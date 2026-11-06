Otra forma de descubrir Madrid: el patrimonio industrial y tecnológico de la región

Hay otra forma de conocer Madrid más allá de sus museos, palacios y grandes monumentos. La ingeniería, la industria y la tecnología también han dejado su huella en la región y hoy permiten descubrir episodios tan distintos como la conquista de la Luna, el nacimiento de un municipio industrial del siglo XVIII o la historia de la motocicleta española.

El turismo industrial propone precisamente ese recorrido por un patrimonio menos conocido, pero estrechamente ligado a la evolución económica y tecnológica de Madrid. Entre sus propuestas hay espacios visitables que permiten conocer cómo surgieron algunas de las industrias y proyectos que marcaron diferentes épocas.

En Fresnedillas de la Oliva se encuentra uno de los espacios más singulares: el Museo Lunar, dedicado a la exploración espacial y a la tecnología que hizo posible llegar hasta la Luna.

Museo Lunar- Centro del Espacio y la Ciencia

Su ubicación no es casual. Desde la estación de seguimiento espacial situada en esta localidad madrileña se recibieron las comunicaciones de la misión Apolo 11, incluida la histórica transmisión en la que Neil Armstrong pronunció sus primeras palabras tras pisar la superficie lunar.

Museo Lunar- Centro del Espacio y la Ciencia

El museo permite acercarse a aquella carrera espacial a través de elementos relacionados con las misiones Apolo y con el trabajo de las estaciones que hicieron posible mantener la comunicación con los astronautas. Así, la historia de la exploración espacial se descubre desde un lugar que tuvo un papel directo en ella.

La escapada a Fresnedillas puede completarse recorriendo el entorno y descubriendo la gastronomía y los recursos naturales de la Sierra Oeste, una comarca en la que la visita cultural puede combinarse con otras propuestas de turismo rural y activo.

Nuevo Baztán

La historia industrial de Madrid también nos lleva mucho más atrás en el tiempo. Nuevo Baztán nació a comienzos del siglo XVIII como un ambicioso proyecto económico e industrial impulsado por Juan de Goyeneche.

Su Centro de Interpretación permite conocer los orígenes de este singular conjunto urbano y las actividades que se desarrollaron en él, entre ellas la producción de vidrio, tejidos, papel y otros bienes.

Belén Imaz.

El propio municipio constituye además uno de los grandes atractivos de la visita. Su trazado, el Palacio de Goyeneche y la iglesia de San Francisco Javier forman un conjunto histórico que permite entender cómo aquel proyecto industrial terminó dando forma a la localidad que ha llegado hasta nuestros días.

Después de recorrerlo, la zona ofrece también la posibilidad de continuar la escapada por la Comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña, con propuestas gastronómicas, culturales y naturales.

La historia de la moto

En Alcalá de Henares, el turismo industrial se encuentra con una de las grandes industrias del siglo XX: la fabricación de motocicletas. El Museo de la Moto "Made in Spain" permite recorrer la evolución de este sector y acercarse a su historia en España. La visita ofrece una oportunidad para conocer modelos, fabricantes y episodios de una industria que durante décadas formó parte del paisaje económico y social del país.

La visita puede convertirse además en la excusa para descubrir una de las ciudades con mayor patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. Alcalá es Patrimonio Mundial de la Unesco, está vinculada a la figura de Miguel de Cervantes y conserva espacios como la Universidad, el Corral de Comedias, la calle Mayor o la ciudad romana de Complutum.

Una ruta diferente

El turismo industrial permite así mirar la región desde otra perspectiva. No se trata únicamente de visitar un museo, sino de entender cómo la tecnología, la industria y la ingeniería han contribuido a construir el Madrid actual.

Desde las comunicaciones de la carrera espacial en Fresnedillas hasta el proyecto industrial de Nuevo Baztán o la fabricación de motocicletas en Alcalá de Henares, estas visitas recuperan una parte de la historia que muchas veces queda fuera de los grandes circuitos turísticos.

Si quieres seguir explorando esta faceta de la región, descarga el folleto de patrimonio industrial de la Comunidad de Madrid. Una invitación a descubrir otros lugares donde la ingeniería, la industria y la tecnología también forman parte de la historia madrileña.