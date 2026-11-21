De una sola barrica de 1987 han salido apenas 218 botellas para Europa con notas de mango, cítricos y té negro. La histórica destilería escocesa The Glenrothes, fundada en 1879 en el corazón de Speyside, comercializa The Glenrothes 34 Years Old Single Cask, un whisky single malt de producción limitada procedente de una única barrica y con un precio que ronda los 3.850 a 4.800 euros según el distribuidor.

La botella de 70 cl procede de la barrica nº 9032 —una ex-Bourbon hogshead rellenada el 27 de septiembre de 1987 y embotellada el 26 de julio de 2022—, de la que se han obtenido únicamente 218 botellas numeradas para el mercado europeo.

Un perfil aromático que desafía el paso del tiempo

Lejos de resultar pesado por su prolongada crianza, The Glenrothes 34 presenta un perfil vibrante y luminoso que une la tradición de Speyside con la influencia del roble americano:

En nariz: despliega aromas afrutados dominados por frutas de hueso como la nectarina blanca y el mango, junto a matices de nube de azúcar, cream soda, vainilla y coco.

En boca: ofrece un paladar pleno y persistente con una ligereza inesperada, donde destacan las frutas tropicales, la vainilla cremosa y el azúcar hilado, equilibrados por un toque de ralladura de cítricos.

Final: resulta largo y elegante, arrancando con frutas tropicales para virar hacia notas de té negro y vainilla cremosa. La selección de Laura Rampling y la Platinum Edition. Esta referencia forma parte de la Platinum Edition, una categoría reservada a las barricas destiladas entre 1975 y 2003 que han reposado durante 30 años o más hasta alcanzar su madurez.

Una de las grandes razones para que tenga gran calidad es el agua que emplea, ya que la firma es de las pocas firmas de Escocia que emplea una fuente privada para filtrar el agua de forma natural y aportar mayor suavidad y pureza a la bebida.

La selección corre a cargo de la Master Whisky Maker Laura Rampling, orientada a quienes buscan un whisky sin colorantes artificiales, sin filtrado en frío y embotellado directamente de la barrica a su graduación natural del 53,6 % ABV. Precios en tiendas especializadas. Una selección que está destinada a los grandes coleccionistas. El precio de venta al público en tiendas especializadas se sitúa aproximadamente entre los 3.850 euros y los 4.800 euros para el formato de 70 cl, con variaciones según el distribuidor y la disponibilidad.