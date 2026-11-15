Hay zonas en Madrid donde el cliente no perdona el artificio. Frente a la monumental plaza de toros de Las Ventas, en el número 5 de la calle Julio Camba, el público busca verdad en el plato, raciones reconocibles y un ambiente donde sentirse a gusto desde el primer minuto. Esa es precisamente la plaza en la que Casa Toro ha decidido salir a hombros. Tras el éxito del cercano El Tentadero, el hostelero César Molero ha levantado un espacio luminoso, acogedor y con vistas privilegiadas al coso taurino que abre sus puertas los siete días de la semana.

El hostelero César Molero y el chef Fran Porras, en Casa Toro.

Para comandar los fogones, Molero ha apostado por Fran Porras, un cocinero madrileño con raíces cordobesas y extremeñas que, tras pasar una década en Granada y curtirse junto a Luis Arévalo en Kena, ha regresado a la cocina tradicional con el bagaje técnico de la alta gastronomía. Como él mismo confiesa, "en un barrio tan exigente la clave no está en inventar por inventar, sino en respetar el recetario popular dándole ese punto de precisión que marca la diferencia". Y vaya si lo consigue.

Del producto puro al golpe de frescor

En nuestra visita comprobamos que aquí se viene a disfrutar sin prisa. Abrimos boca con un aperitivo clásico que nunca falla cuando la materia prima manda: un buen jamón ibérico (de Blázquez) cortado al punto, perfecto para ir templando el paladar. Le siguió una ensalada de tomate con cebollita y AOVE, de esas que demuestran que cuando el tomate sabe a tomate y el aceite de oliva virgen extra tiene carácter, sobra lo demás.

Pluma ibérica con ajoblanco, uvas encurtidas, cebolleta china y un chorrito de AOVE.

El primer guiño creativo de Porras llegó con la pluma ibérica con ajoblanco, uvas encurtidas, cebolleta china y un chorrito de AOVE. Un plato donde las raíces andaluzas del chef salen a relucir: la untuosidad de la carne ibérica encuentra su contrapunto en la suavidad almendrada del ajoblanco, mientras que las uvas encurtidas y el toque fresco de la cebolleta china limpian el paladar.

Ingeniería del crujiente

Si hay dos platos que explican la obsesión de esta cocina por la perfección técnica, son sus clásicos de barra. Los torreznos "Campeones de Madrid" —título revalidado desde su hermano El Tentadero— son puro espectáculo. Lejos de conformarse con la receta habitual, en Casa Toro perfeccionaron el proceso para evitar que la corteza perdiera su chispa al enfriarse: tras confitarlos a baja temperatura, enfriarlos y racionarlos, los terminan directamente al horno entre 10 y 17 minutos, sin pasar por la freidora. El resultado es una corteza que sufla de forma totalmente homogénea, crujiente como el cristal y con una carne interior jugosa que jamás se vuelve gomosa.

Oreja a la plancha con salsa brava.

Mención aparte merece la oreja a la plancha con salsa brava, probablemente una de las versiones más inteligentes de Madrid. Para acabar con el eterno debate entre quienes la prefieren demasiado hecha y quienes la piden tierna, Porras somete la oreja a una elaboración de tres días: primero se cocina al horno con un 100 % de humedad durante unas 13 o 14 horas toda la noche; al día siguiente se limpia a mano para retirar cualquier resto de romero o tomillo, se trocea y se prensa hasta compactarla; y al tercer día se corta muy fina en cortafiambres en láminas rectangulares. Basta un golpe de plancha vuelta y vuelta para que quede dorada y crujiente por fuera y melosa por dentro. Llega a la mesa coronada con una ajada de perejil y ajo, un toque de limón, piparras y salsa brava (que en breve van a preparar de forma 100 % casera en el propio local). Adictiva es quedarse corto.

El broche castizo y el maridaje

El festín culminó con unos muy buenos huevos rotos con migas de rabo de toro, un sentido homenaje al desaparecido y mítico Casa Toribio. Sobre unas patatas fritas en su punto y huevos camperos listos para romper, descansa un guiso de rabo terminado al horno durante doce horas, tan meloso que se deshace al mínimo contacto con el tenedor. Un plato contundente, sabroso y de los que obligan a pedir pan para rebañar el fondo.

Huevos rotos con migas de rabo de toro.

Para acompañar semejante desfile de sabores castizos y sureños, descorchamos una botella de Marqués del Atrio, elaborado por la bodega homónima bajo la DO Rioja con uvas tempranillo y graciano, un vino tinto con cuerpo, buena estructura y paso amable que supo estar a la altura tanto de la grasa noble del ibérico y el torrezno como de la intensidad del guiso de rabo de toro.

Casa Toro funciona con la misma solvencia un lunes tranquilo —día en que medio Madrid cierra y ellos llenan el salón con parroquia fija— que un fin de semana, cuando el local se transforma con mesas altas, turistas que bajan del tour de Las Ventas y música en directo con flamenco y rumba que invita a alargar la sobremesa entre palmas y copas. Tradición bien entendida, oficio en la sala y mucho duende en el plato.

Barra de la entrada de Casa Toro.

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Datos de interés

Casa Toro

Página web: www.casatoro.es

Dirección: Calle de Julio Camba, 5. Madrid (frente a Las Ventas)

Teléfono: 676 74 52 93

Horario: Todos los días de 12:30 a 01:00 h (jueves, viernes y sábados hasta las 02:00 h con música en directo)

Ticket medio: 35 - 40 €

Instagram: @casatoromadrid

Valoración: 7 fogones