En Montia, en San Lorenzo de El Escorial —recientemente galardonado como mejor restaurante del año en la Comunidad de Madrid—, el monte no es una postal ni una estación pasajera: es el punto de partida de todo. Con Spora, el chef Dani Ochoa trasciende el clásico menú micológico para construir un recorrido en formato XL donde el hongo actúa como protagonista, condimento, textura, recurso de curación e incluso hilo conductor del apartado dulce.

El chef Dani Ochoa recolectando setas.

No sustituye a los menús habituales de la casa, sino que permite al comensal elegir una inmersión total en el universo fungi. Como resume el propio chef, se trata de compartir años de observación y pasión por las setas, combinando bocados donde el producto se disfruta de forma reconocible con otros donde ejerce de aliño, potenciador de sabor o elemento de curación sobre carnes de caza.

La Sierra como brújula diaria

Cocinar setas silvestres al nivel de detalle que exige Spora obliga a vivir pendiente del campo sin tregua. Dani Ochoa recorre la Sierra de Guadarrama —a veces incluso en patinete— para detectar qué especies empiezan a asomar antes de coordinarse con el recolector profesional Marcos Pascal, apoyándose en el carné de recolección del propio equipo y en una red de proveedores de toda España que varía según el clima.

Dani Ochoa muestra un níscalo recién recolectado en la Sierra de Guadarrama.

Lejos de la regularidad de otros ingredientes, cada tanda cambia en tamaño, humedad, hojas o tierra adherida, obligando a adaptar la limpieza y la técnica día a día. Aunque en los últimos años el otoño arranca más tarde en la zona centro, la suavidad de algunas heladas permite alargar la temporada con especies invernales como las tricolomas de pistas.

Frente al descarte habitual de ejemplares muy maduros o recortes de limpieza, Ochoa aprovecha esa concentración aromática para elaborar garums ahumados, sales, fondos y polvos cargados de umami. "En la rareza veo la oportunidad, la belleza", asegura el chef a Libertad Digital.

La sala de Montia.

Ese vínculo territorial se extiende hasta la mesa gracias a cinco artesanos locales de la sierra (de cerámica, madera y cristal) que firman vajillas personalizadas para cada pase, además de las salidas micológicas y experiencias con productores que el restaurante organiza bajo reserva.

Del yodo al dulce

El recorrido abre boca con el pan de centeno, maíz, serrana y semillas del Obrador Abantos (San Lorenzo de El Escorial) acompañado de aceite arbequina de Oleum Laguna (Villaconejos) y tres bocados iniciales que ya te ponen en alerta del altísimo nivel de un menú que vas a disfrutar de principio a fin: tortilla de chalotas y boletus, galleta de paté de torcaz y tosta picante de shiitake y hierbas del huerto. A partir de ahí, el menú se despliega en catorce pases que rompen cualquier cliché micológico.

Rebozuelo, mantequilla y azafrán.

El diálogo marino y mineral arranca con níscalo, erizo y piña verde, potenciado con aceite de piña de pino y ortiga frita con crema de almendra, y la seta de ostra (llanera) con crema de ostra y esferas de limón, jugando con las texturas gelatinosas y los aromas yodados. Le sigue un mar y montaña visual y táctil con trompetas negras, sepia y aceituna negra, donde el hongo recuerda al mordisco de un chipirón guisado, antes de dar paso al boletus y garum ahumado, montado con su propio jugo y sal de limpieza, y al rebozuelo, mantequilla y azafrán con caldo reducido de ternera, calabaza confitada y polvo de Amanita caesarea.

Callos de monte.

Continúa el fantástico nivel de técnica y sabor con fondos, caza y casquería fina que se dan la mano en los siguientes pases que comienzan con una intensidad que sube con la royal de liebre a la royale y champiñón, un juego doble entre ambas elaboraciones cubierto de champiñón rallado, y la yema de huevo perfecta, huevas de trucha y boletus, acompañada de puntilla frita aliñada con polvo de setas maduras y demi-glace micológica. El tramo carnívoro continúa con ciervo, bellota y níscalo, con la carne curada en polvo de boletus y crema de bellota silvestre, unos callos de monte elaborados con seta coliflor —Sparassis crispa— y salsa especiada de pata de vaca con librillo crujiente, y un arroz de jabalí con sofrito de setas y costilla del propio animal, un plato que está al nivel de los mejores arroces de Levante.

Arroz de jabalí.

El cierre dulce también tiene acento silvestre y comienza con un pase que aligera el paladar con una ensalada de espinacas y helado de queso, con miel y queso de cámara de Ávila; un pepito de boletus en formato profiterol relleno de crema y gel del hongo; la Fistulina hepática y almendra amarga silvestre trabajada con fresas para aprovechar el jugo rojizo de esta "lengua de buey"; y un último pase de angula de monte, pacharán y piñón con helado, piñón garrapiñado y el contrapunto amargo de la artemisa Coca-Cola.

Bodega de mínima intervención

En Montia, la parte líquida habla el mismo idioma libre y radical que los fogones. Ochoa apuesta por vinos naturales, de mínima intervención, procedentes de viñas autóctonas, sin filtrar y sin sulfitos, buscando perfiles turbios, oxidativos o sorprendentes que dialoguen con cada pase.

El vino picante de Montia.

El maridaje diseñado para este recorrido recorre referencias muy personales dentro y fuera de España, incluyendo etiqueta propia de la casa.

Blancos, brisados y de crianza: Never too Late 2018 (Cos a Cos, tardana de Valencia), Evolución 2012 (Microbio Wines, verdejo de Segovia), Blonde 2024 (Andrea Calek, viognier de Ardèche), Riesling 23/24 (Kumpf y Meyer, Alsacia) y el propio Montia Naranja Tinaja 2025 (airén y tardana elaborado en San Lorenzo de El Escorial).

Tintos de perfil fluido y aromático: Punt Villegas 2022 (La Furtiva, cariñena del Empordà), Teresa La Grande 2023 (Cascina Tavijn, ruchè del Piamonte), Les Rouges 2023 (Simon Busser, cot/malbec de Cahors), Hot Sangria for Montia 2022 (Nuria Renom, merlot del Garraf-Penedès) y Vie 2023 (Clos Massotte, cencibel de Languedoc).

Vinos elaborados para Montia.

Armonías dulces y singulares para el tramo final: Cydonia 2019 (Weidmann & Groh, manzana y membrillo de Hessen, Alemania), 6to Elemento Orange 2020 (Rafa López, viura de Venta del Moro), Bugey Cerdon 2025 (Domaine Bartucci, espumoso rosado ancestral de gamay, poulsard y chardonnay, Francia) y Equicornio 2025 (Antonio de Fábula, monastrell de Murcia).

Fistulina hepática y almendra amarga silvestre.

Spora en Montia es una visita obligada para quienes entienden la gastronomía como un viaje de campo, curiosidad y carácter propio. En San Lorenzo de El Escorial, Dani Ochoa logra que el universo de los hongos deje de ser un simple guiño otoñal para convertirse en un lenguaje entero que atraviesa el menú —de los contrastes yodados y las carnes de caza hasta los postres más inesperados—, arropado por el pulso vivo de la Sierra de Guadarrama y una selección de vinos naturales sin concesiones que convierten cada pase en una experiencia difícil de olvidar.

Experiencias a medida

Montia amplía su propuesta más allá de la sala con jornadas diseñadas a medida para grupos privados, empresas, celebraciones o agencias que combinan actividad guiada en la Sierra de Guadarrama y comida en el restaurante (con posibilidad de maridaje o incluso Caja Montia en el monte cuando las condiciones lo permiten). Entre las experiencias recogidas en su web destacan:

El chef Dani Ochoa en plena Sierra de Guadarrama. Salida a por setas: Recorrido guiado con el equipo de Montia en temporada para aprender a leer el bosque, detectar señales, recolectar con respeto y seguridad (sujeto a permisos, clima y época del año, habitualmente de media jornada).

Pesca en los ríos de la sierra: Salida fluvial junto a Dani Ochoa adaptada al nivel del grupo y a las condiciones del día, con equipo facilitado por el restaurante y dentro de la normativa correspondiente.

Salida fluvial junto a Dani Ochoa adaptada al nivel del grupo y a las condiciones del día, con equipo facilitado por el restaurante y dentro de la normativa correspondiente. Aves rapaces y cetrería: Sesión de aproximadamente una hora y media junto al maestro cetrero Jesús Gómez Martín con demostración de vuelo y claves sobre el manejo y la relación con el entorno.

Sesión de aproximadamente una hora y media junto al maestro cetrero Jesús Gómez Martín con demostración de vuelo y claves sobre el manejo y la relación con el entorno. Paseos a caballo y golf en la naturaleza: Rutas a caballo por senderos, bosques y praderas de San Lorenzo de El Escorial (en torno a una hora, según recorrido y nivel) o jornadas en el Real Club de Golf La Herrería, tanto de iniciación como de juego.

Rutas a caballo por senderos, bosques y praderas de San Lorenzo de El Escorial (en torno a una hora, según recorrido y nivel) o jornadas en el Real Club de Golf La Herrería, tanto de iniciación como de juego. Visitas a productores y artesanos locales: Encuentros de media jornada para conocer de cerca oficios y proyectos ligados al territorio, como La Huerta de Pep (frutos rojos en Peguerinos), La Huerta de Abril (huerta ecológica de alta montaña de Cristian González en Bustarviejo), Quesos La Cabezuela (quesería artesanal en Villamantilla) o el taller de cerámica artesanal en gres y porcelana de Isabel Companys en San Lorenzo de El Escorial.

Las propuestas se organizan preferentemente entre semana (no se realizan los lunes ni los martes), para referencias de grupos de hasta 20 personas, solicitándolas con al menos 15 días de antelación (sin transporte incluido y con opción de estudiarse en inglés bajo petición), además de contar con la posibilidad de llevar el formato Montia a otros espacios para eventos exclusivos.

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Datos de interés

Montia

Página web: www.montia.es

Dirección: Calle Juan de Austria, 7. San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Teléfono: 911 33 69 88

Horario: miércoles y domingos, de 11:00 a 17:00; de jueves a sábado, de 11:00 a 23:00.

Menú Spora: 145 € | Maridaje: 90 €

Instagram: @restaurantemontia

Valoración: 9 fogones