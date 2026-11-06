Dua Lipa se deja ver en Casa Lucio durante su última escapada a la capital

La cantante Dua Lipa ha vuelto a la capital de España y, como en anteriores ocasiones, se ha dejado ver por uno de los restaurantes más emblemáticos y con más solera de Madrid.

Además de ser una gran amante de la gastronomía española, en esta ocasión Dua Lipa cenó en Casa Lucio, el establecimiento situado en el número 35 de la Cava Baja de Madrid, que desde hace años conquista a madrileños, turistas y rostros conocidos de todo el mundo con su cocina.

No es la primera vez que Dua Lipa visita algunos de los mejores establecimientos de Madrid. La hemos podido ver disfrutando de unos churros de la Chocolatería San Ginés a los que consideró como "los mejores churros de la ciudad", disfrutando de la cocina de Sala de Despiece, en el que ha estado en varias ocasiones y del que confesó en su blog personal, Servive 95, que es uno de sus favoritos de Madrid.

Tampoco se olvida de citar la coctelería ChinChin, conocida por su inconfundible tapiz de gatos y que ya había sido escenario de celebraciones privadas de la cantante y de fiestas postconciertos en la capital, ni tampoco la cocina de Ultramarinos Quintín. En 2024, tras participar en el Mad Cool compartió mesa en el restaurante BiBo, uno de los restaurantes más icónicos del chef Dani García ubicado en el paseo de la Castellana, donde compartió mesa con Pedro Almodóvar, Julianne Moore y Tilda Swinton.

En esta ocasión, la cantante ha elegido Casa Lucio, fundado por Lucio Blázquez, un establecimiento que mantiene la esencia de las antiguas casas de comidas gracias a la cocina tradicional. Aunque por el momento no ha trascendido qué platos degustó durante su visita, su elección no ha pasado inadvertida porque Casa Lucio es una auténtica institución gastronómica cuya fama ha traspasado fronteras gracias a sus míticos huevos estrellados o incluso otras especialidades como los callos a la madrileña o el rabo de toro.

Un negocio familiar que ha recibido a grandes personalidades nacionales e internacionales como actores, músicos o políticos a lo largo de su historia. Actualmente están al frente los hijos de Lucio: María del Carmen, Fernando y Javier.