El alma de Florencia: un recorrido por el Duomo, su monumento más impresionante

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El verdadero enigma del Duomo, y la razón por la cual atrae a ingenieros y arquitectos de todo el mundo, reside en su gigantesca cúpula, diseñada por Filippo Brunelleschi en el siglo XV. Durante décadas, el crucero de la catedral permaneció abierto al cielo porque nadie sabía cómo techar un espacio de semejantes dimensiones sin que la estructura se viniera abajo por su propio peso. Brunelleschi, un genio autodidacta, ideó un sistema revolucionario de doble cúpula autoportante que prescindía por completo de los tradicionales y costosos andamios de madera.