo del año, el museo también organiza actividades especiales que combinan vino, gastronomía y cultura. Entre ellas, destacan las visitas a pie de viña, que permiten conocer las variedades de uva de la DO Toro y disfrutar de una cata acompañada de un almuerzo tradicional de vendimia.

Mucho más que un museo: flamenco, teatro y arte durante todo el año

Durante los doce meses, el museo amplía su propuesta enoturística con una programación cultural que convierte sus instalaciones en un espacio que contribuye a ampliar la oferta cultural del entorno rural y a atraer visitantes durante diferentes momentos del año.

Entre sus actividades destaca Barrica Jonda, un ciclo de flamenco consolidado que en sus ediciones anteriores ha reunido a destacados artistas del panorama nacional. A esta propuesta se suman certámenes de teatro, conciertos y un concurso nacional de pintura que ya celebra su segunda convocatoria.

Un espacio dedicado a preservar la cultura del vino de Toro

El museo forma parte de las instalaciones de Pagos del Rey, una bodega cuyos orígenes se remontan a 1952, cuando nació como cooperativa vitivinícola. En 2008 pasó a formar parte del proyecto Pagos del Rey, especializado en la elaboración de vinos con denominación de origen.

La bodega elabora vinos de la DO Toro, reconocida especialmente por la variedad Tinta de Toro, protagonista de algunas de sus referencias más representativas. Entre ellas destaca Bajoz, cuyo nombre procede del río que discurre por las proximidades de Morales de Toro. Una marca estrechamente vinculada al territorio y que se ha consolidado como una de las principales referencias de la denominación de origen.

Junto a ella, El Púgil o El Pillo representan otras de las apuestas de Pagos del Rey por los vinos de Toro. Esta última acumula decenas de premios y reconocimientos nacionales e internacionales, lo que refleja la calidad y el potencial de los vinos elaborados en esta denominación de origen.

A través de estas referencias, Pagos del Rey pone en valor la diversidad y personalidad de los vinos de Toro, una tradición vitivinícola que el museo contribuye a preservar y acercar a nuevas generaciones.