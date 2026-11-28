En una nueva entrega de El Placer de Viajar, el podcast de viajes de Libertad Digital y esRadio, sus conductores Carmelo Jordá y Kelu Robles proponen un recorrido por dos destinos mediterráneos con una profunda carga histórica y patrimonial: la capital de Malta, La Valeta, y el municipio ibicenco de Sant Josep de sa Talaia, dos islas muy bellas y que comparten el hecho de tener las fortificaciones más impresionantes y bellas del Mediterráneo. Además, en el último tramo antes de repasar la actualidad turística con Santi Molina.

Carmelo Jordá relata su experiencia en La Valeta, una urbe marcada indeleblemente por el Gran Sitio de Malta de 1565, acontecimiento histórico que impulsó a las potencias europeas a financiar la construcción de formidables fortificaciones en toda la isla. Gracias a eso, la capital maltesa destaca por sus increíbles murallas y, además, por su extraordinario puerto natural, su singular trazado en cuadrícula adaptado a una orografía con muchas cuestas y el característico tono dorado de la piedra arenisca con la que están levantados casi todos sus edificios singulares y viviendas.

Entre los enclaves indispensables de la ciudad figuran la moderna entrada en el centro histórico y la sede parlamentaria proyectada por Renzo Piano, el histórico Albergue de Castilla y los Jardines Superiores de Barrakka, célebres por su doble arcada y sus panorámicas sobre el Gran Puerto. En el plano artístico, la Concatedral de San Juan sobresale no solo por su fastuosa ornamentación barroca y sus lápidas de mármol policromado, sino por albergar dos lienzos capitales de Caravaggio, destacando el monumental cuadro de la decapitación de San Juan Bautista.

La huella de la Segunda Guerra Mundial constituye otro de los grandes atractivos de la isla, considerada el enclave más bombardeado durante la contienda en suelo europeo. Los viajeros pueden descender a la red subterránea que albergaba las Lascaris War Rooms, el centro neurálgico desde donde se coordinaron operaciones estratégicas decisivas como la invasión aliada de Sicilia, además de recorrer diversos refugios civiles habilitados frente a los ataques aéreos en La Valeta y la vecina Birgu.

Sant Josep, esencia de Ibiza

En la segunda parte del episodio, Kelu Robles descubre los atractivos de Sant Josep de sa Talaia, uno de los municipios más extensos e interesantes de Ibiza, demostrando que la isla tiene muchísimo que ver y que disfrutar más allá de la temporada estival de fiesta y discotecas que la han hecho famosa en todo el mundo.

La identidad del municipio está ligada de forma directa al Parque Natural de Ses Salines y a la industria salinera, un recurso mercantil clave que históricamente atrajo el comercio mediterráneo y obligó a levantar torres defensivas costeras como la Torre de la Sal Rosa para repeler las incursiones piratas berberiscas que asaltaron la isla durante siglos.

El legado arqueológico ibicenco se hace patente también en el asentamiento fenicio de Sa Caleta, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, y en el enclave de Ses Païsses de Cala d'Hort, donde coexisten una necrópolis púnica y restos agrícolas romanos. La conservación de oficios tradicionales como la manufactura del esparto y los platos de cocina campesina tradicional como los huesos con col completan una visión sosegada y patrimonial de la isla balear.

La navegación hacia los imponentes islotes de Es Vedrà y Es Vedranell a bordo de un llaüt tradicional brinda una estampa paisajística única envuelta en leyendas populares.

Hoteles, aviones y exposiciones

Para finalizar el programa, Santi Molina resume las noticias del sector turístico, entre las que sobresalen aperturas hoteleras en Bangkok, Zanzíbar y Antequera, nuevos enlaces aéreos hacia Francia y Estados Unidos, y la destacada exposición dedicada a Zurbarán en el Museo del Louvre de París.