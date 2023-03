A pesar de no ser la zona más conocida de la República Checa, la franja más al oeste del país, ya casi rozando con Alemania, es uno de esos territorios peculiares e interesantes, con un paisaje deslumbrante –al menos en otoño, cuando yo estuve por allí, era maravilloso– y ciudades hermosas, llenas de cosas que ver y disfrutar y con ese aire peculiar que, quizá, sólo te da haber estado a uno y otro lado de la frontera según el momento de la historia.

Una de sus características más especiales son las ciudades balneario que también hay en otros lugares de Chequia –por aquí les hablamos hace algún tiempo de Karlovy Vary– y, por supuesto, en la cercanísima Alemania. Sepan que todas estas ciudades son uno de los conjuntos Patrimonio de la Humanidad compartido por varios países más originales y únicos.

Františkovy Lázně es una de ellas y es realmente especial: creada a finales del siglo XVIII es tan ordenada y cuidada que al visitarla cuesta un poco discernir si estamos en un pueblo de verdad o en la recreación de uno, algo así como una maqueta a tamaño real en un parque.

Františkovy Lázně | C.Jordá

Eso no quiere decir que no sea hermoso, al contrario, es realmente bonito con sus jardines y sus pabellones cerrados con grandes cristaleras en los que se toman las aguas, que deben ser casi milagrosas si pensamos que la gente sigue bebiéndolas a pesar de su sabor. Los demás edificios tienen también un estilo más o menos decimonónico, muy bonito, y todo respira ese aire de turismo de otras épocas, como salido de una película de James Ivory, que he de confesarles que me encanta.

El hotel del rey en Mariánské Lázně

A una media hora – aunque conviene alargar el viaje, luego les contaré por qué– está Mariánské Lázně, bastante más conocida, sobre todo por su nombre alemán: Marienbad. Hasta allí han ido a tomar las aguas y bañarse en ellas una nómina de personajes célebres impactante: Goethe, Chopin, Kafka, Twain, Wagner, Zweig, Freud, Nobel, Mahler, Nietzsche, Kipling, Gorki, Churchill, algún zar, emperadores y, entre otros, el rey inglés Eduardo VII.

Baños romanos del Hotel Nové Lázne | C.Jordá

Con esa nómina de visitantes la ciudad se convirtió en un lugar lujoso y se crearon algunos hoteles que hoy en día siguen siendo un motivo más que suficiente para visitarla, como el Nové Lázne, en el que todavía conservan la cabina de baño de Eduardo VII y la usada por algún emperador alemán, ambas con unos preciosos azulejos y una magnificencia que hoy se nos antoja un tanto inocente, pero que tiene un encanto irresistiblemente pasado de moda.

Los baños romanos, como los llaman, sí son francamente espectaculares: unas piscinas rodeadas de bellas columnas y arcos decorados con cálidos colores y que durante el día reciben una calidad luz natural a través de cristaleras en el techo. Les garantizo que he estado en pocos spas que transmitiesen esa sensación de belleza, de solemnidad y, por supuesto, de lujo.

Fuentes y columnatas

Probablemente gracias a ese impulso del turismo, la ciudad se ha recuperado muy bien del cada vez más lejano comunismo y hoy luce esplendorosa. Justo frente al espectacular Nové Lázne un precioso parque cuidado como un campo de golf ejerce de gran plaza mayor.

Columnata de Mariánské Lázně | C.Jordá

En él están una fuente musical y una impresionante columnata de la primera mitad del siglo XIX que es bellísima arquitectónicamente y tiene una llamativa decoración pictórica que estoy dispuesto a apostar que les va a encantar. Lo cierto es que, como los baños romanos del hotel, es uno de esos lugares que se quedan en el recuerdo tras el viaje.

El resto de la ciudad no desmerece a estas joyas: tiene una colección de preciosos edificios antiguos, algún hotel más y un ambiente tranquilo, relajante y placentero: es un lugar que invita a quedarse y a disfrutar, incluso con un clima mejorable como el que yo encontré, y que tiene que ser una delicia tanto en la parte más cruda del invierno como, sobre todo, en un verano que adivino suave.

Algunos puntos más que no hay que perderse

Como les decía, entre las dos ciudades balneario hay una media hora de coche, pero vale la pena pararse en Cheb, una localidad de esas por las que no parece haber pasado el tiempo que tiene, sobre todo, una plaza mayor espectacular en la que podemos ver, casi, un resumen de todos los estilos de la arquitectura tradicional de la zona.

Un poco después de Cheb hay que volver a echarse a un lado de la carretera y contemplar el lago que sale a nuestro paso. No recuerdo el nombre, pero no tiene pérdida y lo que sí tiene son lugares para dejar el coche y disfrutar de las vistas. Seguramente en la República Checa habrá docenas de lagos más grandes que este, pero es realmente bonito o, al menos, así me pareció a mí, que al fin y al cabo vengo de un país de secano en el que no se encuentra uno con tantos sitios así.

Lago cercano a Cheb | C.Jordá

Finalmente, cerca de Františkovy Lázně, aunque ya en otra dirección, está la Reserva Natural SOOS, un lugar peculiar y al parecer completamente único. No es muy grande y quizá en la mayor parte de ella no les parezca un paisaje hermoso en el sentido más común del término –como sí lo es el lago, por ejemplo– pero no deja de ser interesante recorrerlo y ver los pantanos por los que lleva un sendero de madera perfectamente adaptado.

Tiene algo de lugar prehistórico y pequeños lagos formados por agua mineral que surge a la superficie con un alto contenido en sal. En otros puntos, dióxido de carbono puro se desprende de unos agujeros que se llaman mofetas, restos de actividad volcánica que, obviamente, tiene no poco que ver con la existencia de tantas aguas medicinales en la zona. Es, en cierto sentido, como acabar nuestro viaje en el origen de todo, que siempre queda redondo y elegante.