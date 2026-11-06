Una Alemania de la que nadie te ha hablado a través de cuatro ciudades de la Liga Hanseática

Desde El Placer de Viajar y Libertad Digital hemos recorrido durante este 2026 una colección excepcional de ciudades alemanas que, pese a tener cada una de ellas un carácter y una personalidad únicas, comparten ciertas características: una historia rica, un patrimonio importante y muchas razones para visitarlas.

Se trata de las 17 localidades que forman la asociación Historical Highlights of Germany y que se distribuyen por todo el país, formando una red perfecta para conocer una Alemania muy distinta a la de las grandes capitales, igual de interesante pero además con otro encanto.

Una Alemania que se siente realmente auténtica cuando la recorres, que es más cercana y agradable y que permite disfrutar mucho de viajes tranquilos, pausados y en los que cada monumento, cada plaza y cada mirador se paladean de una forma especial.

Cuatro ciudades de la Liga Hanseática

En el último episodio de El Placer de Viajar se ha culminado ese recorrido con una ruta que descubre otras cuatro joyas de Alemania que son destinos que lo tienen todo, especialmente la capacidad de sorprendernos: Münster, Osnabrück, Lübeck y Rostock. Dos ciudades en el oeste del país y las otras en el este, junto a la costa del mar Báltico y con un hilo conductor histórico: todas pertenecieron a la poderosa Liga Hanseática.

La primera parada de nuestro recorrido es Münster, una ciudad que como tantas otras nació vinculada a una fundación religiosa, de hecho su nombre procede de la palabra latina monasterium. Fue sede episcopal desde la Edad Media y eso tuvo importancia en su desarrollo y en su carácter: de hecho la ciudad tiene todavía alrededor de 90 iglesias en el centro urbano.

Como las otras cuatro, formaba parte de la Liga Hanseática, lo que tuvo mucho que ver en su prosperidad económica. Desgraciadamente, pese a que la ciudad tiene 1.200 años de historia sufrió mucho durante la II Guerra Mundial, en la que un porcentaje muy importante del centro histórico quedó destruido, aunque después se reconstruyó con el mismo aspecto, que es el que se ve y se disfruta hoy en día.

El mejor lugar para ello es la Prinzipalmarkt, la calle comercial más importante del centro, con sus preciosas casas históricas de fachadas estrechas y soportales. En ella están dos de los hitos de la ciudad: el Ayuntamiento y la iglesia de San Lamberto.

El primero tiene un hueco importante en la historia: fue uno de los escenarios de las negociaciones de la Paz de Westfalia –allí tuvieron lugar principalmente las relacionadas con las potencias católicas–. La paz se firmó en 1648 y puso fin a la Guerra de los Treinta Años y a la Guerra de los Ochenta Años entre España y las Provincias Unidas.

La bellísima iglesia de San Lamberto tiene también su propio hueco en la historia: en el siglo XVI el movimiento anabaptista tomó el control de la ciudad, impusieron un régimen religioso radical que incluía una versión primitiva del comunismo y la poligamia.

Cuando en 1535 las tropas católicas recuperaron Münster los líderes anabaptistas fueron ejecutados y sus cuerpos fueron introducidos en jaulas metálicas y colgados de la torre de San Lamberto. Las tres jaulas todavía se conservan allí.

Un aspecto curioso de Münster es que es la ciudad en la que más se usa la bicicleta de toda Alemania, entre otras cosas gracias a la Promenade, el anillo verde y arbolado alrededor del centro histórico que ocupa el espacio de las antiguas murallas.

Y por último hay que señalar algo importante y delicioso: Münster tiene una tradición cervecera notable y varias marcas locales entre las que la más conocida es Pinkus Müller. Fue fundada en el siglo XIX y la cervecería original, Gaststätte Pinkus Müller, sigue funcionando como restaurante.

Osnabrück, arquitectura popular y del siglo XXI

A menos de una hora en coche de Münster está Osnabrück, que es nuestra siguiente parada. La Hansa y la Paz de Westfalia son también los dos grandes hitos históricos de la ciudad y la primera se recuerda en el precioso Ayuntamiento histórico, un edificio gótico que en su interior guarda la Friedenssaal, la Sala de la Paz, uno de los escenarios de las negociaciones y todavía decorada con retratos de los diplomáticos que estuvieron allí.

Además del Ayuntamiento en la misma plaza hay una buena colección de fachadas monumentales y también está la Marienkirche, la iglesia luterana de Santa María a cuya torre se puede subir para tener la mejor vista panorámica del centro histórico.

Uno de los rasgos característicos del casco histórico de Osnabrück es que muchas viviendas tradicionales tienen entramado de madera. Algunas de ellas tienen una estructura curiosa en la que los pisos superiores sobresalen respecto a la planta baja. Aunque la explicación popular dice que servían para evitar que los residuos arrojados desde las ventanas cayesen sobre las fachadas, la explicación histórica está relacionada con los impuestos. Lo más importante, no obstante, es lo bonitos que son los edificios y el precioso conjunto que crean en la zona.

Este centro histórico está formado por calles en las que las terrazas y los bares se entremezclan con los edificios tradicionales. La más curiosa de ellas es la Krahnstraße, conocida popularmente como la "calle de la cerveza", lo que tampoco resulta tan sorprendente si se tiene en cuenta que la cerveza tuvo una importancia económica considerable en la ciudad, pues durante la Edad Media se tomaba en lugar del agua que podía estar contaminada.

Además de la Marienkirche luterana la ciudad cuenta también con una catedral católica, en este caso dedicada a San Pedro y con dos llamativas torres, totalmente diferentes una a otra.

Por último, ya fuera del casco histórico, encontramos otro imprescindible: el Museo Felix Nussbaum que está dedicado a ese pintor nacido en la ciudad en 1904. Era judío y su obra refleja progresivamente el ascenso del nazismo y la implacable persecución que sufrió su gente. El mismo, de hecho, murió en Auschwitz en 1944.

El museo conserva una amplia colección de sus obras pero, además, también merece la visita por el propio edificio, diseñado por el arquitecto Daniel Libeskind que es el mismo del Museo Judío de Berlín. Su arquitectura forma parte de la experiencia: espacios angulosos, pasillos estrechos, cambios de dirección y pérdida de referencias espaciales con las que se busca transmitir sensaciones de desorientación, desplazamiento y ruptura. No es simplemente un contenedor de las obras de Nussbaum sino que el edificio forma parte del discurso del museo y la conjunción de ambos, continente y contenido, lo convierte en todo un imprescindible de la ciudad.

Lübeck, la cuna de la Hansa

Por su parte, Lübeck está muy cerca de la costa del norte de Alemania, ya en la parte del mar Báltico. Es la ciudad en la que se creó la Hansa, así que está marcada por ese pasado en muchos sentidos empezando por el estético: es muy medieval, muy bella, está construida completamente con ladrillo, tiene algunos canales y también algunos monumentos muy notables que transmiten con claridad la prosperidad económica que tuvo en su mejor época.

El primer imprescindible de la ciudad es, probablemente, el Museo Europeo de la Hansa, que es un edificio moderno junto al puerto. Como en Osnabrück, lo primero que nos llamará la atención es la calidad de la arquitectura: es una fachada de ladrillo muy moderna pero que, por el material con el que está hecha y la habilidad del arquitecto, no desentona con el entorno mucho más antiguo.

Dentro hay muchísimo material audiovisual, reproducciones de espacios de la época hanseática -una tienda, un barco..- objetos originales y muchísima información. Es inmersivo en algunas salas y muy interesante en el conjunto, realmente se aprende sobre esa época que en España no conocemos mucho.

En cuanto a los monumentos, el más famoso es el primero que se ve al llegar: la Holstentor que es una gran puerta medieval, con dos torres redondas unidas y tejados puntiagudos de pizarra. Es un edificio en el que se conjugan belleza y solidez, de finales del siglo XV está considerado uno de los monumentos medievales más conocidos del país, entre otras razones porque estaba en los billetes de 50 marcos antes de la llegada del euro.

También hay una colección de iglesias góticas preciosas, también de ladrillo en un estilo que está muy ligado a la propia ciudad de Lübeck y a la más famosa de ellas, la Marienkirche, que presume de tener las bóvedas de ladrillo más altas del mundo: nada más y nada menos que 38,5 metros de altura.

Toda la iglesia es austera, luterana, sin adornos pero realmente hermosa y, además, enorme, pero quizá lo más interesante es que esta fue la primera iglesia gótica de ladrillo de estas dimensiones monumentales que se construyó, y a partir de ahí con esa demostración de que el material daba de sí se hicieron muchas más, es decir, es la que inició el estilo y siglos después se dice que tiene unas 70 hijas por el norte de Alemania y otros puntos de la región.

Por último, no se puede abandonar Lübeck sin prestar atención a su inmensa herencia literaria: la ciudad es la cuna no de uno sino de dos premios Nobel de Literatura: Günter Grass y Thomas Mann, cuyas casas son hoy museos visitables, especialmente la del segundo, que es la que tomó como modelo para la mansión de Los Buddenbrook, la familia de la que hablaba en una de sus más famosas novelas, y que hoy es el Centro Heinrich y Thomas Mann.

Rostock y sus fachadas de colores

En la orilla de una bellísima ría, Rostock es la ciudad que ofrece una fachada más marinera de las cuatro de esta ruta, aunque su centro histórico tampoco esté frente al mar propiamente dicho.

Su pertenencia al Hansa es la razón del esplendor económico que vivió durante siglos y de la belleza que todavía hoy conserva. Como en Lübeck, el material de construcción predilecto es el ladrillo, sin embargo en esta ciudad las fachadas están pintadas, lo que da una estampa muy bonita de colores pastel.

Otro paralelismo con Lübeck es que Rostock conserva una torre que era una de las puertas de las antiguas murallas. Se trata de la Steintor que es también una gran mole de ladrillo, en este caso con detalles que nos recuerdan de nuevo esa historia de comercio transeuropeo, ya que parte de la decoración tiene influencia holandesa.

Las semejanzas no acaban ahí: del mismo gótico de ladrillo es la iglesia principal de la ciudad, la de San Pedro, muy bonita, con un reloj astronómico y una impresionante torre de 117 metros de altura, tan grande que servía como referencia para los navegantes y a la que hoy se puede subir y admirar una vista impresionante.

Es imprescindible pasearse por el interior de la ciudad, que es preciosa, y recorrer algunos puntos concretos: desde el puerto sale la Kröpeliner Straße, comercial, llena de tiendas y cafés, muy agradable y con muchos edificios bonitos.

La calle desemboca en la Neuer Markt, que es la plaza principal y es una colección de casas que forma un conjunto arquitectónico espectacular, en el que destaca el Ayuntamiento con una fachada barroca detrás de la que sobresalen elementos góticos en ladrillo. Toda esta zona es una delicia a la que hay que dedicarle tiempo de forma relajada, disfrutando el ambiente, de los cafés, de los escaparates…

Otro atractivo imprescindible es el Museo Marítimo, que es el museo flotante más grande de Alemania porque está en un barco, un carguero de los años 50. Cuenta la historia marítima de la ciudad y la zona, habla de cómo se construían los barcos, de cómo era ser marinero en las distintas épocas, tiene muchas cosas interactivas y audiovisuales y, por supuesto, el atractivo de estar y moverte por dentro de un barco.

Y por último, no hay que dejar de visitar Warnemünde, el distrito junto al mar de la ciudad que es una zona totalmente de playa que se asienta en la lengua de tierra que cierra el estuario en el que está la parte antigua.

La playa es impresionante: grande y larga, en alguna parte con hoteles grandes y en otras de casas pequeñas con encanto, es tan grande que tiene partes que por lo visto son solitarias hasta en verano. Finalmente, tiene un faro que no sólo es muy bonito y fotogénico sino que se puede subir y disfrutar de una vista bellísima.

Como pueden ver, son cuatro ciudades que, en solitario o formando una apasionante ruta, abren la puerta a la mejor historia de Alemania y a una escapada o unas vacaciones que seguro que serán inolvidables.