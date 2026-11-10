Aquamijas: más de 40 años al frente del ocio acuático en Andalucía

Desde hace décadas, Aquamijas ha dejado su huella en la Costa del Sol como un referente indiscutible del ocio acuático. Nacido en 1986, este parque familiar ha superado multitud de retos para consagrarse en uno de los entornos turísticos más disputados de España. Si bien el parque siempre se ha descrito como un clásico de los veranos andaluces, detrás hay mucho más: una gestión constante que nunca ha delegado el mando, una capacidad sorprendente de adaptación y, sobre todo, el cariño de familias que han hecho de sus instalaciones parte de su historia personal. Todo ello convierte la visita en una experiencia que, sinceramente, destaca entre muchas opciones del sur de España.

Lo que resulta curioso es cómo, mientras otros negocios de la zona van y vienen, la celebración de su 40 aniversario demuestra la resiliencia y vitalidad de este espacio. No es solo una fecha conmemorativa; simboliza una trayectoria de trabajo en equipo y esfuerzo familiar. En vez de quedarse en la nostalgia, Aquamijas ha sabido interpretar las nuevas necesidades de un público diverso, apostando siempre por mejorar su oferta sin perder su identidad.

Los orígenes: la apuesta por el ocio en Mijas

Allá por los años ochenta, la Costa del Sol vivía tiempos de expansión turística. En lugar de conformarse solo con el clásico sol y playa, alguien se preguntó: ¿por qué no un espacio pensado para las familias que busquen algo más? Así nace la decisión de crear una infraestructura moderna, diseñada precisamente para complementar la experiencia de quienes veraneaban en Mijas.

Lo de elegir Mijas no fue cuestión de azar. Esta localidad, porque está estratégicamente ubicada, fue vista como el lugar perfecto para atraer tanto a turistas internacionales como a nacionales. De esta forma, también se le dio un nuevo punto de encuentro a los habitantes de Málaga que buscaban alternativas accesibles, algo que pronto se tradujo en largas colas y, desde los primeros días, mucha expectación local. Los fundadores no solo buscaban negocio. Querían instaurar un servicio en el que la satisfacción de los visitantes fuera el verdadero termómetro del éxito a largo plazo, una filosofía que ha dado resultados tangibles con el paso de los años.

Un parque pensado para familias

Aquamijas nació en 1986 con una idea clara: ofrecer a las familias de la Costa del Sol algo más que sol y playa. Cuatro décadas después, esa vocación sigue marcando el día a día del parque. Aquí conviven planes para todas las edades, de modo que los más pequeños, los adolescentes y los adultos puedan pasar la jornada juntos sin que nadie se quede sin su momento.

La oferta refleja esa filosofía. La piscina de olas y el Río Bravo logran reunir a familias enteras en torno a experiencias compartidas, mientras que la zona infantil, renovada y segura, está pensada para los más chicos. A ello se suma la vigilancia constante y unos juegos infantiles que se renuevan con frecuencia, un detalle que quienes viajan con menores agradecen especialmente. A esa tranquilidad contribuyen también los socorristas bien formados y la revisión diaria de cada piscina.

Quizá por eso el ambiente familiar se nota a simple vista. No es raro encontrar a padres que hoy llevan a sus hijos al mismo lugar donde ellos aprendieron a nadar treinta años atrás, y el parque mantiene una base fiel de visitantes que repiten temporada tras temporada. Además, su ubicación en Mijas lo convierte en una alternativa accesible para las familias de Málaga que buscan un plan de verano a mano.

Crecer temporada a temporada: evolución de las atracciones

Quedarse parado sería como esperar que un río deje de fluir. Por eso el parque ha apostado continuamente por actualizarse. Después de todo, en un mercado tan animado, quien no se reinventa acaba siendo solo un bonito recuerdo. Las nuevas atracciones han servido de ancla a generaciones jóvenes, y aunque algunos siguen buscando emociones adrenalínicas, otros encuentran en las novedades opciones para relajarse en familia.

La oferta actual del parque

Los visitantes pueden disfrutar de un abanico variado de experiencias, que van desde grandes retos acuáticos hasta zonas seguras para los más pequeños. Entre ellas destacan:

Piscina de olas : un clásico que emociona a todas las edades, perfecto para quienes quieren surfear sin salir de Málaga.

: un clásico que emociona a todas las edades, perfecto para quienes quieren surfear sin salir de Málaga. Kamikaze : la mejor opción para quienes buscan una descarga de adrenalina, pensada para valientes de espíritu joven.

: la mejor opción para quienes buscan una descarga de adrenalina, pensada para valientes de espíritu joven. Crazy Loop : aquí la velocidad y la emoción se unen en un circuito desafiante.

: aquí la velocidad y la emoción se unen en un circuito desafiante. Río Bravo : ideal para grupos y familias dispuestas a enfrentarse juntas a una pequeña aventura.

: ideal para grupos y familias dispuestas a enfrentarse juntas a una pequeña aventura. Zona infantil: espacio renovado, seguro y siempre a prueba de sonrisas para los más chicos.

¿Qué atracciones son las más demandadas?

No hace falta ser experto para darse cuenta de que la apuesta financiera más grande va a parar a las incorporaciones estrella. Toboganes como el Kamikaze o el Crazy Loop conectan con los adolescentes y jóvenes de manera especial. La piscina de olas y el Río Bravo, por su parte, logran congregar familias enteras que buscan experiencias compartidas. Quienes viajan con menores, sin embargo, agradecen la vigilancia constante y la adaptación de los juegos infantiles, renovados cada poco tiempo para adecuarse a las tendencias.

Un negocio de cuatro meses: el reto de la estacionalidad

La verdad es que no debe de ser sencillo ser un gigante del ocio que solo abre las puertas durante un pequeño tramo del año. Este modelo de negocio, concentrado en cuatro intensos meses, obliga a pensar varias veces cada paso. En realidad, detrás de la fachada veraniega, el equipo nunca deja de trabajar: la planificación anual es vital para evitar tropiezos.

El mantenimiento durante el cierre invernal

Cuando termina la temporada y todos se van a casa, comienza otra rutina interesante. Nada se deja al azar: desde supervisiones estructurales hasta mejoras en los sistemas de filtrado de agua, cada tarea asegura que el parque vuelva a abrir en perfectas condiciones. Por supuesto, cuidar los jardines y asegurar el entorno verde tampoco pasa desapercibido: todo suma para crear una experiencia cuidada hasta el último detalle.

¿Cómo se prepara la nueva temporada?

En los meses de frío, el tablero de juego se traslada al diseño comercial y a la creatividad en campañas publicitarias. Además, el equipo de coordinación y seguridad se entrena mucho antes, preparado para el aluvión de trabajo estacional que, cada año, crea una montaña de oportunidades laborales para jóvenes locales. Para muchos jóvenes, aquí no solo encuentran su primer empleo: también adquieren habilidades en atención al cliente y hostelería, algo que les acompañará toda la vida.

Seguridad y calidad del agua: el compromiso operativo

Cualquier parque acuático que se precie sabe que la seguridad está por encima de todo, y aquí la dirección lo tiene clarísimo. Doblan esfuerzos para cumplir y superar todos los requisitos de control sanitario, porque lo cierto es que la tranquilidad del visitante es su mejor aval. Cada piscina se revisa diariamente, ajustando niveles de pH y cloro hasta el mínimo detalle. La inversión constante en sistemas modernos de depuración y el despliegue de socorristas bien formados es la norma, no la excepción. Incluso practican simulacros periódicos para estar listos ante cualquier imprevisto, algo que genera confianza real entre quienes repiten visita.

Parte del destino: sinergias en el turismo de Mijas y Fuengirola

Hoy en día, el impacto positivo del parque no se limita a sus paredes. Juega un papel protagonista en el auge del turismo familiar en Mijas y Fuengirola, incentivando que la gente se quede algunos días más y que el ocio se diversifique, superando la típica imagen de turismo exclusivamente de playa. La colaboración con referentes del entorno, como Bioparc Fuengirola, permite crear experiencias conjuntas que motivan a las familias a vivirlo todo en un mismo viaje. Así, la economía local se beneficia del flujo de visitantes que extienden sus vacaciones y exploran la región de una forma mucho más completa.

Al mirar en retrospectiva, queda claro que el secreto del éxito prolongado es la voluntad de escuchar y adaptarse. Desde 1986, cada paso ha sido un aprendizaje continuo. Ahora, de cara al futuro, la apuesta será seguir combinando tradición e innovación, para que Aquamijas siga siendo un lugar donde cada verano se escriben nuevas historias y recuerdos inolvidables.