En una nueva entrega de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de Libertad Digital y esRadio, Carmelo Jordá y Kelu Robles proponen un recorrido doble para descubrir destinos fascinantes lejos de los tópicos habituales: la provincia de Cádiz más allá del verano y la histórica ciudad de Derry, en Irlanda del Norte.

Para abordar el rincón andaluz, el programa cuenta con la colaboración del periodista gastronómico Alfredo García Reyes, quien reivindica la riqueza cultural, histórica y paisajística gaditana durante los meses de otoño e invierno.

García Reyes desmonta la imagen reduccionista de sol y playa para profundizar en el patrimonio arqueológico de Cádiz, una de las urbes más antiguas de Occidente con tres milenios de historia. Entre los descubrimientos recientes sobresale el yacimiento fenicio y romano de Gadir, hallado bajo las obras del Teatro de la Tía Norica, así como los restos del antiguo muelle fenicio rescatados en la Cueva del Pájaro Azul, emblemático local que en su día albergó un célebre tablao flamenco por el que pasó Camarón de la Isla.

La ruta gaditana continúa hacia el islote de Sancti Petri, enclave legendario donde los historiadores sitúan el famoso templo de Melkart, visitado en la Antigüedad por figuras como Aníbal Barca y Julio César antes de acoger fortificaciones contra los ataques berberiscos. Además, de cara a la temporada invernal, se pone el foco en las tradicionales zambombas de Jerez y de toda la provincia, celebraciones populares de origen vecinal que marcan el adviento flamenco y navideño con cantes, bailes y lumbre en plazas y patios.

Hacia el interior, el viaje recorre la singular belleza de los pueblos blancos. Destaca Grazalema, conocida por sus paisajes verdes y su récord pluviométrico, junto a Ubrique y su prestigiosa industria artesanal de la piel, Zahara de la Sierra coronada por su castillo roquero, El Bosque con su molino harinero del siglo XVII y el espectacular trazado bajo las rocas de Setenil de las Bodegas. En el apartado gastronómico, brillan los afamados quesos payoyos de cabra y oveja, así como la pujanza de los nuevos vinos blancos y tintos de la tierra.

El recorrido por Cádiz culmina en El Puerto de Santa María, donde se destaca la vitalidad urbana de la calle Misericordia, la reconversión de edificios históricos como la antigua cristalería diseñada por el estudio de Gustave Eiffel y la apertura de nuevos alojamientos de alta gama con vistas privilegiadas a la bahía de Cádiz.

Derry, murallas y carnaval

En el segundo tramo del programa, Kelu Robles traslada a los oyentes a Derry, ciudad situada al noroeste de Irlanda del Norte, a orillas del río Foyle. Se trata de un enclave singular protegido por murallas medievales intactas del siglo XVII que se extienden a lo largo de más de 1.600 metros. Dentro del recinto destacan la catedral anglicana de San Columba, una joya del gótico tardío, y el neogótico Guildhall, sede consistorial famosa por sus vidrieras y su imponente órgano.

La historia contemporánea cobra vida en el barrio de Bogside, escenario clave de los conflictos civiles norirlandeses conocidos como the Troubles. Sus calles albergan los célebres murales del Bogside, que recuerdan acontecimientos dramáticos como el Bloody Sunday de 1972, y el histórico Free Derry Corner. Como contrapartida a las heridas del pasado, el contemporáneo Puente de la Paz sobre el río Foyle simboliza la reconciliación y la unión entre ambas orillas de la comunidad.

Para concluir, el espacio repasa las raíces ancestrales del Samhain en Derry, considerado el auténtico origen celta de Halloween, con una festividad multitudinaria que llena las calles de teatro y disfraces. Asimismo, se recomienda la visita al parque etnográfico Ulster American Folk Park, que recrea la emigración masiva a América tras la gran hambruna irlandesa, y la degustación del soda bread en los campos de manzanos de Armagh.