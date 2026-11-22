Santander tiene una relación íntima y exigente con su despensa. En una plaza donde el producto de mar y montaña se mide con lupa, Kandela ha sabido hacerse un hueco propio apostando por una cocina de fuego directo, respeto absoluto por la materia prima y una ejecución que huye de estridencias innecesarias para centrarse en lo verdaderamente importante: el sabor y el punto exacto.

La parrilla del restaurante Kandela.

El alma de este proyecto del Grupo Riojano late en torno a las brasas. Desde el primer momento, la propuesta de Kandela deja clara su declaración de intenciones: elevar la cocina tradicional de parrilla mediante una selección rigurosa de proveedores y una técnica depurada en el manejo del carbón. El ambiente del local acompaña esta filosofía, ofreciendo un espacio cálido, acogedor y sin pretensiones donde el protagonismo recae íntegramente en lo que llega a la mesa y en un servicio de sala atento y cercano.

El fuego como centro de todo

Puerros escalibados, salsa romesco y avellanas.

La experiencia gastronómica arranca demostrando que el fuego también sabe tratar con delicadeza al mundo vegetal. Buena prueba de ello son los puerros escalibados, salsa romesco y avellanas (16 €). El asado lento sobre la brasa confiere a la hortaliza una textura melosa y un sutil matiz ahumado que encuentra su contrapunto perfecto en la untuosidad y acidez equilibrada del romesco, mientras que el toque crujiente de las avellanas aporta un juego de texturas redondo.

Cuando llega el turno del plato principal, Kandela despliega todo su músculo carnívoro con un imponente chuletón de vaca Frisona gallega con más de 40 días de maduración (95 € / kg) de Discarlux. La pieza llega a la mesa trinchada al punto elegido por el comensal —en nuestro caso, poco hecho—, exhibiendo una infiltración notable, un sellado exterior caramelizado y un interior tierno, jugoso y lleno de profundidad gustativa, fruto de un proceso de maduración medido para potenciar la complejidad sin enmascarar la nobleza de la carne.

Chuletón de vaca frisona gallega con más de 40 días de maduración.

Lejos de relegar las guarniciones a un mero trámite, el restaurante acompaña el corte con dos elementos que cumplen una función esencial de equilibrio en el paladar. Por un lado, una ensalada de lechuga viva, fresca y tersa, encargada de limpiar y refrescar entre bocado y bocado; por otro, unos pimientitos weko asados con su aliño (6,50 €), dulces, carnosos y con ese punto justo de brasa y jugo que los convierte en un acompañamiento de primer nivel.

Pimientitos weko asados con su aliño.

Para redondear la propuesta sólida, Kandela cuida con mimo su oferta líquida. La bodega está diseñada con criterio para dialogar con la intensidad de las brasas, combinando grandes referencias clásicas de denominaciones históricas como Rioja o Ribera del Duero —imprescindibles para escoltar cortes madurados de vacuno— con etiquetas de pequeños productores, vinos atlánticos y propuestas más frescas que permiten armonizar tanto los entrantes vegetales como los platos más contundentes de la carta.

En definitiva, Kandela se consolida como una parada obligatoria en la capital cántabra para los amantes del buen producto y la parrilla honesta, un lugar donde la técnica está al servicio de la memoria gustativa y cada plato invita a disfrutar sin prisas por un precio medio de 70 €.

El acogedor comedor del restaurante Kandela.

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Datos de interés

Kandela

Página web: www.kandela.es

Dirección: Calle de Bonifaz, 9. Santander

Teléfono: 942 526 583

Horario: de lunes a sábado de 13:30 a 16:00 y de 20:30 a 23:00; domingos, de 13:30 a 16:00.

Ticket medio: 70 €

Instagram: @kandela_santander

Valoración: 7 fogones