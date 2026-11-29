En la séptima planta del emblemático edificio de Atocha 125 —conviviendo de forma totalmente independiente con la propuesta inmersiva de Quintoelemento—, Grupo Kapital ha dado vida a SEXTO Atelier. Inaugurado el pasado mes de septiembre bajo la batuta del chef Juan Suárez de Lezo, este espacio concebido para apenas veinte comensales se ha posicionado en tiempo récord como uno de los nombres propios de la alta cocina madrileña y firme candidato a conquistar su primera estrella en la Gala de la Guía Michelin, que se celebra este 2 de diciembre en Huesca.

La sala de SEXTO con la cocina abierta al fondo.

Con una estética sosegada y atemporal —donde una recepción Art Decó de ónix retroiluminado da paso a un comedor de mármol, piedra veteada, tonos crema, tapicerías en azul profundo y una cocina vista totalmente integrada—, SEXTO rompe los esquemas habituales de la capital: abre exclusivamente al mediodía (de martes a sábado) y ofrece un único menú degustación de doce pases (150 €, con opción de maridaje por 90 €).

La propuesta de Suárez de Lezo es un relato autobiográfico. Antes de sus etapas formativas y viajes por Asia, Latinoamérica y Europa, estuvieron sus raíces cordobesas, los sabores de su infancia y la sensibilidad culinaria heredada de su abuela y su madre. Cada pase funciona como un recuerdo reinterpretado desde la precisión técnica, respaldado por una bodega que huye de lo previsible para rescatar pequeñas producciones, métodos históricos y vinos con alma propia.

Emociones de Córdoba y el mundo

La experiencia comienza rompiendo el hielo con el cóctel insignia de la casa, Laguna Clara —una reinterpretación translúcida de la piña enmolada clarificada con leche y un sutil toque de licor de vainilla—, seguido de una mantequilla de oveja cordobesa con caviar que se unta sobre un pan bao de maíz planchado.

Bikini de trufa y sopa de cebolla sobre un crujiente de arroz.

A partir de ahí se despliega una secuencia de aperitivos pensada para tomarse con las manos y despertar el paladar. El primer bocado es un sensacional bikini de trufa elaborado sobre una base crujiente de piel de pollo con queso curado de 24 meses y trufa recién rallada, que da paso a una ultraconcentrada sopa de cebolla sobre un crujiente de arroz, coronada por un aireado merengue de parmesano que eleva la intensidad en boca.

Bombón de mar.

El recorrido inicial continúa con uno de los pases más singulares del menú, el bombón de mar, una creación nacida de la serendipia culinaria durante la etapa del chef en Estados Unidos. Lo sirve en frío, envolviendo el interior como un bocado crujiente lleno de sabor marino. Como relata a LD el propio Juan Suárez de Lezo, todo surgió de un fallo técnico que terminó convirtiéndose en hallazgo.

"Tuve la suerte de cometer un error de textura y, a través de ello, nació una nueva en el mundo: esta pasta de mar que consigo únicamente a partir de la proteína del molusco —berberechos, mejillones, ostras, almejas—, sin llevar harina ni nada más". El chef recuerda cómo pasó de descartar la prueba a descubrir su potencial: "Al principio lo vi y dije: 'qué desastre'; pero cuando volví a mirarlo pensé: 'ostras, aquí hay algo'. Me encontré con una especie de plastilina que se puede estirar y trabajar para hacer raviolis, lasaña, canelones o ñoquis, hasta el punto de que la he protegido y pretendo presentarlo en congresos gastronómicos".

Ceviche y guiso de cigalas.

Tras esta revelación técnica, llegan el cono relleno de huevas de trucha marinadas en sake dulce con un punto cítrico y helado de miso ibérico, culminando esta primera parte con un maravilloso ceviche y guiso de cigalas que juega con la crema de ají amarillo, la vieira y un esférico de cremoso de chiles que estalla al morderlo. Todo este bloque de bienvenida encuentra su réplica perfecta en la frescura y estructura del champán Gosset Grand Réserve (AOC Champagne).

Ya en los platos principales, la deliciosa quisquilla atemperada de Motril llega sobre un cremoso reducido de chiles acompañado de esféricos de jalapeño encurtido, aguacate braseado y daditos de daikon que aportan frescor. Para domar ese punto picante, la sala propone viajar al norte de Italia con Pacherhof Kerner (DOC Alto Adige), un blanco alpino de uva autóctona —cruce de Riesling y Schiava— cuya acidez vibrante y ligero azúcar residual equilibran el conjunto.

Sopas de Córdoba.

El momento más personal del menú llega con las Sopas de Córdoba, donde Suárez de Lezo rinde homenaje a su tierra uniendo tres elaboraciones clásicas en un mismo plato: una base cremosa de ajoblanco, una quenelle de salmorejo de frutos silvestres con matices de naranja y un clarificado de gazpacho, acompañados de tomates cherry osmotizados y ficoide glacial. Sencillamente sensacional. En la copa, el viaje se queda en Andalucía con UBE Miraflores (VT Cádiz), un vino de pasto de El Puerto de Santa María elaborado con uva Palomino Fino sin encabezar sobre tierra albariza, que recupera la tradición familiar gaditana con notas salinas y de almendra amarga.

El chef Juan Suárez de Lezo termina de emplatar las texturas de carabinero.

El marisco vuelve a tomar el protagonismo con las texturas de carabinero, un pase en tres tiempos compuesto por un buñuelo japonés relleno de jugo de cabeza de bogavante a la plancha, un semiesférico de tartar de carabinero con espuma de hierbas provenzales y un guiso meloso de carabineros con tendones. La potencia y profundidad del crustáceo guisado se sostienen con la mineralidad de un tinto de Beaujolais, Château des Jacques Morgon Côte du Py (AOC Morgon).

Para limpiar el paladar antes de la recta final, el chef presenta su ensalada crujiente: un cannoli relleno de hierbas aromáticas y provenzales —albahaca, menta, mizuna y flores silvestres— que esconde en su interior un refrescante helado de apio y lima. Ante la complejidad herbácea y cítrica del plato, el equipo de sala ha diseñado ad hoc un agua infusionada de albahaca, menta y apio con ginebra sin alcohol que prolonga esa sensación botánica.

Ensalada crujiente.

Remate final

El tramo marino se cierra con el rodaballo con guisantes, servido junto a un guiso de salsa verde y callos de bacalao, guisante sugar snap a la brasa y ralladura de vieira deshidratada que potencia el fondo salino y dulce. Le acompaña Dido "La Solució Rosa" (DO Montsant), el rosado de guarda de Sara Pérez y René Barbier envejecido en madera y cemento, un vino con alma de monte bajo y estructura suficiente para medirse con pescados de gran calado.

Rodaballo con guisantes.

En el pase de caza, el lomito de corzo a la parrilla llega bañado en su propio jugo reducido y salsa de setas, escoltado por un brioche hojaldrado en forma de croissant de patata, un dumpling relleno de jabalí y papada ibérica con caviar y el frescor verde del estragón. La armonía llega de la mano de Borgogno-Rivata "Le III Madame" Barolo (DOCG Barolo), un Nebbiolo eterno de acidez afilada y notas de flores secas capaz de limpiar la untuosidad de la carne.

Cremoso de fruta de la pasión, mango y coco.

El broche dulce mantiene el equilibrio entre frescura y golosidad con un cremoso de fruta de la pasión, mango y coco sobre un risotto de frambuesas, coronado por cremoso de yogur, merengues y crujiente de frutos rojos, antes de despedir al comensal con unos nostálgicos petits four inspirados en las chucherías de la infancia, como dentaduras, macarons y bombones. Para el postre se reserva una joya gallega de apenas 1.100 botellas: SITTA Dulce Nana (DO Rías Baixas), un Albariño 100 % pasificado en la viña y sobre cama de brezo que despliega aromas de orejones, miel y albaricoque sostenidos por una acidez eléctrica.

Con una propuesta tan personal, precisa y honesta como la que Juan Suárez de Lezo despliega cada mediodía en SEXTO, la visita se convierte en una de las paradas obligatorias del calendario gastronómico madrileño esta temporada. Un formato íntimo donde el producto, la memoria cordobesa y una bodega llena de sensibilidad brillan solas. Solo queda desearle al chef y a todo su equipo la mayor de las suertes este próximo 2 de diciembre en Huesca: argumentos culinarios no les faltan para volver de la gala con su primera estrella Michelin bajo el brazo.

Especial Navidad

Aunque su filosofía habitual pasa por servir exclusivamente al mediodía, SEXTO hará una excepción muy especial la noche del 31 de diciembre para celebrar su primera Nochevieja. El restaurante cambiará la luz natural por la intimidad nocturna con un menú exclusivo diseñado por Juan Suárez de Lezo para sus veinte comensales (600 € por persona).

El chef Juan Suárez de Lezo ha preparado un menú especial en SEXTO para la cena de Nochevieja.

El lujo del producto marcará la velada desde el inicio con una croqueta de chuleta con wagyu A5 y caviar y una cigala a la plancha con cremoso de caviar, seguidas de una tosta de atún y unos raviolis de ternera con foie y colmenillas. En los platos principales brillarán el rodaballo a la brasa y el solomillo de ternera con mojo de hierbas, culminando con el cremoso de fruta de la pasión, risotto de frambuesas y helado de yogur.

Para acompañar el cambio de año, la bodega desplegará tres iconos internacionales: François Carillon Puligny-Montrachet (Chardonnay de Borgoña), Flor de Pingus 2024 (Ribera del Duero) y Perrier-Jouët Belle Epoque Blanc de Blancs.

Me puedes seguir también en mi Instagram si no te quieres perder ninguna de mis recomendaciones.

Datos de interés

SEXTO Atelier

Página web: www.sextoatelier.com

Dirección: Calle de Atocha, 125 – 7ª planta (Madrid)

Teléfono: 620 544 547 | reservas@sextoatelier.com

Horario: Martes a sábado (solo mediodías). Apertura especial nocturna el 31 de diciembre.

Menú Degustación: 150 € | Maridaje: 90 € | Menú Nochevieja: 600 €

Instagram: @sexto.atelier

Valoración: 9 fogones