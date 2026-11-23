Hay caminos que se adentran entre encinares, cumbres desde las que contemplar la sierra y embalses en los que cambiar las botas de montaña por la piragua. La Sierra Oeste de Madrid reúne todos esos planes en una misma comarca, donde la naturaleza convive con pueblos de historia centenaria, viñedos y rincones que merece la pena descubrir sin prisas.

Entre la Sierra de Guadarrama y la zona oriental de la Sierra de Gredos, este territorio de casi 991 kilómetros cuadrados ofrece paisajes muy distintos, desde montañas y valles encajados hasta las vegas de los ríos. Sus más de 53.000 habitantes dan vida a una comarca que permite organizar una escapada rural a poca distancia de la capital, tanto para quienes buscan actividad al aire libre como para quienes prefieren recorrer sus pueblos y conocer su patrimonio.

La campaña Vuelve a vivirla, puesta en marcha por la Comunidad de Madrid, con el patrocinio del programa Pueblos con Vida, busca impulsar las visitas a las localidades afectadas por el gran incendio de este verano y contribuir a la recuperación de su actividad económica. Una invitación a disfrutar de sus paisajes, alojamientos, restaurantes y comercios, y a descubrir todo lo que la Sierra Oeste sigue ofreciendo.

Senderos, cumbres y aventuras en el agua

Para quienes disfrutan caminando, la comarca cuenta con rutas que permiten adentrarse en sus paisajes. En Navalagamella, la Ruta de los Molinos del río Perales discurre por un entorno de encinares en el que el recorrido invita a detenerse y observar la fauna local. En Robledo de Chavela, el Pico de La Almenara, con 1.259 metros de altitud, ofrece una opción para practicar senderismo, montañismo y orientación, además de contemplar las vistas panorámicas de la zona.

Centro Cultural Carmen de la Rocha

La Peña de Cenicientos es otro de los enclaves para quienes buscan una salida más exigente, con posibilidades para la escalada y el montañismo. Y para una jornada de aventura en familia, en Pelayos de la Presa hay circuitos entre árboles con puentes, redes, plataformas y tirolinas.

El agua también tiene un papel protagonista. El embalse de San Juan, entre San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, permite practicar actividades como el piragüismo y el paddle surf. Sus orillas ofrecen, además, otra forma de disfrutar del paisaje y pasar el día al aire libre.

Bosques y paisajes

La Sierra Oeste cambia de aspecto con cada estación, y el otoño es una buena época para recorrer sus espacios naturales. En Rozas de Puerto Real se encuentra el castañar más grande de la Comunidad de Madrid, un bosque especialmente atractivo cuando las hojas adquieren tonos dorados, ocres y rojizos.

Castañar de Rozas de Puerto Real

En Zarzalejo, las montañas y antiguas canteras dibujan un paisaje singular, mientras que los viñedos de Villa del Prado recuerdan la tradición agrícola de la comarca. Los espacios naturales que rodean el río Alberche completan una oferta en la que se puede combinar una ruta a pie con la visita a distintos municipios.

Más allá de los recorridos conocidos, el atractivo está también en la posibilidad de improvisar una parada, pasear por las calles de un pueblo o sentarse a disfrutar de la gastronomía local. La Sierra Oeste ofrece una escapada que combina naturaleza y vida rural sin necesidad de alejarse demasiado de Madrid.

Villa del Prado

Huellas de la historia

La comarca no solo se descubre caminando. Su patrimonio permite completar las rutas al aire libre con visitas a castillos, monasterios, iglesias y otros edificios que cuentan la historia de sus municipios.

En San Martín de Valdeiglesias, el castillo de la Coracera es uno de los grandes referentes históricos de la zona. En Pelayos de la Presa, el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias constituye uno de los conjuntos religiosos más destacados de la comarca. Y en Cadalso de los Vidrios, el palacio de Villena permite acercarse a la arquitectura histórica de la localidad.

También merece una parada el yacimiento de Piedra Escrita, en Cenicientos, declarado Bien de Interés Cultural. En Colmenar del Arroyo se encuentra el Blockhaus-13, una fortificación construida durante la Guerra Civil, mientras que Villa del Prado conserva la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, con elementos arquitectónicos de los siglos XV y XVI. En Valdemaqueda, el puente Mocha añade otro punto de interés a la ruta, conocido popularmente como puente romano.

Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva

La Sierra Oeste reúne propuestas para pasar el día o quedarse un fin de semana: rutas por el campo, deportes de aventura, visitas culturales, gastronomía y alojamientos rurales. A ello se suman lugares singulares como el Museo Lunar de Fresnedillas de la Oliva, vinculado a las misiones Apolo, y la estación de seguimiento espacial de Robledo de Chavela, que conecta esta comarca con algunos de los hitos de la exploración espacial.

Visitar la Sierra Oeste es una oportunidad para descubrir una parte menos conocida de Madrid y, al mismo tiempo, apoyar a quienes mantienen vivos sus pueblos. Basta con elegir una ruta, reservar una comida o un alojamiento y dejarse llevar por una comarca que tiene mucho más que ofrecer de lo que parece a primera vista.