En un momento en el que el consumidor busca equilibrar el cuidado personal con el disfrute alrededor de la mesa, hay un alimento de toda la vida que está viviendo un auténtico renacer. Hablamos de la carne de conejo, una joya de la dieta mediterránea que demuestra que comer bien, ligero y con raíces sigue siendo la mejor fórmula para sentirnos vitales.

Lejos de ser solo un recuerdo de las comidas familiares del domingo, este producto blanco y magro se está volviendo a consolidar como un imprescindible para quienes apuestan por una alimentación equilibrada sin renunciar al placer culinario.

Los expertos en nutrición lo tienen claro: por su perfil equilibrado, la carne de conejo es una opción ideal para incluir en nuestros menús entre tres y cuatro veces por semana. Aporta proteínas de alto valor biológico con un contenido muy bajo en calorías (apenas 131 kcal por cada 100 gramos), grasas y sodio. Además, es fuente natural de vitaminas del grupo B (B3, B6 y B12), que ayudan a reducir el cansancio, y de minerales esenciales como el fósforo, el potasio y el selenio, fundamentales para el cuidado de huesos y músculos.

Pero sus beneficios van mucho más allá del plato. Elegir carne de conejo producida en Europa supone respaldar un modelo ganadero de máxima exigencia en seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal. Es, además, una apuesta directa por la sostenibilidad y por el futuro de nuestro medio rural, donde estas explotaciones familiares generan empleo estable —con una destacada presencia femenina— y ayudan a mantener vivos nuestros pueblos.

'Abuelos Influencers': el movimiento que une generaciones

Todo ello está en el corazón de la campaña 'Abuelos Influencers', impulsada por la Organización Interprofesional Cunícola (INTERCUN) junto a su homóloga húngara (Nyúl Terméktanács) y cofinanciada por la Unión Europea.

Esta se centra en acercar este producto tanto a los hogares tradicionales como a los nuevos públicos en las redes sociales o los festivales, demostrando que nuestros mayores son los verdaderos referentes a la hora de entender la cocina: sin necesidad de artificios, con productos de verdad y convirtiendo cada receta en una excusa para reunir a la familia.

Ya sea en guisos a fuego lento, o simplemente a la plancha o en la freidora de aire, su textura tierna y su capacidad para absorber aromas la hacen tan versátil como sencilla de preparar en el día a día.

Si tú también quieres llevar a tu mesa el sabor de quienes llevan toda la vida comiendo bien, toma nota de la receta que encontrarás a continuación, creada para la campaña por la influencer Lidia de la O Mancilla (@atrapadaenmicocina) o descubre decenas de ideas en: disfrutalacarnedeconejo.eu

Pasta con carne de conejo, cherries asados y albahaca

Para conquistar a los millennials.

Ingredientes:

(para 4 personas)

300 g de carne de conejo

250 g de pasta corta

200 g de tomates cherry

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Albahaca fresca

Queso rallado

Sal y pimienta

Elaboración

Asa los tomates cherry con el ajo y un chorrito de aceite de oliva (180º, 20 min). Cuece la pasta en abundante agua con sal según las indicaciones del fabricante. En una sartén con un poco de aceite, dora la carne de conejo. Escurre la pasta y mézclala en la sartén con la carne de conejo y los tomates. Fuera del fuego, termina con unas hojas de albahaca y queso rallado al gusto.

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