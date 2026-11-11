Ofertas de Black Friday: cuatro destinos para 2027 donde el calendario importa tanto como el lugar

Al planear un viaje, lo normal es elegir primero el destino y dejar las fechas para el final. Muchas veces compensa hacerlo al revés. En algunos lugares, el mes elegido marca el estado de los caminos, el tiempo que vas a encontrar y hasta lo que puedes ver al llegar.

Noviembre es un buen momento para darle una vuelta. Dentro de poco llegarán las ofertas de vuelos en Black Friday, y planificar los viajes de 2027 con meses de margen deja sitio para una pregunta que pocas veces se hace a tiempo: ¿en qué época merece la pena ir a cada destino?

En estos cuatro destinos, elegir bien el mes forma parte del viaje.

Machu Picchu y los Andes peruanos, con la estación seca

En Cuzco, el año se divide en dos temporadas. Según la web oficial de turismo de Perú, la época seca va de abril a septiembre y la lluviosa, de octubre a marzo. Los meses secos son los recomendados para visitar Machu Picchu y sus alrededores, cuando es menos probable que la lluvia te estropee la excursión.

Dentro de esa ventana hay matices. Mayo, junio y julio son los meses con menos probabilidad de lluvia, aunque coinciden con la temporada alta y eso puede hacer la visita algo más agobiante. Abril y septiembre, en cambio, siguen dentro de la época seca y quedan fuera de esos meses más concurridos, así que son una alternativa para recorrer el Valle Sagrado con más calma.

El Caribe, mejor lejos de la temporada de huracanes

Del 1 de junio al 30 de noviembre, el Atlántico y el mar Caribe están oficialmente en temporada de huracanes. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sitúa el tramo de más actividad entre mediados de agosto y mediados de octubre.

Para una escapada de playa a Cancún, República Dominicana o Cuba, los meses de diciembre a mayo quedan fuera de esa temporada. Viajar en verano u otoño sigue siendo posible. Ahora bien, si lo haces, conviene que estés más pendiente de los avisos meteorológicos y que cuentes con algo de flexibilidad por si hay que cambiar planes. La agencia oceánica y atmosférica de Estados Unidos recuerda que se han formado tormentas fuera de esas fechas, aunque de forma excepcional.

Los tulipanes de Holanda, una primavera con las semanas contadas

Keukenhof, el gran parque de flores de Lisse, abre solo unas semanas al año. Está a poca distancia de Ámsterdam, y la web oficial de turismo de la ciudad ya recoge las fechas de 2027: del 18 de marzo al 9 de mayo. Si tu viaje cae fuera de ese periodo, Haarlem y Leiden, dos ciudades históricas a un paso de Lisse, siguen siendo una buena excusa para acercarse a la zona.

Para un viaje corto, lo más sencillo es combinar el parque con unos días en Ámsterdam. En esas semanas la ciudad cambia de ritmo: las terrazas de los canales se animan en cuanto sale el sol y los puestos del mercado flotante del Singel se llenan de tulipanes.

Fuera de Keukenhof, el calendario es menos exacto. Los campos de bulbos que rodean Lisse dependen del tiempo que haga cada año, y nadie puede asegurar con meses de antelación la semana en que las franjas de color estarán en su punto álgido. Si los tulipanes son el motivo principal de tu viaje, mejor cuenta con unos pocos días de margen.

Sudáfrica, un safari con las estaciones al revés

El Parque Nacional Kruger es uno de los más populares de Sudáfrica para ver a los cinco grandes: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Según los parques nacionales sudafricanos, la época de lluvias va de octubre a marzo y la seca, de abril a septiembre, justo cuando en España es primavera y verano.

Del invierno seco al verano verde

Durante el invierno austral apenas llueve y el agua queda reducida a ríos y charcas. Los animales tienen que acudir a ellos para beber, y con la hierba baja y el monte más despejado resultan más fáciles de ver, igual que los depredadores que los siguen. Por eso se considera la mejor época para el safari. Las noches son frías y conviene abrigarse en las salidas al amanecer y al atardecer, cuando más fauna se deja ver.

Con la llegada de las lluvias, el verano austral transforma el parque en un paisaje verde y lleno de flores, y nacen muchas crías. A cambio, hace calor y el follaje espeso complica los avistamientos. Sea cual sea la estación, Johannesburgo es el punto de partida habitual: desde allí se llega a Kruger con un vuelo interno o en unas horas por carretera.

Un calendario distinto para cada destino

Con la época clara, 2027 se mira de otra manera. En Holanda todo se juega en unas pocas semanas, y en Sudáfrica el mejor safari llega con la sequía.

Elegir primero el cuándo cambia el orden de todo lo demás. Las fechas pueden moverse; las estaciones, no. Ni la floración de Lisse ni la estación seca de los Andes esperan a nadie.