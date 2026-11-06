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Viajar y comer

Cuatro ciudades de hanseáticas para una Alemania más auténtica

Un pequeño recorrido fotográfico por cuatro joyas de Alemania —Münster, Osnabrück, Lübeck y Rostock— para conocer otra cara del país.

El Placer de Viajar
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El espectacular Ayuntamiento histórico de Münster.

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La catedral católica de San Pablo, en Münster.

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La torre de San Lamberto con las tres jaulas en las que estuvieron los restos de los líderes anabaptistas.

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Edificios en el centro histórico de Münster.

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Uno de los canales que rodean Lübeck.

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Las Salzspeicher, una serie de casas medievales que eran los almacenes de sal de Lübeck.

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Piezas de mazapán en la fábrica de Niederegger, una de las más típicas de toda Alemania.

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El interior de la Marienkirche de Lübeck y su altísima bóveda.

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Uno de los edificios del precioso ayuntamiento de Lübeck.

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Fachadas históricas en el centro de Osnabrück.

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El Ayuntamiento de Osnabrück.

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La Catedral de San Pedro, de Osnabrück, con sus dos torres.

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El Museo Felix Nussbaum, de Osnabrück, un diseño de Daniel Libeskind.

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La plaza del Mercado de Rostock, con su mercado.

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Una vista de Rostock.

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El faro de Warnemünde, el distrito junto al mar de Rostock.

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Fachadas de colores en Rostock.

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