Grosso Napoletano vuelve a reinar en el panorama gastronómico internacional. La cadena española, que cuenta actualmente con 50 establecimientos repartidos por toda España, ha reconquistado este jueves en Milán el primer puesto de la clasificación 50 Top World Artisan Pizza Chains 2026, recuperando así un liderazgo que ya ostentó hace dos años.

El podio de esta edición, la única guía del mundo dedicada exclusivamente a las cadenas de pizzerías artesanales, se completa con un empate en la segunda posición entre la histórica marca italiana Da Michele —con más de 80 locales en todo el planeta— y Big Mamma Group, grupo con fuerte presencia en Europa —incluida España—, Reino Unido y México, y a punto de desembarcar en Estados Unidos. El tercer cajón es para la cadena brasileña Bráz, que suma cerca de una veintena de restaurantes.

Gran presencia española en el ránking

Más allá del triunfo absoluto de Grosso Napoletano, la gastronomía española celebra el reconocimiento a otras tres enseñas nacionales dentro del listado principal de las 50 mejores cadenas del mundo. Can Pizza se sitúa en el puesto 16. Garden Pizza ocupa la posición 24 y se alza además con el premio especial Green Oven 2026, que distingue las prácticas sostenibles y el respeto al medioambiente. Infraganti entra en el puesto 30 y conquista el galardón Best Customer Satisfaction 2026, otorgado a la mejor satisfacción del cliente.

En el resto del top ten mundial figuran nombres de referencia como la suiza Luigia (4.º), la debutante Diego Vitagliano Pizzeria (5.º), la francesa Gruppo Peppe (6.º), la ítalo-británica Berberè (7.º), la británica Pizza Pilgrims (8.º), la australiana 400 Gradi (9.º) y un empate en el décimo lugar entre la japonesa 400℃ PIZZA y la italiana Errico Porzio.

3.000 millones de facturación

Las cifras de la guía reflejan el músculo económico de un modelo de restauración que logra escalar sin perder el carácter artesanal. La edición de 2026 reúne un total de 78 marcas —52 en la clasificación principal debido a los empates y 26 en la categoría de Excelentes—, que suman alrededor de 1.600 locales y una facturación anual conjunta estimada en 3.000 millones de dólares.

"La expansión de las cadenas de pizzerías demuestra hasta qué punto la pizza artesanal se ha convertido en un fenómeno global. El reto está en crecer sin renunciar a la calidad, la identidad y el cuidado del producto", destacan Barbara Guerra, Luciano Pignataro y Albert Sapere, responsables de la publicación.

Como es habitual en el grupo editorial 50 Top, el veredicto es fruto de visitas anónimas realizadas durante todo el año por inspectores independientes que abonan su propia cuenta y evalúan tanto la calidad del producto como el servicio y la experiencia global del cliente.

Premios Especiales 2026

Junto al ránking general, la organización ha entregado sus distinciones individuales a las enseñas más destacadas en cada área:

50 Top World Artisan Pizza Chains 2026

Grosso Napoletano Big Mamma Group (ex aequo) Da Michele (ex aequo) Bráz Luigia Diego Vitagliano Pizzeria Gruppo Peppe Berberè Pizza Pilgrims 400 Gradi 400℃ PIZZA (ex aequo) Errico Porzio (ex aequo) Vincenzo Capuano Pizzana Eataly Sorbillo 1900 Pizzeria Can Pizza Capuano's La Braciera Fradiavolo FRESCO Rudy's Paulie Gee's Ferro e Farinha Garden Pizza Doppio Zero Stellina Pizzeria L'Elementare Alice Pizza CIBO Infraganti Zia Lucia Napulé Via Tribunali Menchetti OLIO welovepizzanapoletana Pizzium SOLO PIZZA Napoletana mammamia! Rossopomodoro No. 900 Fratelli La Bufala Vasinikò Villa Paradiso 60 seconds to napoli Da Nanni Carpe Diem Pummarola Madison Basta The Pizza Bakery

Nota: Aunque el listado consta de 52 marcas, la numeración oficial mantiene el corte en el puesto 50 debido a los empates técnicos en la segunda y décima posición.