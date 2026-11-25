Dabiz Muñoz ha lanzado su nueva colección de turrones y, como ocurre cada año, las redes sociales ya se han llenado de vídeos de degustaciones y opiniones muy diversas.

Esta vez, la colección está compuesta por cuatro propuestas todavía menos tradicionales: el turrón de lasaña de fresas con bechamel de leche condensada, de cookie dough, de pannacotta con trufa negra y de huevo frito con patatas. Cada uno se vende a un precio de 17,50 euros. Se pueden comprar, por ejemplo, en El Corte Inglés, y quienes se lanzan a probarlos todos desembolsan 70 euros.

El más polémico, al menos en las primeras reviews que circulan por las redes, parece ser el de huevo frito con patatas. Una creadora de contenido ha compartido la degustación de los cuatro. Precisamente, enseña el ticket de la compra. "Probando los turrones de Dabiz Muñoz, y han costado la friolera de 70 eurazos", introduce. Antes de probarlo, ya anticipaba que probablemente sería el más criticado. "Me juego lo que quieras a que va a ser el más criticado", ha comentado.

Sorprendentemente, su impresión cambia tras probarlo. "Se lo he escuchado decir a él, pero no me lo creía, sabe al aceitillo del huevo frito y a la puntillita. Tengo que admitir que está bueno. La idea me parecía una guarrada, pero ha conseguido un equilibrio perfecto entre lo dulce y que te recuerde al huevo frito", ha explicado.

No todos han tenido la misma experiencia. Un grupo de murcianos también ha probado precisamente esta variedad en un vídeo que se ha viralizado. "Me cago en Dios. Sabe a patatas fritas, puaj", ha reaccionado uno de ellos. Otra de las participantes incluso lo escupe y asegura que "no me gusta nada". El último chico, por su parte, inicialmente lo percibe dulce, aunque después reconoce que "la patata te viene luego".

Opiniones para todos los gustos

Peldanyos, que cada año se suma a la cata de los turrones de Dabiz Muñoz, también ha publicado su análisis de esta nueva colección. Sobre el de lasaña de fresas, ha señalado: "Qué mezcla de sabores super loca, yo esperaba más presencia de la fresa". El de cookie dough, en cambio, le ha convencido especialmente: "Este podría llegar a ser uno de mis turrones favoritos de Dabiz Muñoz".

El de huevo frito vuelve a ocupar buena parte de sus comentarios. "Necesito una semana para reflexionar sobre cómo me hace sentir este turrón exactamente. Confirmamos que es el turrón más loco de sabor que he probado nunca. Mola, está guapo y me ha gustado. Ahora, que me haya gustado no significa que es para todo el mundo", ha valorado.

La propuesta de lasaña de fresas tampoco ha pasado desapercibida en otras degustaciones. Teresa Sanz, otra influencer, ha comprado este turrón, aunque su experiencia no ha sido precisamente la esperada. En su vídeo muestra que el producto está dañado y se queja: "Está reventado, qué rabia, te gastas una pasta en estos turrones".

Sobre el sabor, tampoco termina de encontrar lo que esperaba. "No sé a qué me tiene que saber una lasaña de fresas. No está malo, ¿me gastaría yo 17,50 por este sabor en concreto? No, no tiene nada de especial", ha dicho.

¿A qué saben los turrones de este año?

Las cuatro variedades llegan con ingredientes y combinaciones que buscan reproducir sabores reconocibles en formatos poco habituales.