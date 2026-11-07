No sólo es la ciudad más bella del mundo: es que está en una liga y todas las demás en otra

En una nueva entrega de El Placer de Viajar de esRadio y Libertad Digital, sus conductores, Carmelo Jordá y Kelu Robles, dedican el programa a descubrir rincones menos conocidos de la provincia de Vizcaya y a recorrer a fondo los canales y tesoros monumentales de Venecia.

Para el recorrido vizcaíno cuentan con la participación de Álvaro Martínez –director de la sección digital de la revista Viajar–, quien propone una ruta alternativa alejada de las grandes urbes para adentrarse en la Vizcaya rural a través de sus comarcas con mayor encanto paisajístico y etnográfico.

La primera parada del itinerario transcurre por Lea-Artibai, comenzando en Markina-Xemein con la singular ermita de San Miguel de Arretxinaga, construida alrededor de tres colosales rocas con más de cuarenta millones de años de antigüedad que sirvieron como antiguo culto pagano; la tradición popular asegura que quien logre pasar bajo ellas sin rozarlas encontrará pareja en un año. Además de su vinculación histórica con los levantadores de piedra, la localidad presume de ser la cuna de los grandes pelotaris de cesta punta –el célebre jai alai–. La comarca se extiende hacia la costa hasta alcanzar Lekeitio, pueblo marinero célebre por la costumbre de sus jóvenes de lanzarse al agua durante todo el año, la basílica de la Asunción de Santa María –que custodia el tercer retablo mayor gótico más grande de España con 72 imágenes– y el faro de Santa Catalina.

El trayecto continúa hacia Busturialdea-Urdaibai, deteniéndose en Guernica para contemplar su histórico frontón de cesta punta y, muy especialmente, la Casa de Juntas y el emblemático árbol de Guernica, símbolo secular de las libertades vascas, junto a la espectacular Sala de las Vidrieras. En esta misma zona se recomienda visitar las Bodegas Berroja, una explotación vitivinícola situada sobre colinas donde se explica cómo el chacolí tradicional ha evolucionado desde sus orígenes humildes hasta convertirse en un vino blanco sofisticado y de gran calidad gracias a la recuperación de variedades autóctonas.

En la comarca de Uribe Costa destaca el municipio de Munguía, conocido tanto por los afamados bollos de mantequilla de Lekuona como por albergar Landetxo Goikoa, considerado el caserío más antiguo de Vizcaya. La construcción acoge el centro de interpretación de la mitología vasca, un espacio didáctico donde se recrea el hogar del Olentzero y se divulgan figuras ancestrales como la diosa Mari, las lamias o Mari Teilatukoa –el equivalente vasco al Ratoncito Pérez–.

Posteriormente, la ruta se traslada a las Encartaciones y a la villa medieval de Balmaseda, famosa por la tortilla de patatas del restaurante Teike y por la elaboración en sus calles de las tradicionales putxeras. Allí sobresale también La Encartada Fabrika Museoa, una antigua factoría textil del siglo XIX que conserva ochenta máquinas originales con las que se tejían y exportaban boinas y txapelas a mercados como el estadounidense.

Para concluir el recorrido vasco, Martínez recomienda visitar Elorrio, en el Duranguesado, localidad destacada por su ambiente de cuadrillas y sus pinchos, donde además de situarse el caserío de la presentadora Anne Igartiburu se halla la enigmática necrópolis de Argiñeta, un conjunto de sepulturas altomedievales reunidas en el siglo XIX. Muy cerca se eleva el parque natural del monte Gorbea, paraíso senderista de robledales y hayedos, junto a la villa de Orozco y su frontón abierto.

La ciudad más bella del mundo

En la segunda parte del espacio, Carmelo Jordá relata su reciente viaje a Venecia, una urbe singular que, a su juicio, compite en una categoría estética propia frente a cualquier otra de todo el mundo. Para exprimir la estancia, el periodista aconseja llegar navegando desde el aeropuerto y dedicarle al menos cuatro jornadas completas para no limitarse a un itinerario apresurado y poder absorber el ambiente con sosiego.

El núcleo monumental veneciano tiene su eje en la plaza de San Marcos y la Piazzetta, flanqueadas por las columnas coronadas por el león alado y San Teodoro. La visita a la basílica de San Marcos deslumbra por su arquitectura de inspiración bizantina, sus mosaicos dorados, el valioso retablo de la Pala de Oro y los célebres caballos de bronce expoliados de Constantinopla en 1204.

A unos pocos metros, el Palacio Ducal asombra con sus galerías góticas y las monumentales salas institucionales decoradas por maestros de la pintura universal como Tintoretto, Tiziano o Veronés. Además, durante la visita se accede a los calabozos cruzando el emblemático Puente de los Suspiros.

El curso del Gran Canal concentra palacios señoriales y pasos icónicos como el puente de madera de la Academia y el majestuoso puente de Rialto, que sorprende al tener tres calles, una de ellas entre tiendas. Muy cerca está la Pescheria, el concurrido mercado de pescado al aire libre.

Más allá de los focos en los que se concentra el mayor número de turistas, Jordá reivindica perderse por callejones silenciosos de barrios como Cannaregio –sede del histórico gueto judío– o la Giudecca, donde todavía pervive la vida vecinal cotidiana.

La experiencia veneciana se completa con la excursión a Murano para conocer la tradición del vidrio soplado, el uso de los abonos de transporte en vaporetto y el imprescindible paseo en góndola, que brinda la perspectiva acuática original para la que fue concebida la arquitectura de la ciudad.

Finalmente, en el capítulo de los problemas surgen dos: la inevitable presión turística, que fuera de los sitios más conocidos no es tan agobiante; y los elevados precios del alojamiento. Sin embargo, también hay que reseñar que es posible encontrar muchas tiendas muy interesantes y auténticas y una gastronomía que tampoco ha perdido su carácter y que se mantiene a precios razonables si tenemos en cuenta que se trata de uno de los grandes destinos turísticos del mundo.