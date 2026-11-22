El alma marinera de la Costa Brava: de las islas Medas, a pueblos de cine o subastas de pescado
Esta ruta marinera por la Costa Brava, relatada en el podcast de viajes de Libertad Digital: El Placer de Viajar, conecta tres enclaves pesqueros imprescindibles: L'Estartit, Palafrugell y Palamós. La ruta comienza en L'Estartit, base ideal para navegar hacia las cercanas Islas Medas, en la costa del Montgrí, un antiguo refugio de piratas hoy convertido en reserva natural de aguas cristalinas. Avanzando hacia el sur se alcanza Palafrugell, municipio famoso por su núcleo costero de Calella de Palafrugell, sus soportales frente al mar y sus antiguos caminos de ronda excavados en la roca, además de su exitoso museo del Corcho. El itinerario culmina en Palamós, un puerto con una actividad pesquera cotidiana incesante donde el Museo de la Pesca es su mayor exponente. Aquí es posible incluso embarcarse como pescador profesional por un día. Junto a él, su moderna lonja ofrece cada tarde el espectáculo de una subasta electrónica a la baja observable desde un mirador acristalado.
La Costa Brava más marinera y salada
La Costa Brava se encuentra en el extremo norte de España y de Cataluña, concretamente en la provincia de Gerona, extendiéndose a lo largo de unos 200 kilómetros de litoral mediterráneo desde Blanes en el sur hasta Portbou en el norte, haciendo frontera directa con Francia.
El punto de partida: L' Estartit
La primera parada del recorrido es L'Estartit, un enclave que el invitado destaca por ser menos conocido para el gran público en comparación con otros destinos vecinos, pero que resulta ideal como base de operaciones. Su principal atractivo reside en su ubicación frente a las Islas Medas, un archipiélago cercano famoso por su riqueza submarina, antiguas historias de piratería y tesoros escondidos.
Las Islas Medas: paraíso natural protegido
Desde el punto de vista ecológico y paisajístico, el entorno submarino de las islas destaca por su extraordinaria riqueza y biodiversidad. Sus aguas son tan cristalinas y limpias que permiten observar el fondo marino con total nitidez, dejando al descubierto extensas praderas submarinas de posidonia, formaciones de coral y una abundante variedad de peces que habitan en esta reserva protegida.
Las Islas Medas: paraíso natural protegido
Durante esta travesía marítima, el patrón fondea en zonas protegidas de las Islas Medas para que los viajeros puedan practicar buceo o esnórquel. Aquí se puede ver la extraordinaria transparencia de las aguas de la Costa Brava, donde observar a simple vista praderas submarinas de posidonia, corales y abundante fauna marina a varios metros de profundidad.
Antiguo refugio de piratas, según la leyenda
Además de su valor natural, las Islas Medas arrastran un fascinante trasfondo histórico y legendario vinculado a la navegación mediterránea. En el pasado, este enclave sirvió como un antiguo puerto de refugio para piratas y corsarios, lo que ha alimentado durante siglos numerosas leyendas locales sobre escondites secretos y tesoros ocultos entre sus rocas.
Un lujo natural en la Costa Brava
Las Islas Medas constituyen uno de los principales atractivos naturales de la Costa Brava y se encuentran ubicadas justo frente a la localidad gerundense de L'Estartit. Debido a su gran proximidad a la costa, este pequeño archipiélago funciona como el reclamo estrella para quienes visitan la zona, convirtiendo a L'Estartit en el punto de partida y base de operaciones ideal para explorarlas.
Excursiones a las Islas Medas
Lo más recomendable es contratar una excursión en barco hacia las Islas Medas en el puerto local. Por un precio muy asequible, de unos 25 a 30 euros por persona, permite rodear las islas durante unas dos horas y media, hacer snórquel o submarinismo mientras el patrón del barco explica el entorno natural. Bañarse en estas aguas es un auténtico privilegio.
Comer en L' Estartit
Tras la actividad acuática, es posible reponer fuerzas en el mismo puerto de L'Estartit, concretamente en el restaurante La Palmera, situado frente al club náutico. Allí los viajeros pueden degustar platos típicos de la zona, como un buen arroz marinero, acompañados de vinos con denominación de origen Empordà.
Palafrugell, uno de los pueblos más bonitos de la Costa Brava
La segunda etapa del viaje lleva hasta Palafrugell, situado a una media hora en coche hacia el sur de L'Estartit, aunque en temporada alta o fines de semana el tráfico puede alargar el trayecto. Este municipio destaca por sus barrios históricos y su núcleo costero de Calella de Palafrugell, famoso por sus calas, sus soportales frente al mar y sus antiguas casas de pescadores de puertas coloridas.
Calella de Palafrugell
Calella de Palafrugell es el núcleo costero más emblemático del municipio de Palafrugell y destaca por conservar barrios históricos que parecen anclados en el tiempo. En el apartado gastronómico de la Costa Brava, destacan productos estrella como la famosa gamba roja de Palamós, el suquet de peix (un guiso tradicional de pescado con patatas y sofrito), el pan con tomate (pa amb tomàquet), los arroces y los vinos de la D.O. Empordà, recomendando especialmente el restaurante La Bellter, a pie de playa en Palafrugell
El núcleo urbano de Calella forma parte del municipio de Palafrugell, ubicado en el Baix Empordà. Es uno de los pocos de toda la Costa Brava que aún mantiene su encanto original y en el que darse un baño en verano es todo un lujo.
Faro de San Sebastián
En Palafrugell, es buena idea realizar una excursión en coche hasta el faro de San Sebastián, aunque hay que tener previsión, contar que el aparcamiento es escaso y conviene ir con tiempo, especialmente al atardecer, cuando se llena de aficionados a la fotografía. Desde lo alto del acantilado se obtienen vistas panorámicas espectaculares tanto de la cala como de gran parte del litoral de la Costa Brava
Camino de Ronda de Palafrugell
A lo largo de toda esta franja litoral, los tertulianos resaltan el valor de los Camins de Ronda (Caminos de Ronda). Se trata de antiguos senderos costeros, muchos de ellos excavados directamente en la roca de los acantilados, que conectan calas y poblaciones permitiendo caminar pegados al mar con vistas privilegiadas de las aguas cristalinas.
Submarinismo en la Costa Brava
En el entorno de Palafrugell, especialmente en enclaves como Calella de Palafrugell o la cala s'Alguer, es posible practicar submarinismo. Los antiguos caminos de ronda excavados en la roca conectan pequeñas calas de aguas cristalinas. Estas zonas de acantilados y fondos rocosos permiten sumergirse directamente desde la orilla para disfrutar de la flora y fauna del fondo marino, con total seguridad y al lado del propio pueblo.
Museo del Corcho de Palafrugell
El Museo del Corcho de Palafrugell es una visita sorprendente que mantiene viva la memoria de la antigua industria corchera local, que exportaba este material a toda Europa y al mundo. El museo permite descubrir el fascinante proceso artesanal de extracción de la corteza de los alcornoques, que requiere esperar unos ocho años entre cosechas.
Palamós y su museo de la pesca
El tercer y último destino de la ruta es Palamós, una localidad que conserva intacta su identidad pesquera y donde la actividad del mar sigue formando parte de la vida cotidiana y además de su flamante Museo de la Pesca.
En Palamós, es especial el Museo de la Pesca, ubicado estratégicamente en el mismo puerto. Además de mostrar la historia y las artes de pesca tradicionales, el museo ofrece una iniciativa singular: la posibilidad de embarcarse como pescador por un día en un barco profesional desde las seis de la mañana para faenar junto a la tripulación, una experiencia apta para mayores de 16 años.
La lonja del pescado y su subasta
Junto al museo se encuentra la lonja de Palamós, donde cada tarde, alrededor de las cuatro, se celebra la subasta de pescado. Este evento es como un espectáculo moderno similar a la bolsa de Wall Street, observable desde un mirador acristalado, donde los compradores pujan mediante pulsadores electrónicos en una subasta a la baja (de mayor a menor precio) en tiempo real.