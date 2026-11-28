El fenómeno conocido como reservas fantasma o no show —el hábito de reservar una mesa para después no presentarse ni avisar con antelación— se disparó tras las restricciones de la pandemia como una práctica recurrente. La costumbre de asegurar sitio de manera simultánea en varios locales para después elegir a última hora ha generado un perjuicio evidente para los empresarios, que afrontan costes fijos muy elevados en alquileres céntricos y género perecedero. Sin embargo, las medidas de gestión implantadas han comenzado a frenar este impacto en la facturación del negocio gastronómico.

Según los datos facilitados por la plataforma TheFork a la agencia EFE, las cancelaciones imprevistas o ausencias injustificadas llegan a acarrear pérdidas de hasta el 20 % de la recaudación en periodos clave como la Navidad. El secretario general de la asociación Hostelería de España, Emilio Gallego, ha advertido de que la posibilidad de sufrir este problema representa un revés severo para la viabilidad de las compañías, en especial para aquellas ubicadas en áreas urbanas donde el metro cuadrado tiene un coste exorbitante y el espacio físico no sobra.

Para atajar este quebranto, los establecimientos han recurrido a fórmulas habituales en el transporte aéreo o las pernoctaciones, basadas en el compromiso contractual y la responsabilidad individual del usuario. En la actualidad, el 21 % de los locales exige ya una fianza con tarjeta de crédito para garantizar la reserva mediante preautorización bancaria, una cifra que duplica la registrada en 2023. Asimismo, un 7 % aplica ya el cobro parcial por adelantado del menú, triplicando las cifras de hace dos años.

La adopción de estas medidas preventivas ha permitido recortar la tasa de ausencias al 3,3 %, situándola por debajo de la media general del mercado. A estas cautelas se añaden avisos por correo electrónico o mensajería y la penalización a reincidentes; la plataforma cancela la cuenta a quienes acumulen cuatro faltas en un año. Entre las razones confesadas por los usuarios destacan el olvido (55 %), imprevistos sobrevenidos (38 %) y la vergüenza a descolgar el teléfono para avisar (7 %).

Frente a las protestas de organizaciones como Facua, que tildan algunas sanciones de desproporcionadas, los hosteleros reivindican su derecho a protegerse mediante la seguridad jurídica y contractual frente a prácticas informales que no solo dañan la cuenta de resultados, sino que privan de mesa a clientes que sí cumplen con sus compromisos.