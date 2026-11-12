Valladolid se corona capital mundial del pincho y la tapa con un doblete histórico de Jiapan y Habanero Taquería

Participantes y ganadores del XXII edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el X Campeonato Mundial 'Ciudad de Valladolid'.

La alta cocina en miniatura vuelve a hablar con acento vallisoletano, pero esta vez por partida doble. Tras tres intensas jornadas de competición en la Cúpula del Milenio, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, clausuró este miércoles la XXII edición del Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el X Campeonato Mundial 'Ciudad de Valladolid'. Una cita marcada por un hecho inédito y rotundamente local: dos propuestas nacidas en los fogones de la propia ciudad han conquistado los títulos más codiciados del panorama nacional e internacional.

Doce/29, de Jiapan.

En el certamen nacional, el jurado presidido por la reconocida chef brasileña Janaína Torres encumbró a Jiale Pan, del restaurante vallisoletano Jiapan, gracias a su creación 'Doce/29'. Este triunfo no solo le otorga un premio en metálico de 10.000 euros, sino también el billete directo para representar a España en la próxima edición del Campeonato Mundial de Tapas en 2027.

Juan García Domínguez, del restaurante Dólar Coreses, tercer puesto con Volcán del Norte.

El podio nacional tuvo un marcado protagonismo local y norteño. El segundo premio, dotado con 5.000 euros, recayó también en casa, concretamente en manos de Teo Rodríguez, del restaurante Trasto (Valladolid), por su propuesta 'Bola del Mundo'. El tercer escalón lo ocupó Juan García Domínguez, del restaurante Dólar Coreses (Vitoria, hermanado con Trasto), con su tapa 'Volcán del Norte'.

Además de los tres primeros puestos, el jurado nacional concedió tres accésits que reflejan el altísimo nivel técnico de esta edición. El Accésit Inhostel fue para 'Bob Bourguignon', de Alberto Montes Pereira (Restaurante Atrio, Cáceres, hermanado con Los Molinos); el Accésit Aceites de Oliva de España distinguió a 'PIPER', de Iñigo Kortabitarte Bilbao (Kobika, Durango, Vizcaya, hermanado con Jiapan); y el Accésit Aquavall recayó en 'L'esmorzar D'or', de Aitor Martínez Ros (Can Ros Restaurante, Burriana, Castellón, hermanado con Moka).

Sello mexicano y alma castellana

Alejandro San José, de Habanero Taquería (Valladolid), quien conquistó al tribunal con su elaboración 'Milpa'.

La fiesta vallisoletana alcanzó su cénit con el fallo del X Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid', cuyo jurado estuvo presidido por el chef madrileño Mario Sandoval. España se alzó con el gran trofeo y el premio 'Aceites de Oliva de España' —dotado con otros 10.000 euros, diploma y trofeo— de la mano de Alejandro San José, de Habanero Taquería (Valladolid), quien conquistó al tribunal con su elaboración 'Milpa' (conocida también en el certamen como 'Milpa Meseta').

'The last chance croquette', una creación del chef Alonso Luna Zárate desde el restaurante Ojo Bangkok.

El carácter global de la competición quedó patente en el resto del palmarés internacional. La medalla de plata, premiada con 5.000 euros, viajó hasta Tailandia gracias a 'The last chance croquette', una creación del chef Alonso Luna Zárate desde el restaurante Ojo Bangkok (hermanado con Los Molinos). El bronce, con una dotación de 2.500 euros, fue para Malasia de la mano de Kenny Wei Kiat Gan, de Hachi by Kenny's, y su bocado 'Pansuh under the Borneo Canopy' (hermanado con 5 Gustos).

'Patria' de María del Carmen Olvera Segura (Viñedo San Miguel, México).

Por su parte, los tres accésits del campeonato mundial reconocieron propuestas procedentes de tres continentes distintos: 'A Journey Across Water', de Alessandro Bonfigli (Pipis Kiosk, Australia, hermanado con Tapería el Escudo de Paraíso); 'The Journey of Spice', de Sasha Leigh Small (House of Grace, Sudáfrica, hermanado con Wabi-Sabi); y 'Patria', de María del Carmen Olvera Segura (Viñedo San Miguel, México, hermanado con Viña de Patxi).

Ruta gastronómica

Más allá de la competición profesional, el certamen mantiene su vocación popular abriendo las barras de la ciudad a vecinos y visitantes. Todas las creaciones finalistas —tanto nacionales como internacionales— se podrán degustar hasta este próximo domingo, 15 de noviembre, en el marco del 'Festival Internacional de la Tapa'. Para facilitar la ruta por los distintos establecimientos hermanados de Valladolid, la organización ha centralizado los mapas, horarios y detalles de cada bocado en la aplicación oficial SpainisTapas.