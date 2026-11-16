Vuelve a vivirla: descubre los castillos, viñedos y paisajes de la Sierra Oeste de Madrid

A menos de una hora de la capital hay una comarca en la que los planes cambian con cada pueblo. Se puede empezar el día recorriendo un castillo medieval, continuar con una visita a una bodega o una comida con productos de la zona y terminar la jornada entre bosques, junto al agua o bajo un cielo lleno de estrellas. Es la Sierra Oeste de Madrid, un destino que reúne historia, gastronomía y naturaleza sin necesidad de hacer muchos kilómetros.

Este otoño es, además, una buena ocasión para volver a descubrir sus pueblos. Con la campaña Vuelve a vivirla, la Comunidad de Madrid invita a los madrileños a disfrutar de la comarca y de todo lo que ofrece, desde sus monumentos y paisajes hasta sus restaurantes, alojamientos rurales y comercios. Una propuesta para organizar una escapada y, al mismo tiempo, contribuir a recuperar la actividad de los municipios afectados por el gran incendio de este verano.

La iniciativa forma parte del programa Pueblos con Vida, con el que el Gobierno regional busca revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes. En la Sierra Oeste, la invitación es clara: volver a recorrer sus calles, sentarse a la mesa de sus restaurantes, descubrir sus negocios y aprovechar las experiencias que ofrece una de las zonas rurales más atractivas de la región.

Castillos, monasterios y pueblos con historia

Entre la Sierra de Guadarrama y la zona oriental de la Sierra de Gredos, la Sierra Oeste se extiende por casi 991 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 53.000 habitantes. Su paisaje cambia entre montañas, valles, navas y vegas fluviales, pero también guarda un patrimonio que merece una visita.

En San Martín de Valdeiglesias, el castillo de la Coracera recuerda el pasado medieval de la localidad. En Pelayos de la Presa, el monasterio de Santa María de Valdeiglesias ofrece una aproximación a la historia de la zona, mientras que en Cadalso de los Vidrios se encuentra el palacio de Villena.

San Martín de Valdeiglesias- Comunidad de Madrid

La arquitectura religiosa es otro de los atractivos de la comarca. Destacan la iglesia de Santiago Apóstol, en Villa del Prado, y la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en Robledo de Chavela. Lugares que permiten descubrir la historia de sus municipios y completar una escapada por algunos de los rincones menos conocidos de la Comunidad de Madrid.

Villa del Prado- Comunidad de Madrid

El pantano de San Juan

La Sierra Oeste también ofrece alternativas para quienes prefieren disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. El pantano de San Juan es uno de sus principales reclamos para practicar deportes acuáticos y actividades de aventura, mientras que sus espacios naturales permiten recorrer senderos, acercarse a miradores y descubrir la fauna de la zona, incluidas aves rapaces amenazadas.

Zarzalejo y Valdemaqueda cuentan con rutas y miradores para disfrutar del paisaje. Y en Rozas de Puerto Real se encuentra el castañar más grande de la Comunidad de Madrid, especialmente atractivo en otoño, cuando las hojas tiñen el bosque de tonos ocres, rojizos y dorados.

La visita puede continuar al caer la noche. La comarca ofrece cielos con buenas condiciones para la observación de estrellas, una opción para quienes buscan una escapada diferente sin alejarse demasiado de Madrid.

Vinos, gastronomía y negocios locales

Recorrer la Sierra Oeste también significa sentarse a la mesa y descubrir los productos de la zona. Sus olivares y viñedos forman parte del paisaje rural, y sus vinos se integran en la Denominación de Origen Vinos de Madrid.

Ese es el sentido de Vuelve a vivirla: recordar que la Sierra Oeste sigue siendo un destino cercano, con patrimonio, naturaleza y gastronomía, y que el regreso de los visitantes también puede ser un apoyo para quienes viven y trabajan allí.

Junto a la recuperación turística, la Comunidad de Madrid reúne información sobre las ayudas destinadas a los vecinos y sectores económicos afectados por el incendio. En la página de ayudas para la reconstrucción pueden consultarse las prestaciones activas, los requisitos, los procedimientos para solicitarlas y las líneas previstas próximamente.

Entre las medidas figuran ayudas para autónomos y empresas, una línea de hasta 1.500 euros para el alquiler de vivienda, subvenciones para agricultores y ganaderos, refuerzos de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, así como asesoramiento jurídico y laboral gratuito. La información también está disponible a través del teléfono gratuito 012.