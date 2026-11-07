Cullera, mucho más que arroz: un viaje al Mediterráneo con parada en Mare Nostrum

Hay destinos que se descubren con los ojos y otros que terminan conquistándote por el paladar. Cullera pertenece, sin duda, a los segundos. Su paisaje mediterráneo, sus playas y su tradición arrocera son argumentos más que suficientes para acercarse hasta esta localidad valenciana, pero basta sentarse a una mesa para comprender que su atractivo gastronómico va mucho más allá de la temporada estival y de la inevitable paella.

Preparación de dos arroces para la Bienal Mundial del Arroz en Cullera.

Cullera es territorio de arroz, de mar y de producto. Una localidad donde la cultura culinaria forma parte de su identidad y donde la lonja, las arrocerías y el saber hacer de sus profesionales dibujan una propuesta gastronómica que merece descubrirse durante todo el año.

La celebración de la Bienal Mundial del Arroz vuelve a poner el foco internacional sobre esta realidad. Durante tres jornadas, después de que las condiciones meteorológicas obligaran a cancelar una de las cuatro previstas, más de 7.000 personas pasaron por el centro de la ciudad y se sirvieron cerca de 15.000 raciones. Una respuesta que demuestra el interés que despierta un producto tan ligado a la historia y al carácter de Cullera.

Parte del equipo de Quique Dacosta durante un showcooking.

La cita reunió a cocineros y profesionales de diferentes procedencias y estilos, con nombres como el equipo de Quique Dacosta —Carolina Álvarez, de Flores Raras; Ana Llop, de Llisa Negra, y Eduardo Idobro, de Arros QD Londres—, Begoña Rodrigo, Chabe Soler o el italiano Giacomo Murari. Una oportunidad para comprobar que el arroz admite muchas miradas, desde el respeto a las elaboraciones tradicionales hasta las interpretaciones más contemporáneas.

El arroz es el gran protagonista de la Bienal Mundial de Cullera.

Pero para entender de verdad la gastronomía de Cullera hay que salir del recinto de la Bienal y sentarse en alguna de sus mesas. Casa Salvador, Ulises Piga, Rincón del Faro, Casa Rocher, Mare Nostrum o Terra —del que te hablaré en otro artículo en LD— forman parte de una escena culinaria que mantiene vivo el recetario local y que encuentra en el producto de proximidad su principal argumento.

Del Mediterráneo a la mesa

Nuestra primera parada gastronómica fue en Las Terrazas del Mare Nostrum, un restaurante donde el mar adquiere todo el protagonismo y donde el arroz termina poniendo el broche a una comida de esas que se alargan entre conversaciones y buenos productos a pie de playa.

Sartén de gamba blanca a la sal.

La experiencia comenzó con una sucesión de platos que nos llevó directamente a la despensa mediterránea. Primero, una sartén de gamba blanca a la sal, una manera de disfrutar del marisco sin demasiados artificios, dejando que el producto hable por sí mismo. Después llegó la gamba roja a la plancha, uno de esos bocados que explican por qué la costa valenciana tiene tanto que ofrecer cuando se trata de producto marino.

Los pimientos del piquillo aliñados aportaron un contrapunto vegetal y sabroso, mientras que el pulpo a la plancha volvió a poner sobre la mesa esa cocina marinera que no necesita demasiadas explicaciones: buena materia prima, punto de cocción y respeto por el ingrediente.

Pulpo a la plancha.

Y entonces llegó el momento más esperado: el arroz de carabineros y rape. Un arroz que resume buena parte de lo que representa Cullera, con el Mediterráneo como fuente de inspiración y el arroz como protagonista indiscutible. Una combinación de dos productos marinos con personalidad, en una elaboración donde el equilibrio y el punto del arroz resultan fundamentales.

Porque si algo quedó claro durante la comida es que en Cullera el arroz no es simplemente un plato más de la carta. Es cultura, conversación, memoria y también motivo de debate.

El arroz y una libertad necesaria

Buena parte de nuestra conversación con el responsable de Mare Nostrum, José Palacios, giró precisamente alrededor de la paella valenciana y de esa especie de batalla gastronómica que se ha generado en torno a sus ingredientes, sus nombres y sus interpretaciones.

José Palacios, dueño de Las Terraza de Mare Nostrum.

Su postura es bastante clara: hay que reivindicar la paella valenciana, pero sin convertirla en una frontera que impida disfrutar de otras elaboraciones.

"Cada uno se come el arroz como le dé la gana", viene a resumir su filosofía. Y tiene bastante sentido. Una cosa es defender la tradición, conocer el recetario y respetar una elaboración tan representativa de la gastronomía valenciana, y otra muy distinta pretender que cualquier arroz tenga que ajustarse a una única fórmula.

Arroz de carabineros y rape de Mare Nostrum.

Durante la conversación surgió una reflexión especialmente interesante: "El arroz me gusta, pero yo soy de cuchara". Una declaración que también habla de la enorme diversidad de la cocina arrocera valenciana, donde los arroces secos conviven con los melosos y los caldosos, y donde cada territorio tiene sus propias preferencias.

El restaurador lo tiene claro: "Si tienes un buen caldo, el arroz está en su punto". Después, los ingredientes pueden aportar matices y personalidad, pero la base sigue siendo fundamental.

También reivindica algo que a menudo se olvida cuando se habla de gastronomía: detrás de un buen arroz hay mucho trabajo. No se trata simplemente de poner ingredientes en una paella y esperar a que suceda la magia. Hay técnica, conocimiento del producto, elaboración del fondo y experiencia para conseguir el punto adecuado.

Comedor terraza de Las Terrazas de Mare Nostrum.

Quizá por eso le preocupa que la discusión sobre qué lleva o deja de llevar una paella termine eclipsando la riqueza de todo lo que se puede hacer con el arroz. Su planteamiento es sencillo: defender lo propio sin necesidad de descalificar lo ajeno. Porque, como también comentamos durante la comida, tenemos un producto extraordinario y un plato con capacidad para convertirse en uno de los grandes embajadores de la gastronomía española en el mundo.

Una reflexión que cobra especial sentido en una ciudad como Cullera, donde el arroz no necesita reivindicarse únicamente durante una bienal, porque forma parte de su día a día.

Una lonja que alimenta una identidad

El arroz comparte protagonismo con otro de los grandes tesoros de Cullera: el Mediterráneo. Su puerto pesquero y su lonja mantienen una relación directa entre las capturas del día y las cocinas locales. Pescados de roca, gamba roja y otras especies menos habituales forman parte de una despensa marcada por la temporada y el trabajo de generaciones de pescadores.

Las tellinas de Casa Salvador.

Es precisamente esa conexión entre mar y tierra la que explica la personalidad de su gastronomía. Una cocina que no se entiende sin el arroz, pero tampoco sin el pescado, el marisco y el conocimiento de quienes llevan años trabajando con el producto.

En Mare Nostrum encontramos una buena muestra de esa identidad. Desde los entrantes hasta la paella, el recorrido gastronómico tuvo un claro hilo conductor: disfrutar del Mediterráneo sin perder de vista que el verdadero protagonista debe ser siempre el producto.

Un cremaet y un godello

La sobremesa también tuvo su protagonismo. Para acompañar la comida elegimos un godello de Dominio de Tares, un vino que aportó frescura y equilibrio al recorrido marinero, acompañando especialmente bien los sabores del marisco y del pescado.

Y para terminar, llegó el momento del cremaet. Ese café con ron, azúcar y sus notas aromáticas que forma parte de la cultura de la sobremesa valenciana y que parece diseñado para prolongar un poco más las conversaciones después de una buena comida. No podía haber mejor manera de cerrar la visita a Mare Nostrum.

Cullera, un destino para volver

La Bienal Mundial del Arroz es una magnífica plataforma para proyectar Cullera más allá de sus fronteras y recordar al visitante que estamos ante uno de los grandes territorios arroceros del Mediterráneo. Pero reducir su gastronomía a una celebración bienal o a un único plato sería quedarse en la superficie.

Folclore durante la Bienal Mundial del Arroz de Cullera.

La ciudad cuenta con una oferta que combina arrocerías de referencia, restaurantes de cocina contemporánea, producto fresco de lonja y profesionales que mantienen vivo un patrimonio culinario construido durante generaciones.

Mare Nostrum fue nuestra particular puerta de entrada a esa Cullera gastronómica. Una comida de producto, con el mar como protagonista y una paella que nos recordó que el arroz es mucho más que una receta: es una forma de entender la cocina, el territorio y hasta la manera de sentarse a la mesa.

La puesta de sol desde Casa Salvador.

Porque Cullera tiene playas, tiene paisaje y tiene una Bienal que cada dos años la sitúa en el mapa gastronómico internacional. Pero, sobre todo, tiene algo que no se puede organizar en tres jornadas ni concentrar en un solo evento: una cultura gastronómica viva que merece disfrutarse durante los doce meses del año.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de interés

Las Terrazas del Mare Nostrum

Dirección: Avenida de Castellón, Paseo Marítimo, 12, Cullera (Valencia)

Teléfono: 961 72 00 42

Horario: De martes a jueves de 10:00 a 17:00, y de 20:00 a 23:00; viernes y sábados de 10:00 a 17:00, y de 20:00 a 24:00; domingos de 10:00 a 17:00 y lunes cerrado.

Ticket medio: 50 €

Instagram: @las_terrazas_del_marenostrum

Valoración: 7 fogones