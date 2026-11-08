Si buscas un destino donde historia, naturaleza y gastronomía se unan en una experiencia única, el Palacio de la Helguera, en pleno corazón de los Valles Pasiegos de Cantabria, es sin duda una apuesta segura.

Fachada del Palacio de la Heleguera.

Este hotel boutique es mucho más que un alojamiento: es una inmersión en el pasado noble de la región, un encuentro con la naturaleza pura y un deleite para el paladar que te invita a desconectar y recargar energías.

El Palacio de la Helguera es una joya arquitectónica que data del siglo XVII y ha sido cuidadosamente restaurado para mantener intacto el espíritu de la nobleza cántabra y la familia Ceballos, antiguos moradores del lugar. Caminar por sus pasillos es como entrar en una máquina del tiempo. En efecto, cada rincón, cada mueble y obra de arte habla de épocas de esplendor y tradición, refugios vivos de un legado cultural que sigue más vigente que nunca.

Salón del Palacio de la Heleguera

La restauración llevada a cabo ha sabido conservar la esencia original con toques contemporáneos que lo convierten en un museo habitable. Más que un hotel, es un enclave donde la historia se palpa en el aire y donde se respira cultura local en cada pequeño detalle, fruto del exquisito diseño de la interiorista Malales Martínez Canut. Personalmente, alojarme en una habitación adornada con antigüedades y piezas seleccionadas en los mejores anticuarios ha sido una experiencia que recomiendo a cualquier viajero que valore el lujo con alma.

Naturaleza en estado puro

El otoño es una época ideal para visitar el Palacio de la Helguera. Los Valles Pasiegos ofrecen un escenario espectacular donde los verdes profundos de los bosques de hayas y robles se combinan con los ocres de la hoja caduca, los ríos fluyen cristalinos y el aire fresco aporta una sensación de bienestar única. Recorrer estos caminos apenas alterados por la modernidad, rodeado del canto de los pájaros y el susurro del viento, es un auténtico remedio para el estrés urbano.

Piscina exterior del Palacio de la Heleguera.

Las rutas guiadas a pie o a caballo que propone el hotel permiten conectar profundamente con la naturaleza, disfrutando de la belleza del entorno en su máximo esplendor y con temperaturas agradables, perfectas para explorar sin prisas.

El restaurante Trastámara

Uno de los mayores reclamos del Palacio de la Helguera es, sin duda, su oferta gastronómica que sigue siendo un tentador destino para los amantes de la buena mesa. Bajo la dirección del chef peruano Renzo Orbegoso Hinojosa, el restaurante Trastámara fusiona los sabores tradicionales cántabros con influencias peruanas, creando platos que sorprenden y seducen.

Merluza kinilaw aromatizada con aceite de cilantro.

Nuestra experiencia en la mesa confirmó esta maestría mestiza. Comenzamos con una delicada y expresiva merluza kinilaw aromatizada con aceite de cilantro (28 €) —una magnífica interpretación del clásico marinado filipino con el sello del Cantábrico—, para adentrarnos después en una delicada y sofisticada pasta con salsa huancaína y carabinero (32 €), donde el brío de los Andes se funde de manera sobresaliente con la intensidad marina del crustáceo. Como principal carnívoro, el rabo de toro al curry rojo y leche de coco (35 €) aportó una profundidad exótica y melosa, todo ello regado con la elegancia fluida de un Límite Sur de Ramón Bilbao. Una propuesta culinaria donde la tierra y el mar se encuentran en perfecta armonía.

Pasta con salsa huancaína y carabinero.

El broche de oro a la estancia lo pone cada mañana el excelente desayuno a la carta que sirven en el hotel, una cuidada selección de productos artesanales y de proximidad que se convierte en el mejor ritual posible para empezar el día en este remanso de paz.

Habitaciones con historia

El hotel cuenta con once habitaciones llenas de personalidad, cada una nombrada y decorada con piezas únicas que hablan de épocas y estilos distintos. Este detalle hace que alojarse en el Palacio de la Helguera sea entrar en un pequeño museo privado donde el confort moderno convive con la riqueza histórica.

Una de las habitaciones del Palacio de la Heleguera.

El diseño interior exuda elegancia y calidez gracias a muebles y objetos adquiridos en anticuarios selectos, lo que aporta un aura especial que difícilmente se encuentra en hoteles convencionales. No en vano cuenta con la distinción de una llave de la Guía Michelin, consolidándolo como uno de los destinos hoteleros más distinguidos de España.

Un refugio para el bienestar

Más allá del lujo histórico y la gastronomía, el Palacio de la Helguera, perteneciente a la cadena Relais & Châteaux, es un oasis de tranquilidad para quienes buscan descansar y conectar consigo mismos. La belleza natural que lo rodea, junto con la atmósfera recogida de un palacio antiguo convertido en hotel boutique, crea las condiciones perfectas para una auténtica desconexión.

Piscina interior y espacio wellness del Palacio de la Heleguera.

Disfrutar de paseos al amanecer o relajarse en los jardines y espacios comunes permite escapar del ritmo frenético y vivir el momento con intensidad. También está pensado para darte algún capricho. Su espacio wellness se sitúa en el filo de los Valles Pasiegos y está pensado tanto para el invierno como para el verano. Así que déjate cuidar y prueba sus tratamientos únicos que ofrecen una experiencia inmersiva en el entorno natural.

Es importante destacar que el Palacio de la Helguera no solo es un lugar para los amantes de la historia o la naturaleza, sino también para quienes valoran un servicio personalizado y exclusivo. Esta mezcla de tradición y confort moderno convierte a este hotel en un enclave muy solicitado durante todo el año, pero especialmente en otoño, cuando el clima es perfecto y las multitudes bajan.

Zona de terraza del Palacio de la Helguera

Te recomiendo este destino porque ofrece algo diferente: la posibilidad de dormir rodeado de arte, historia y naturaleza sin renunciar a la calidad y el detalle en cada servicio.

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Datos de interés

Palacio de la Helguera

Dirección: Palacio de la Helguera s/n, Las Presillas (Cantabria)

Teléfono: 942 945 051

Ticket medio Trastámara: 55 - 75 €

Precio habitaciones: entre los 350 € y los 630 €

Instagram: @palaciohelguera

Valoración: 7 fogones