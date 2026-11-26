Pocas instituciones definen tan bien la cultura laboral y gastronómica española como el menú del día. Lejos de ser un mero trámite para comer fuera de casa entre semana, el formato vive una segunda juventud en la que el producto de temporada y la técnica se ajustan a bolsillos cotidianos. Así lo ha confirmado la primera edición de los premios Top Menú 2026, impulsados por Edenred, que tras recoger más de 24.000 votos de comensales repartidos entre 12.000 establecimientos de todo el país, ha dictado sentencia: el mejor menú del día de España se sirve en Madrid, concretamente en Casa Neura.

La gala de entrega, celebrada este miércoles en Madrid con la presencia de la chef y ganadora de MasterChef Ana Iglesias como embajadora del certamen, sirvió para tomar el pulso a un sector hostelero que resiste al incremento de los costes manteniendo precios competitivos. El resultado final dibuja un podio íntegramente madrileño con tres filosofías culinarias muy distintas, demostrando que la calidad al mediodía no responde a una única fórmula.

Producto de mercado a 15 euros

Situado en el número 80 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en pleno barrio de Retiro, Casa Neura ha convencido al público gracias a una propuesta honesta basada en la cocina casera, el respeto por la temporalidad y una rotación semanal de su carta. Por 15 euros, el comensal encuentra un equilibrio entre el recetario tradicional y guiños contemporáneos que elevan el listón habitual de la franja de mediodía, con elaboraciones como su risotto de calabaza o el salmón con boniato asado.

La plata de esta edición viaja hasta el norte de la región, a Tres Cantos, donde Fogones Restobar ha conquistado el segundo puesto. Bajo la batuta del chef Mariano Gabriel Piñeiro Chescotta, el local propone un mestizaje poco habitual en los menús diarios al cruzar la parrilla argentina con la tradición española e italiana. Sus propuestas, que oscilan entre los 14 y los 15 euros, permiten disfrutar desde empanadas criollas o milanesa a la napolitana hasta ravioles de espinaca y ricota.

El bronce recae en un viejo conocido de la escena madrileña: 80 Grados. La enseña logra trasladar su filosofía de cocina creativa y técnica de baja temperatura al ritmo del mediodía por 16,50 euros. Su seña de identidad, los característicos miniplatos con presentaciones cuidadas y juegos de texturas, demuestra que la innovación gastronómica también tiene cabida en la pausa para comer de la jornada laboral.