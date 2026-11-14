El lugar en el que encontrar la esencia de Mexico... y una conexión con Salamanca

El programa El Placer de Viajar, conducido por Carmelo Jordá y Kelu Robles, recorre dos destinos de marcada personalidad y riqueza paisajística: el estado mexicano de Jalisco y los municipios de tradición marinera de la Costa Brava catalana. La emisión arranca recordando la fundación de Guadalajara en 1542 y su histórico mestizaje, piedra angular de una región que sintetiza buena parte de los símbolos culturales de México ante el mundo.

La primera parte del programa cuenta con la colaboración de la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco y para profundizar en los atractivos de esta región mexicana El Placer de Viajar recibe a Rocío Lancaster Jones, directora de Promoción del estado de Jalisco, y a Pepe Torres, representante en Europa del Consejo Regulador del Tequila.

La conversación se inicia explicando por qué "Jalisco es México", tal y como reza uno de los eslóganes de turismo de la región, y es que, aunque fuera del país no muchos lo saben, en este territorio nacieron iconos mexicanos universales como la música de mariachi —originaria del municipio de Cocula—, el tradicional jarabe tapatío y la charrería, disciplina ecuestre declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y que tiene una vinculación con España, concretamente con la provincia de Salamanca.

El tequila, también originario de Jalisco, acapara un papel protagonista durante la conversación: fue la primera denominación de origen reconocida en el país azteca y hoy en día es otra de las señas de identidad del país. Pepe Torres detalla el proceso artesanal que rodea al agave azul, planta que requiere entre siete y diez años para madurar antes de que los jimadores corten sus hojas y extraigan la piña en la tradicional jima. Además de destacar el valor cultural y paisajístico de las destilerías, los invitados desmitifican el consumo rápido con sal y limón, invitando a beberlo despacio, en buena compañía y en maridaje con recetas autóctonas.

Además, se recomienda a los viajeros no perderse otros aspectos importantes de Jalisco y explorar tanto la arquitectura —marcada por creadores de fama mundial como Luis Barragán— o la gastronomía en ciudades como Guadalajara, la capital del estado, o en el pueblo de Tequila. Los invitados recuerdan también que una forma inmejorable de recorrer Jalisco y conocer esas maravillas es con trenes de lujo como el José Cuervo Express.

La ruta por Jalisco se complementa con la costa de Puerto Vallarta, donde asomarse a las aguas del Pacífico, y con su amplia red de pueblos mágicos, un abanico de posibilidades facilitado por la conexión aérea directa que enlaza a diario Madrid con la capital jalisciense en las temporadas de mayor afluencia.

De México a la Costa Brava

En la segunda mitad del programa, el colaborador David Alonso presenta una ruta automovilística por la Costa Brava vertebrada en torno al mar, los antiguos oficios pesqueros y los paisajes litorales de la provincia de Gerona, con paradas señaladas en L'Estartit, Palafrugell y Palamós.

La primera escala, en L'Estartit, ofrece acceso a la reserva natural de las islas Medas, un enclave de referencia para el buceo y el esnórquel gracias a la conservación de sus praderas de posidonia y su biodiversidad marina. A poca distancia, Palafrugell permite contemplar las calas de Calella y las vistas panorámicas desde su faro, además de albergar el Museo del Corcho, institución que preserva la memoria de la industria corchera y la explotación de los alcornocales en la zona.

El itinerario concluye en Palamós, localidad célebre por su cotizada gamba roja y la intensa actividad de su lonja portuaria. Alonso resalta el atractivo de su Museo de la Pesca, las iniciativas de pesca-turismo para acompañar a los marineros en sus jornadas de faena y la subasta vespertina de capturas en directo. La visita se completa recorriendo los senderos de los caminos de ronda y degustando la gastronomía local con elaboraciones como el suquet de peix y los vinos de la comarca.