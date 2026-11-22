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Calella de Palafrugell

Calella de Palafrugell es el núcleo costero más emblemático del municipio de Palafrugell y destaca por conservar barrios históricos que parecen anclados en el tiempo. En el apartado gastronómico de la Costa Brava, destacan productos estrella como la famosa gamba roja de Palamós, el suquet de peix (un guiso tradicional de pescado con patatas y sofrito), el pan con tomate (pa amb tomàquet), los arroces y los vinos de la D.O. Empordà, recomendando especialmente el restaurante La Bellter, a pie de playa en Palafrugell