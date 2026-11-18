El sector agroalimentario español ha vuelto a cosechar un notable reconocimiento en el panorama gastronómico internacional. Dos quesos amparados bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar han sido galardonados en la 38ª edición del certamen World Cheese Awards, organizado por la asociación británica The Guild of Fine Food y considerado en el sector como los auténticos Óscar de la industria quesera.

En esta convocatoria internacional, que reúne anualmente a miles de referencias procedentes de todo el planeta, los elaboradores extremeños han vuelto a brillar. El máximo entorchado, una medalla Super Oro, ha correspondido a la empresa Quesos del Casar SL por su producto Gran Casar. Asimismo, la quesería Doña Francisca SL ha cosechado una medalla de bronce gracias a su Torta del Casar Virgen del Prado, consolidando la reputación culinaria de la región.

Tras conocerse el fallo del jurado, el maestro quesero de Quesos del Casar SL, Antonio Hinojal, celebró el resultado como una "recompensa a la constancia en la elaboración artesanal" tras un año de intenso trabajo. Hinojal remarcó: "Es un inmenso honor recibir este premio en un certamen de tanto nivel porque supone el broche de oro a un año lleno de esfuerzo, mimo y dedicación en cada etapa del proceso. Más allá del prestigio que aporta, este galardón es un reconocimiento directo al compromiso y al trabajo diario de todo nuestro equipo, sin el cual sería imposible mantener este estándar de calidad".

En idéntico sentido se pronunció Diego Lindo, maestro quesero de Doña Francisca SL, quien valoró el impacto comercial y reputacional que representa figurar entre los elegidos dentro de un escaparate con proyección global. Lindo manifestó que competir con millares de fabricantes resulta un reto exigente: "Este galardón nos empuja a seguir trabajando con la misma exigencia, respetando nuestra tradición para elaborar un queso excelente y continuar situando a Extremadura en el mapa internacional de los mejores quesos del mundo".

Por su parte, el director del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, quiso enfatizar la solidez colectiva del sello de calidad que agrupa a los productores casareños. Según Muñoz, la presencia en estas catas mundiales "reafirma el trabajo bien hecho tanto desde el Consejo Regulador, velando por el rigor y la autenticidad, como desde las propias queserías por alcanzar la excelencia de los productos extremeños".

Con estos dos nuevos laureles, la DOP Torta del Casar cierra una campaña especialmente fructífera al acumular siete distinciones en los últimos doce meses. Entre los méritos previos figuran la Espiga de Oro y la Gran Espiga para Quesos del Casar SL en los Premios Espiga Queso de Caja Rural de Extremadura, el decimotercer premio consecutivo para Cooprado en la Feria Nacional del Queso de Trujillo y el tercer premio en el Salón Gourmets junto al Cincho de Plata en la feria Fromago de Zamora para Los Casareños. Todos estos reconocimientos avalan la pujanza y la competitividad de la industria agropecuaria española fuera de nuestras fronteras.