La "octava maravilla" está en Madrid: patrimonio y gastronomía a 45 minutos de la capital

Hay lugares en los que basta con llegar para entender por qué han pasado a la historia. San Lorenzo de El Escorial es uno de ellos. A unos 45 minutos del centro de Madrid, el municipio conserva uno de los grandes conjuntos monumentales de España, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y un entorno en el que la visita cultural puede prolongarse alrededor de una buena mesa.

El gran protagonista es el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, una construcción de dimensiones monumentales que llegó a ser considerada en su época "la octava maravilla del mundo". Felipe II quiso convertirlo en un símbolo de su reinado y hoy continúa siendo el corazón de una localidad que permite combinar patrimonio, gastronomía y naturaleza en una misma escapada.

San Lorenzo de El Escorial también puede descubrirse a través de la gastronomía. San Lorenzo de El Escorial cuenta con restaurantes de diferentes estilos, desde establecimientos de cocina tradicional hasta propuestas más creativas.

Entre ellos destaca Montia, reconocido con una estrella Michelin, junto a restaurantes como Charolés, Vesta, Cava Alta, Valhalla Experience, La Rueda o La Herrería.

El producto de proximidad tiene además un papel destacado. En las mesas y establecimientos de la localidad se pueden degustar y adquirir carnes de la Sierra de Guadarrama y productos vinculados a la micología de la zona.

Y para terminar, las bizcotelas ponen el toque dulce a la visita. Este pequeño dulce, cuya tradición se remonta al siglo XVIII, fue uno de los favoritos del rey Felipe V y continúa formando parte de la repostería tradicional de San Lorenzo de El Escorial.

El legado de Felipe II

El Monasterio es solo el comienzo del recorrido. Su entorno reúne algunos de los espacios que permiten comprender la dimensión del proyecto de Felipe II, como la Lonja, el Jardín de los Frailes, la Casita del Príncipe y la Casita del Infante.

El municipio conserva además un amplio Conjunto Histórico-Artístico formado por edificios como la Casa de los Oficios, la Casa de los Infantes y de la Reina, la Casa de la Compaña o el Real Coliseo Carlos III.

Para quienes quieran continuar el recorrido histórico, la Silla de Felipe II ofrece uno de los miradores más conocidos del entorno. La tradición sostiene que desde este punto el monarca contemplaba las obras del monasterio, mientras que hoy es uno de los lugares desde los que disfrutar del paisaje de la Sierra de Guadarrama.

Del monasterio al bosque

La naturaleza es otro de los grandes atractivos de la escapada. El Bosque de La Herrería y el paisaje pintoresco del Pinar de Abantos permiten cambiar las calles y monumentos por caminos y espacios naturales.

@ELEQUIPO / Comunidad de Madrid

En esta vertiente más natural se encuentra también el Arboreto Luis Ceballos, centro de educación ambiental dedicado a divulgar el patrimonio forestal, así como InsectPark, una propuesta diferente para acercarse al mundo de los insectos. Y para quienes busquen una actividad deportiva, el Club de Golf La Herrería completa las posibilidades de la visita en un entorno privilegiado de la Sierra.

@Alsa / Comunidad de Madrid

Llegar hasta San Lorenzo de El Escorial es sencillo y permite plantear la visita incluso como una escapada de un día. Desde Madrid se puede viajar en Cercanías hasta la estación de El Escorial y continuar desde allí hasta San Lorenzo. En las fechas programadas, también es posible convertir el trayecto en parte de la experiencia a bordo del Tren de Felipe II, un tren turístico formado por coches históricos de los años 40 que recorre el camino hacia El Escorial mientras atraviesa el paisaje de la Sierra de Guadarrama.

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