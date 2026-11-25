Es aconsejable comenzar a mirar precios si se tiene pensado viajar el año que viene, ahora, aprovechando las ofertas del Black Friday. Valga como el mejor ejemplo en este sentido el descuento para esta fiesta del comercio que presenta Bahía Príncipe Hotels & Resorts que llega hasta el 50% en una selección especial para hoteles de España y el Caribe. El plazo para realizar las reservas comenzó el pasado 17 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 3 de diciembre, con la posibilidad de viajar hasta el 31 de diciembre de 2027.

Se prevé todo un acierto el que la cadena hotelera aproveche estas fechas, en las que cada vez más españoles adelantan la contratación de sus vacaciones, para rebajar el precio de sus alojamientos. A la oferta de hoteles en Black Friday se suma un descuento extra del 5% con el código BF26 en establecimientos de España, México y Jamaica.

También hay ventajas para quienes viajen en familia. En algunos hoteles del Caribe, el primero de los hijos de hasta 12 años podrá alojarse gratis, siempre que comparta habitación con dos adultos y la estancia se ajuste a las condiciones de la campaña. Los establecimientos de Canarias también contemplan rebajas del 50% en el alojamiento de los menores.

Vacaciones en Tenerife y Mallorca

Dentro de España, la oferta de Bahía Príncipe se reparte entre Canarias y Baleares. En Tenerife, donde la temporada de playa se prolonga bastante más que en la Península, es posible plantearse unas vacaciones en pleno invierno. De hecho, para quienes tienen libertad para elegir sus días de descanso, viajar en febrero o marzo suele resultar bastante más económico que hacerlo en agosto.

Mallorca es otra de las islas en las que se podrán aprovechar las rebajas de la compañía. En este caso, puede ser interesante dejar resueltas las vacaciones de verano con varios meses de antelación. Los precios del alojamiento en Baleares suelen subir considerablemente conforme se acercan julio y agosto, sobre todo en las localidades costeras.

República Dominicana, México y Jamaica

Para aquellos que llevan tiempo pensando en hacer un viaje al Caribe, estos días pueden ser un buen momento para consultar cuánto les costaría. Bahía Príncipe tiene una amplia presencia en República Dominicana, con hoteles en Punta Cana y Samaná, entre otros destinos. La mayoría de estos establecimientos funcionan bajo el régimen de todo incluido, una fórmula muy extendida entre los españoles que viajan al país.

En México, la compañía dispone de varios complejos hoteleros en la Riviera Maya. Es un destino que permite pasar unos días de playa y dedicar otros a conocer lugares como Tulum, visitar alguno de los numerosos cenotes de la zona o acercarse a las antiguas ciudades mayas.

La campaña llega también a Jamaica, una isla bastante menos habitual entre los turistas españoles que las dos anteriores y que cuenta con atractivos tan diversos como las cascadas del río Dunn, las playas de arena blanca y una cultura musical conocida en todo el mundo.

Conviene consultar varias fechas antes de reservar

Aunque todavía quedan días para que termine la promoción, es preferible no apurar demasiado el plazo. Hay que tener en cuenta que la disponibilidad de habitaciones a los precios anunciados es limitada, especialmente para determinadas fechas y categorías de alojamiento.

Si existe cierta libertad para elegir el periodo de vacaciones, merece la pena hacer varias búsquedas cambiando los días de llegada y salida. Asimismo, antes de pagar una estancia con tantos meses de antelación, conviene comprobar qué posibilidades ofrece el hotel de modificar la reserva o cancelarla si finalmente cambian los planes.