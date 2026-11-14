Segovia, más allá del acueducto: el festín otoñal de setas, caza y alta tradición en Casa Silvano Maracaibo

Segovia, acueducto y cochinillo parece el trío inseparable del ideario castizo. Sin embargo, a menos de 30 minutos en AVE desde Madrid, la ciudad del acueducto esconde —solo para los despistados— templos gastronómicos de un calado formidable. Es el caso de Casa Silvano Maracaibo —Paseo Ezequiel González, 25—, un referente que lleva más de 50 años haciendo disfrutar a los segovianos y a los paladares más exigentes del panorama nacional, avalado por un sol Repsol desde hace más de un cuarto de siglo y la recomendación ininterrumpida de la Guía Michelin.

Óscar Hernando, chef, sumiller y bodeguero de Casa Silvano Maracaibo.

Al frente se encuentra Óscar Hernando, chef, sumiller y bodeguero, continuador del legado que iniciaron sus padres, Silvano Hernando y Angelita Torrego, cuando abrieron una modesta casa de comidas en enero de 1972. Para Óscar, la materia prima y la raíz castellana lo son todo, pero sobre ese pilar ha sabido erigir una propuesta contemporánea repleta de finura y sensibilidad técnico-estética.

Un menú con alma, tierra y mar

Nuestra mesa en Maracaibo arrancó con unos aperitivos de corte desenfadado pero impecable factura: mejillones en escabeche acompañados de patatas chips hechas en casa, seguidos de unos vibrantes chips crujientes de oreja de cerdo con mayonesa de kimchi.

Trucha del Pirineo con calabacín crudo, crema de calabacín y coliflor encurtida.

El viaje de platos principales combinó producto de cercanía y alta mar con un ritmo gastronómico sobresaliente. Primero, una finísima trucha del Pirineo, trabajada con mimo: "La metemos en sal durante 24 horas con un poquito de lima rallada y la acompañamos de calabacín crudo, crema de calabacín y coliflor encurtida con un toque de cúrcuma", explicaba el propio Óscar a Libertad Digital sobre este pescado tan ligado a la historia de la casa.

Ensaladilla con caviar de erizo.

Le siguió una elegante ensaladilla con caviar de erizo y uno de los grandes hitos de la velada: un platazo marinero memorable a base de sopa tipo bullabesa con tartar de calamar, plancton marino y gamba roja.

El otoño se hizo plenamente presente con la sinfonía de setas —en función del mercado—, con yema de huevo y foie de Abejar, plato bandera de la casa desde hace 30 años. Continuamos con los tradicionales y reconfortantes judiones del Real Sitio y una impecable lubina de estero.

Judiones del Real Sitio.

En el apartado cárnico, Óscar sorprendió con unas crujientes y melosas orejas de cochinillo cocinadas al vacío con salsa de zanahoria, puerro del Carracillo y un toque de trufa, una de las joyas de su cocina de aprovechamiento: "Son de los cochinillos que gastamos nosotros. Van cocinadas al vacío y luego bien fritas, supercrujientes. A mí me gusta comerlas directamente con los dedos", confesó entre risas el chef.

Orejas de cochinillo con salsa de zanahoria, puerro del Carracillo y un toque de trufa.

El pase salado culminó con el carácter y la profundidad de una muy buena paloma torcaz, con la pechuga a la plancha y las alitas y muslitos guisados con un toque de oloroso.

El broche de oro lo puso un postre verdaderamente maravilloso y galardonado con el primer premio en el Concurso Nacional Cocina con Vino, organizado por la Feria Gastronómica del Mediterráneo: helado de vino tinto de Valtiendas con gelatina de blanco de Rueda y yogur de leche de oveja de La Armuña, un alarde de equilibrio entre acidez, cremosidad y notas vinícolas.

Helado de vino tinto de Valtiendas con gelatina de blanco de Rueda y yogur de leche de oveja de La Armuña.

La elegancia de la altura

El maridaje no podía tener mejor guía que el propio Óscar Hernando, quien además de cocinero es el alma de su proyecto vitivinícola familiar en la DOP Valtiendas, Pago El Almendro. Valtiendas, la denominación más pequeña de España y una de las más singulares de Castilla y León, destaca por sus viñedos situados a casi 1.000 metros de altitud.

Vino Evolet Vivencias.

Durante la comida pudimos comprobar la frescura de sus vinos Evolet, entre los que destacan Vivencias y Sin Vivir, ambos reconocidos recientemente con 93 puntos Parker.

"Tenemos las viñas a casi mil metros de altitud, pegados a la Ribera; nos divide una vaguada simplemente", detallaba Óscar mientras nos servía su añada 2021. "Esa altitud nos confiere más frescor en boca. Mantenemos el cuerpo y la estructura, pero con un pH más bajo y una acidez más alta, lo que da vinos más frescos y longevos", reconoció a LD.

El valor del tiempo y el producto de temporada

Con la llegada del otoño, la caza y las setas se convierten en la excusa perfecta para programar una visita a Casa Silvano Maracaibo. Ya sea disfrutando de su carta fija con un ticket medio de 50 € o recorriendo su Menú Degustación de 70 €, el comensal encuentra en esta casa un trato humano de los que ya no quedan y una cocina que respeta como pocas el ritmo de las estaciones. Un imprescindible que demuestra que Segovia se saborea mucho más allá de su estampa clásica del cochinillo y el acueducto.

Interior de la sala de Casa Silvano Maracaibo.

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Datos de interés

Casa Silvano Maracaibo

Dirección: Paseo Ezequiel González, 25, Segovia

Teléfono: 921 461 545

Horario: De martes a domingo de 12:30 h a 17:00 h; viernes y sábados de 20:00 h a 23:30 h.

Ticket medio: 50 €

Menú degustación: 70 €

Instagram: @oscarhernando_casasilvano

Valoración: 7 fogones