Hay un Madrid que se descubre entre olivares. En el sureste de Comunidad de Madrid, la Comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid conserva un paisaje rural en el que el cultivo del olivo forma parte de la identidad de sus municipios y que ahora también puede recorrerse a través del oleoturismo. El oleoturismo ofrece una nueva forma de recorrerlo.

Visitar una almazara permite conocer mucho más que el aceite que llega a la mesa. Las experiencias incluyen recorridos por olivares, explicaciones sobre el proceso de elaboración y catas de diferentes aceites de oliva virgen extra (AOVE), en una forma diferente de acercarse al territorio y a sus productos.

En Titulcia, La Aceitera de la Abuela propone una experiencia que comienza mucho antes de sentarse a probar el aceite. La visita recorre la historia y el entorno de la almazara y permite conocer de primera mano cómo se elabora su aceite de oliva ecológico. El recorrido termina con una cata de AOVEs, en la que descubrir las características de los diferentes aceites.

En Villaconejos, Oleum Laguna plantea una experiencia que permite seguir el aceite prácticamente desde su origen. La visita comienza en la finca de olivares ecológicos, donde se cultivan variedades como arbequina, hojiblanca y cornicabra, y continúa en la propia almazara para conocer el proceso de elaboración.

@Oleum Laguna

El recorrido termina con una cata acompañada de una degustación de tostadas de pan de pueblo con dos variedades de aceite ecológico, tomate recién triturado y zumo de naranja natural.

Más de dos siglos de historia

En Villarejo de Salvanés, el aceite también permite viajar atrás en el tiempo. Aceites Pósito es la almazara más antigua de Madrid, con un origen que se remonta a 1798, durante el reinado de Carlos IV, y forma parte de la antigua Encomienda Mayor de Castilla.

La almazara, considerada la más antigua de Madrid, mantiene actualmente una producción artesanal de aceites con DOP Aceite de Madrid. Su visita permite conocer la evolución de la elaboración del aceite y acercarse a una tradición que lleva más de dos siglos vinculada al municipio.

Una comarca para descubrir sin prisas

El oleoturismo se suma así a las posibilidades que ofrece la Comarca de Las Vegas y Alcarria de Madrid, una de las zonas rurales menos conocidas de la región. Sus olivares, pueblos, paisajes y productos locales permiten plantear una escapada diferente, alejada de los recorridos habituales.

La visita a una almazara puede convertirse en el punto de partida para continuar descubriendo la comarca, acercándose a su gastronomía, patrimonio y naturaleza. A través de la información sobre oleoturismo de la comarca se pueden consultar las diferentes experiencias y propuestas vinculadas al mundo del aceite.

En Brea de Tajo, el Museo Oleico "La Almazara" permite mirar al pasado del aceite madrileño. Ocupa el único molino de aceite que se conserva de los varios que hubo en la localidad y mantiene su sala de máquinas, con las muelas de moler, la batidora, la prensa y los tinillos de decantación. La exposición de aperos de labranza y enseres domésticos completa el recorrido y ayuda a entender cómo se trabajaba y se vivía en torno al olivar.

Porque el aceite también cuenta la historia de un lugar. En esta parte de Madrid, los olivares forman parte de un paisaje que ahora se puede conocer de una manera distinta: caminando entre los árboles, entrando en una almazara y terminando la visita con una cata.

Una propuesta de Madrural, la marca de turismo rural de la Comunidad de Madrid, para descubrir ese otro Madrid que no siempre aparece en las primeras rutas turísticas.