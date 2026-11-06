Cuatro ciudades de hanseáticas para una Alemania más auténtica
Un pequeño recorrido fotográfico por cuatro joyas de Alemania —Münster, Osnabrück, Lübeck y Rostock— para conocer otra cara del país.
El espectacular Ayuntamiento histórico de Münster.
La catedral católica de San Pablo, en Münster.
La torre de San Lamberto con las tres jaulas en las que estuvieron los restos de los líderes anabaptistas.
Edificios en el centro histórico de Münster.
Uno de los canales que rodean Lübeck.
Las Salzspeicher, una serie de casas medievales que eran los almacenes de sal de Lübeck.
Piezas de mazapán en la fábrica de Niederegger, una de las más típicas de toda Alemania.
El interior de la Marienkirche de Lübeck y su altísima bóveda.
Uno de los edificios del precioso ayuntamiento de Lübeck.
Fachadas históricas en el centro de Osnabrück.
El Ayuntamiento de Osnabrück.
La Catedral de San Pedro, de Osnabrück, con sus dos torres.
El Museo Felix Nussbaum, de Osnabrück, un diseño de Daniel Libeskind.
La plaza del Mercado de Rostock, con su mercado.
Una vista de Rostock.
El faro de Warnemünde, el distrito junto al mar de Rostock.
Fachadas de colores en Rostock.